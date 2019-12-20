年度情報／2020馬拉松清單 你準備好了嗎？

邁入 2019 年的最後一個月，回頭看看自己在年初定下的計畫清單，都有幾項打了勾？

2019 年 12 月要做的事

堅持跑步 □

關注小布 √

買新鞋 □

小布相信對於跑者們來說，Flag 倒下是常事，畢竟天氣和傷病常常會影響一份精心安排的訓練計畫。如果說生活就是一場馬拉松，各位跑者們一定是早已學會如何咬牙邁向人生下一個階段~

堅定前行，也總需要來自遠方目標的砥礪。小布為大家搜集了 2020 年一眾國內外熱門賽事時間表，為你新一年的訓練找到方向。

當你練到雙腿酸痛，失去信心與動力的時候，就請再看看自己的目標，還有下面小布對大家的鼓勵，期待在 2020 年的賽道上奔跑的自己！

1月

· 1月19日 - 2020 渣打臺北公益馬拉松

2月

· 2月7日 - 2020 臺北超級馬拉松

· 2月9日 - 2020 高雄富邦馬拉松

· 2月9日 - 2020 金門馬拉松

· 2月23日 - 2020 新竹市城市馬拉松(這是由小布家主力贊助的賽事)

3月

· 3月1日 - 東京馬拉松

· 3月1日 - 2020 臺南古都國際半程馬拉松

· 3月8日 - 2020 臉部平權運動臺北國道馬拉松

· 3月15日 - 2020 新北市萬金石馬拉松

· 3月22日 - 2020首爾馬拉松

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4月

· 4月19日 - 新北市鐵道馬拉松接力賽

· 4月20日 - 波士頓馬拉松

· 4月26日 - 倫敦馬拉松

· 4月26日 - 2020 國家地理路跑-世界地球日50週年

9月

· 9月19日 - 2020 宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽

· 9月27日 - 柏林馬拉松

10月

· 10月11日 - 芝加哥馬拉松

11月

· 11月1日 - 紐約馬拉松

· 11月1日 - 2020 菊島澎湖跨海馬拉松

· 11月中 - 上海國際馬拉松

12月

· 12月初 – 台北馬拉松

把握當下，屏住呼吸，堅持奔跑下去。當有一天，舊跑鞋堆成了小山丘，身體留下了太多跑步的印記，你就會發現，你已經慢慢蛻變成了理想中的自己。

而每一份因奔跑而收穫的快樂，Brooks 都會和你一起銘記，陪你一起 Run Happy！

本周跑者互動：2020 年，你立下了哪些比賽的 Flag？

※本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。