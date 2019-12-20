跑步小品／膝蓋痛該如何上場跑馬？

這個主題很奇怪，因為大家一定會跟你說，膝蓋痛就是多休息，馬場永遠都在，但是我個人的經驗，是一定受傷了，跟本不會好，只有跑時會痛，跟跑時不會痛的差別。

我曾經休息一、二個月，每天乖乖的去復健，跑第一天不會痛，你以為好了，但是連跑三天後又痛了，這樣到底是好了沒？

不管膝蓋的傷是什麼病，這裡不論，這裡我想要講的是，萬一真的受傷了，你又非跑不可時，該如何的保護自己當天在跑的時候能夠不痛，或是幸運的可以無痛完賽。

1.跑前三天:一天天熱敷三次，不管你平時是如何的懶，比賽前三天，如果可以比賽前一週是最好，如果真的不行的話，請比賽前三天開始一定要一天熱敷個三次。

2.平常的你如果不想要吃藥，也請你在三天前開始服用消炎的跟肌肉鬆弛劑。讓發炎的情況可以緩和一點

3.三天前請先停止訓練:這個時候真的是不要再刺激你的傷口了

4.輕淡的飲食:盡量避免吃一些刺激性或是會發炎的食物

5.雖然不鼓勵，但是我在因為膝概痛的情況之下，只有去打一針，整個無違和的完賽，讓我很開心，起碼我是可以跑的，只是腳痛

6.當天護膝是一定要的，但是我自己有一個經驗，最好套上比較薄的，如果是有點厚的，很奇怪跑完全馬以後，痛的不是膝蓋，反而是後面的地方。

7.隨身帶著消炎藥，我之前都都不知道，直到參賽看到跑友在吃，他才跟我說他膝蓋痛，他每10公里吃一次。

8.如果可以的話，貼肌貼去跑是最好的，但是你一定要自己會貼，如果不確定，讓專業的來。

9.放鬆:我曾經在跑的時候真的很痛，這時有跑友跟我說放輕鬆。還真的很神奇的有效，因為你知道你膝蓋痛，在跑時無形中，你的腳是緊張的，緊張的情況下會更痛，深呼吸三次，放輕鬆真的有效。

10.噴冷凍劑:我個人覺得可以勉強可以短暫止痛。

11.超強的辣椒貼步:有一次我貼那個德國超強辣椒膏，太辣了，強過我的痛，可以勉強撐過10公里。

以上是我個人的經驗，當然還是希望大家可以休息不跑，但是如果真的沒辦法一地鰾上場跑的話，保護自己不惡化，是第一要件。