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賽事心得／台北馬拉松 也許不完美、但至少完整

2019-12-20 06:00運動筆記 ss

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感謝不辭辛勞早起的妹妹前來幫忙拍照，雖然跑得頗狼狽但妳沒來我可能會跑更久XD

今年的台北馬是繼2016年以來的好天氣，好到適合出遊，但可能不太適合用來跑一場拼成績的全程馬拉松，相比起來，去年雖然天氣偏冷且下雨，即使因雨磨出不少水泡，但我仍舊認為去年好跑得多。

拜此高得像夏天的氣溫之賜，我跑爆了。

但如同J大所說，跑爆反而學得比較多，賽後短暫沉澱，休息檢討，然後再出發。

賽前

如同前一篇關於日月潭超半馬的賽報所說，這次為了台北馬的訓練安排從7月便開始，不過直到9月中前大多都在堆基礎，大致包含逐漸增量的輕鬆跑、較短距離的節奏跑以及肌力訓練。這段時間很快就過了，月跑量只堆不到200k。

9月中左右正式進入狀況，配合著J大的文章內容以及津田教練的書在腦中擬定大致的課表：

每週三速度訓練

週六或週日長跑

週五力量訓練

剩下的以輕鬆跑度過

然後配合週量增加不超過10%、輕鬆跑佔週量50-60%以上這些大原則執行。

如今看來整體內容還有不少可以改進的地方，不過操作課表的經驗尚淺，至少我確實完成它們了(9成啦XD)

直到12月，跑量堆到240左右，相比諸多跑友低了很多很多，但以目前的身體承受能力也急不得就是了。以目標330來說，賽前的最後一次長跑穩定跑在5:00~5:20，給了自己相當大的信心。然後一邊減量一邊避免感冒，等待台北馬的到來。

起跑：前半程是暖身

賽前看預報得知氣溫將會偏高，雖然很悶但也沒什麼對策能應對，反正做好準備了，面對不能改變的，就是保守一點，然後盡力做好。

跑好每一公里，持續42次。

前一天出門晃晃領比賽物資，在書店把J大的書一口氣看完，打算把一些能注意的地方留意一下，然後不小心犯了大忌，因為直到晚上回住處為主，那天走得路有點多XD

6:30起跑，有點晚的11點才整理好物資然後就寢，4:15起床，5:30出門，6點到現場，6:15完成寄物後就去上廁所，6:25擠上起跑分區的邊邊，然後跟一群看起來很快的大叔在不太冷的清晨做起跑前最後的肌膚接觸(真的很擠)。

伴隨著嘉年華般的氛圍與眾人激動熱烈的倒數，年度測驗開始，我小心壓著速度，不隨身邊激動的跑者起舞任意衝刺，專心顧好每一步。

5k很快就過去，原先打算緊咬目標配速，最後仍決定跟著身體的感覺跑，即使可能會慢一些，但5:15/k算是起步得相當順暢，隨後10k、15k牌子到來，第二第三個5k逐漸增加到5:07、5:02，雖然整體稍有偏離目標，但穩定上升的配速還是讓我保持信心，並仍小心壓著速度挺到半馬。

後半程才是比賽的開始

過半馬時間顯示1:48:17，老實說這時心裡已經有個底大概沒辦法進330，但還是繼續努力穩住，想看這樣的天氣自己能拼到何種程度。

進河濱後太陽已完全升起，加上河濱全程幾乎無遮蔽，前半程維持160左右的心率在此時上升到170，速度開始難以掌握，加上因為扁平足間接影響的右腳阿基里斯腱傷愈發緊繃、河濱那相對單調看不見盡頭的風景，種種原因讓過半馬後速度開始逐步下降，到25k後我已經開始半放棄的在水站停下來補給再出發，30k後開始在水站間偶爾停下來走幾步，到35k時的5k分段配速已掉至5:16，叩關330確定無望。

目標下修至340，一面想著在終點等我拍照的妹妹一面開始思考人生。

雖然速度不斷下降，但老實說35-40k之間有短暫的吹起第二陣風，不過吹不久就被炎熱的天氣搞成焚風XD 跟以往一樣，身在這個距離處於跑爆狀態的我只求把剩下的距離穩穩跑完，為了讓時間過快一點就開始想事情，諸如分析這次訓練或比賽遇到的問題、身體狀況的反應、改善之道、心態學習什麼的，對，還沒跑完就開始檢討了XD

受到天氣影響，即使增加每次水站的補水量，即使降速甚至開始步行，心率隨著時間不減反增，甚至在40k一度到接近190，明明那時候只是小跑步。

進終點前的最後2k 相當的漫長

35-40k的分段時間5:33，半步兵模式。

40k時股四頭做出抗議般的堅硬如鐵，不得已只好在路邊多噴幾下撒隆巴斯。時間不等人，目標再下修至刷新PB就好，想起前半馬時飛奔的輕鬆景象，宛如老人回憶當年般遙遠。

跑走跑走，不知不覺也到終點前最後一個彎，跟我妹約終點前拍個衝線照，把剩下的力氣拿出來衝最後一波吧，前提是要先找到她XD

於是終點前的這條直線大概是我歷年台北馬跑最慢的一次，因為想說看到她再衝，結果民眾太多她沒辦法擠到前排，我也在視線尋人之間不知不覺離終點線僅10步之遙，狼狽的加速通過。

像是期末考寫了簡單的前半面，結果後半越來越難，草草交卷。

以3:43:07坐收。

後記

跑爆就跑爆了，再接再厲吧。

分析幾個原因，除了控制不了的天氣外，還是歸因為準備不足，不夠完整。肌力、協調性、技術、心態等等，還有很多零碎的變因，甚至也包含先天上很難改變的足弓塌陷。

而且事後分析分段配速，即使天氣在15度左右，穩定發揮的情況下頂多3:32-3:36左右，真的要在這次進3:30恐怕不大可能(畢竟變數太多)。

一體兩面，雖然跑得不夠好，但回頭看比起過去幾次的跑馬經驗還是進步得多，比如膝蓋不痛、終於學會降速進出補給站邊跑邊補水、穩定配速不貿然衝刺，或是雖然天氣很熱還是維持配速到35k才爆等等。

那時候剛過終點時有個像是廢話般的想法，也許目標一直都離我很近，只是個人尚未具備的條件不是硬練就能達到，也許只是需要時間消化。

持續調整、持續研究、持續修正

我喜歡跑步，享受訓練，就如同其他人熱衷於某項事物，相當單純。感謝一路上支持與不支持、理解與不理解我跑步的人們，無論如何，與你們的相處過程最終都變成我不斷精進的養分。

生涯還很長，我也還年輕，不求迅速達到目標，成長得慢沒關係，穩定跑下去總會拉近與目標的距離。明年的規劃除了年底固定的台北馬外，其他尚不確定，也許上半年會規劃一場吧。

只有累積，沒有奇蹟。

下次見 :)

#感謝J大不介意跑友在文中提及他

#在此再次感謝

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