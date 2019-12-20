跑步小品／整年跑馬屢失敗 接受當下的自己

「誰想看失敗的心得啦！」朋友打趣的說。

的確，很多人都是報喜不報憂的。

於是我想寫這篇在運筆第一篇，

卻沒達標的心得，絕對誠實，勵不勵志不知道，也可能沒什麼參考價值。

一月份渣打馬成績是5小時30分。

踏出去的每一步都很沉重，起跑才10分鐘，小腿僵硬痠痛的感覺直衝腦門，又來了，腳步輕盈不起來，心情更是像石塊落入深谷般直線下墜；為什麼身體反應像恐龍的神經傳導一樣緩慢，原因至今回想起來還是不明所以，而且這個狀況在渣打前已經困擾我兩個月了。

五小時半的比賽過程，也只能用痛苦萬分來形容。我覺得身心俱疲。

「拖油瓶！」不知為何得到這樣的評價。

跑得快很了不起嗎？跑得快的是努力，跑得慢就是不上進嗎？

每一滴賽道上的汗水都是同樣的重量啊！

這個在當時我要變強的動機，雖然現在沒什麼意義，但至少給了我一些前進的能量。

於是，我用了十個月，快了一小時三十分。

雖然，達標失敗。但我還是為自己感到驕傲。

二月~四月。「反正跑不動，那就跟著小余教練一起爬樓梯吧！」

毅然決然的放棄跑量，是我的第一步。這三個月的跑量平均只有80公里，一個月三十天，我大概有15天都在爬樓梯，兩步一階的向上跨，這時候步行的距離跟速度都沒辦法和甜甜圈比較參考，自然也沒什麼跟以往比較的得失心，況且專心在呼吸與大腿肌群的發力上，已無暇顧及時間和速度。

除了樓梯之外，每一趟樓梯的開始和結束加碼波比跳。印象中一天的最高紀錄曾經跳過600下波比跳，除了虐上加虐，還不停的挑戰人生極限。

「不是要跑步，怎麼整天看你爬樓梯又波比跳？」因為朋友的玩笑話，人生極限多幾個也無妨吧。於是趁勢報名了101登高賽，從原本B1-7F的訓練，提升至B3-22F的練習。

隨著樓層增加，乳酸堆積和缺氧狀態都是以指數型成長向上，稀薄的記憶在91層樓大門踏出去之後豁然開朗，花了20分鐘登頂成功。101登高賽的過程，也跟著氧氣重新填充進入血液的循環中，這是一種新鮮的亢奮。

有趣，但不知道還有沒有辦法再參加這種窒息式快感的比賽。

五月~八月。「開始跑步，15公里的均速可以跑到5:3X，可是夏天來了。」

這個時候開始決定目標賽事，12月大阪馬似乎是個好選擇。

在備賽期間挑了一場十月底的長榮半馬，驗收訓練成果，期間就沒有嚴陣以待的比賽了，這樣比較能夠有好的訓練節奏，我習慣什麼事情都需要在某個tempo上。

這幾個月因為工作時間的調整，回到家上床睡覺已經是晚上12點，早上五點(甚至更早)就要起床跑步，把握夏天的黃金練跑時間。其實很多時候都是睡眠不足的狀態。除了甜甜圈之外還有樓梯的練習，下雨天還能有個讓我衝的地方，已是感激萬分，還有小余教練幫我做的訓練紀錄，每張照片都彌足珍貴。

週末重新回到石門水庫，環湖路線對我來說一直有著深深的恐懼，但是夏天，至少沿路靠著湖邊，還能蹭到一點點涼爽的感覺，開始從20公里的山路累積距離，說陡不陡卻上下不停的坡還是挺磨人的，到後來20公里已經可以穩定在2小時內跑完。

於是，目標賽事就以sub4來準備吧！

對當時的我來說，是個合理但很吃力的標準。

九月~十一月。「其實就跑教練開的課表，不太想動腦。」

以往完全沒接觸過所謂課表，對於各種配速，怎麼搭配練習也毫無概念，反正教練會開課表給我。第一次很認真的在第一道每兩百公尺確認自己的時間，這個時候我才有一種練心的感覺，25圈超級漫長，跟隨意在跑道上穿梭的感覺不同，是要全神貫注的。

週末的長距離也開始從20公里一路向上加到25、30公里。當然還是每次跑每次怕的要命的石門水庫。除了跑量達到人生新高之外，開始在均速中看見4開頭的我其實有點興奮，這是以前從未到過的地方，對於這四分速的風景充滿好奇。

「要更小心身體狀況，很多時候傷痛就是從這裡開始。」元智跑友語重心長的叮嚀，也讓他一語成讖。某天脛後肌突然抽痛叫醒了我，從十月開始就一直被這反反覆覆的痛刷存在感，看醫生、降低跑量、放棄強度，維持著最低限度的練習。

後來對於目標賽事-大阪馬的目標也有點半放棄的狀態，然後來到了長榮半馬的驗收日。

膽戰心驚的跑完21公里，1小時50分完賽。過程中一直擔心腳傷是否惡化，結束後幾天也都不敢輕易的跑步，算算10、11月應該要是訓練的顛峰期，我卻被傷痛困住，打亂了訓練的節奏不說，有種前幾個月的努力功虧一簣的感覺。我是沮喪的。

大阪馬。「失之毫釐，差之千里。」

跑前一直收到許多朋友的鼓勵，但內心還是覺得不安定，可能是隱隱作痛的脛後肌不斷提醒著我，「還沒好，你不要輕舉妄動。」當然賽中按照賽前擬訂的配速和補給策略執行，比賽前段好像還有點餘裕，但是到比賽後段開始配速就節節敗退，中途一度感到我還是有機會可以達標的，但抵達終點的時候好像也只能接受馬拉松之神安排的結果。4小時00分。感覺脛後肌一陣一陣的抽痛，默默的在嘲笑我。

帶著些許遺憾結束這趟旅程，我不斷在想，除了時間，還有什麼吸引我的，除了成績，還有什麼讓我持續的，除了什麼我想不出來，任何不想跑下去的理由。

每個人站上賽道的動機都不相同，但腦袋異常清楚，我，不是因為那些分秒。

所以又何必自困在有沒有達標的糾結中呢？

回頭去看看比賽中的照片，那笑容是騙不了人的，開心而且享受。能跑步就是最棒的事！

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寫到這裡，還是能感覺脛後肌不太安分，不知道什麼時候能擺脫，現階段還是用低限度跑吧！

跑步從來就是自身相關的事，不太喜歡說「別人可以，我也一定行。」也不覺得「我都可以了，你也一定可以。」每個人本來就是獨立的個體。我只需要找到一個能夠持續下去的熱情就好，不管跑得如何，每一滴汗水的重量都是同等的，尊重各自努力的方向，自在的踏出每一步。

希望我們都能在跑步的路上，更了解自己，也接受不是這麼完美的自己。

最後

謝謝小余教練花了這麼多時間

謝謝元智樓梯班

謝謝玉山練心團

謝謝說話激勵我的友人讓我分享這篇有點廢又不是太廢的感想

謝謝幫我加油的朋友們

無限大的感謝！