賽前情報／西濱半馬配速列車 帶你搭上無敵海景頭等艙

西濱快速公路芳苑到大城路段將於年底通車，為了紀念這別具意義的時刻，通車前將半馬搬到快速道路上啦！熱愛路跑的你，也能體驗在高架道路上自在奔馳的快感，寬敞無干擾的道路彷彿為跑者獨闢的秘境。

一上高架美景豁然在眼前開展，開闊的視野絕對是你的跑涯中難以比擬的無敵景緻，沿途將西濱的好風光盡收腳下，也千萬別錯過傍晚的餘暉，從白天到晚上都給你不同的視覺饗宴。主辦方還特別蒐羅了「紫南宮」、「普天宮」推出的祈福小物「錢母」、「御守」來贈與跑者，讓跑者們跑得安心，同時祈願著西濱的豐饒。

分享 facebook

無敵夕照海景西濱半程馬拉松主視覺（圖片來源：筆記實業）

今年運動筆記配速列車將有11位車長投入西濱半馬配速，身穿配速背心、頭綁空飄汽球，以進終點不超過三分鐘為原則，幫各位跑者掌握最佳速度。

半馬組：1小時45分、2小時、2小時15分、2小時30分、2小時45分，在 14:30 出發。

各班次名單如下

筆記車長搶先看

<<半馬組>>

（圖片來源：筆記實業）

車長身上的識別車牌

（圖片來源：筆記實業）

列車長 配速大補帖

半馬組

1:45 列車

2:00 列車

2:15 列車

2:30 列車

2:45 列車

浪漫西濱通車路跑，與你一期一會。

＊感心服務 就在運動筆記配速列車＊