賽事心得／台北馬拉松 遇見更好的自己

計劃改不上變化

過去一整年，從2018台北馬結束後剛好一整年365天，查了一下練跑的總量是5700多公里，而本次週期化訓練的時間是從8/12開始至12/15比賽共計18週約4個月也跑了2000多公里，為的就是希望可以從去年的248一舉突破至240這道高牆。

一整年跑步里程5700多公里

18週含比賽共計2131公里

即使我主要的訓練課表都是在正中午進行的，但真正需要跑出好成績，真的需要天氣的助攻，尤其像我這種易汗體質若不是真的非常冷，隨便跑一下就出汗，大量流汗也是會耗體能的甚至後段會有抽筋的風險。

但就在12月初一波冷氣團過境後，開始覺得不妙，因為這種冷就經驗來說很難持續兩週，能夠冷一週已經很不錯了，果然12/8後就開始一路氣溫飆升，每天看著氣象預報大概知道19~26度的晴天大太陽是避免不了的!

賽前的一週一直思考要不要改變策略及目標，原來的A Goal 240即使是天氣超級幫忙下，我都自認難度很高，何況是個大熱天! 就在賽前兩天決定把目標改成C Goal SUB245，希望至少可以用破PB且SUB245的方式來對自己一年來的練習好好交代一下。

註：原PB為2018台北馬 2:48:41(大會時間)

遇見更好的自己

Jay的跑步筆記第一刷有附上一個手環，上面寫著：在終點遇見更好的自己。

我非常喜歡這句話，甚至在預購的書寄來後發現是另一款紅色的手環時，覺得有些失望，隔沒幾天立馬到書店直接挑了一本有白色手環上面寫著：在終點遇見更好的自己。

這兩個手環我都有

而本次的賽事心得也是直接借用這個標題，在賽後一天Jay也發文解釋了這句話；基本上是把【遇見】+【更好的自己】兩個意義合在一起。

打從去年我立下目標想要朝240前進時，我早已成為一個更好的自己。因為立下這個目標之後，不間斷練跑了一年共5700多公里，而其中專門為了本次台北馬拉松所規劃了18週漢森訓練法也跑了2000多公里，一切都是為了使自己更接近這個240。

我一直以為要等到比賽到達終點時才會遇見，但其實早在起點就已經遇見更好的自己。

遇見這兩個字有機運在，也就是可能不會看到，所以才叫遇見。本次台北馬我真的遇見了，而這個更好的自己是較去年進步了15秒，最後的完賽時間是2小時48分26秒(大會時間)，看似原地踏步的成績(連C Goal都失敗)，實際上已是一個更好的自己!

想想在起跑20度、終點22度(未曬到太陽下)，相較去年的15~17度的微雨天氣，跑出同樣的成績就已經很棒了。

2019台北馬完賽成績

賽前壓力

即使跑了這麼多次的全馬，但為了要破PB還是會緊張的。練了這麼久，究意能否帶回PB達成A/B/C Goal? 在賽前第3及第2天都告訴自己要早點上床睡覺、好好恢復，但睡眠品質不是太好，感覺一直在做夢，約每2小時左右就會感到尿意清醒去上廁所再回去躺，但也只是躺著休息而已，腦袋還是不斷在運轉著，這應該就是失眠吧?

連2天沒睡好也反應在手錶的壓力分數及Body Battery上，雖然這些數據我都是做為參考，但使用了好幾個月大概的趨勢都已清楚，第一次看到我的Body Battery無法經由一夜的睡眠回升至100，即使躺了近7~8小時居然只充電個30~50，而全天壓力分數也一反常態的高達38(平均值22)。

一週body battery趨勢圖

一週壓力分數趨勢

幸好在賽前一天帶著家人到老婆板橋娘家住一晚時，意外地睡眠品質整個恢復，醒來之後看到Body Battery充到100也讓我覺得較有信心了一點，雖然無法改變天氣很熱的事實。

我搭下班車：245

6:30比賽開始

隨著目標的下修不再刻意追高標的240，反而覺得比較放鬆，自以為245應該是個能力所及的目標，因此開賽打算就配3:52~3:50/k來跑，之後再隨著比賽的進行來做調整，可能的話或許可以試試Negative。

在開賽沒多久看著國倫列車長和隊友亮臻離去，瞄了一下手錶的配速約3:48/k左右，這正是240的配速，我趕緊提醒自己不能躁進照著自己的配速跑即可，0-5k費時19:17不快也不慢，控制得剛剛好，完全就是245的配速，但身體總覺得施展不開，沒有那麼很輕鬆巡航的感覺，就是要費點力氣稍微維持住，這時就慶幸自己不是往高標的240去跑，那可是每公里要跑3:47才有機會達標啊!

剛起跑就目送國倫離開

雖然失去了跟著國倫和亮臻的機會，但這年度的大拜拜賽事高手很多，配速相近的跑者很有默契地全部跑在了一起，10多個人的245列車馬上成形!而隊伍中我認識的人大概有4~5個吧(敦敦、融融、郭耀、Tony)，跟著集團一起跑還是比自己獨推要來得輕鬆。覺得自己有力氣就會稍微到隊伍前方帶一下，累了就退下來到後面休息一下，很像是一個大團練，只是腳下踏的配速約為3:55~4:00/k左右。

剛開始就在找鏡頭

仁愛路上

剛起跑沒太陽，把墨鏡放帽子上

體感先決

平時練跑我是個很注重手錶計圈時間和配速的，但真正來到比賽後反而交給身體來決定，第1個5k確定時間後就用體感來跑，跟著集團的配速也容易一些，但也許太容易了，慢慢地每過5k的計圈時間都慢慢在掉。

5-10k分段計時：19:33，等於較前面的5k每公里慢了3秒，雖然不是什麼很明顯的差距，但或許太輕鬆了?

事實上約7.5k處國家歌劇院前真的是很輕鬆的，看到相機可以很自然的微笑拍照，跑起來的體感也漸漸不像前5k那樣施展不開，但這種感覺大概也只有維持至10k的北門附近而已，之後就再度回到那種稍微需要用點力的狀態，馬上又躲回到集團的中後方順著集團的配速跑，我知道今天可能無法negative了，只求可以再度找到那種不費力的巡航模式，可惜的是直到完賽這種感覺始終沒有出現過。

7.5k處看到相機很開心地笑著

10k北門這個景點也是我補第一包能量膠的地方，每吃一個膠就代表著我又完成了一個小任務。

這裡是全程體感最好的時候

本次的補給計劃是10k、20k、25k、30k、35k各補一包GU能量包，吃下第一包後想著也許後面就會變順了吧? 透過這樣的心理暗示，讓自己能進入狀況。從12k~15k中山北路這段滿筆直的，一樣跟著集團的配速跑，不知不覺就看到了本次珍珠奶茶的補給站還和旁邊的敦敦叫了一聲：「是珍珠奶茶耶!」，想也知道我們這群10幾個人沒一個人去拿的，大家看的都是水、運動飲料這兩項。

即將進入15k補給站

10~15k的分段計時為19:35，與5-10k持平

過珍珠奶茶站準備要上橋

中山橋：第一個爬坡

有台跑車呼嘯而過

正當我們10幾個人維持著看似穩定的配速，實際上是慢慢在掉速，但體感上並不覺得，直到一台跑車：李啟經(人稱腹總)從左邊快速超過之後，才知道原來不是他加速，而是我們掉速呀!

下中山橋後，自以為很穩定的配速，實際已掉速

賽前知道腹總的目標大概就是245，這時我猶豫了一下是否要跟上？雖然Nike的廣告詞【猶豫就是對自己太客氣】很有說服力，但我還是對自己客氣點好，因為要跟上可是要多費力氣的，看腹總從旁邊過去的背影和氣勢，我知道我追上去肯定維持不了多久，還是待在集團繼續前進到河濱在說。

在集團的尾巴可以看到腹總在集團的首位帶著列車前進，實際上這樣的畫面只有短短幾分鐘而已，到了第19k開始轉入河濱之後，整個集團開始分裂，從原先的10幾個人掉到剩下一半左右，進河濱之後我試著追擊腹總，但還是看著距離愈拉愈開，這時聽到後面的腳步聲慢慢逼近，原來是分裂後的集團比較有力的幾位馬上組成了一個小隊靠上來了，這隊伍正是Tony、融融、敦敦…等人。

19k轉往20k的感應地墊馬上感受到稍大的逆風及那已經露臉的太陽，獨跑總覺得使不上力，還是等後面的小集團跟上來後一起和他們跑吧。這樣的想法正代表著我已經在掉速了，果不其然，15~20k這個5k分段是19:47，較前面的分段又再掉了每公里2~3秒。

進河濱後重組隊形

認証賽事的好處就是半馬會再有一個地墊及計時鐘，看到了半馬的分段時間是1:22:34。

如果後面可以維持這個配速，就算沒有SUB245，可能也可以看到2:45:xx或246這樣的數字吧? 不過也只是想想，因為跑完這個半馬分段完全沒有真的很輕鬆的感覺，就只是終於跑完一半了!

才一半呀!

逆風高飛？

河濱第一個遇到的逆風就是20~22k這段會直接遇到東風，而22~25k則是側風。今天的風相較前幾年都要來得小很多，但對於體力開始下滑的跑者而言，有風就會覺得不好跑，何況不時還要抵抗露臉的陽光；運氣很不錯，陽光直曬的時間並不算長、風也不大，就是自己的體力掉了，沒有加速、沒有等速，而是繼續掉速，遠遠看到彩虹橋及明顯的I love you

25k的裝置藝術：I love you

20-25k分段計時：19:53(即將跌出20分外)

漸速跑開始：漸進減速跑

25k之後至27.5k是一路往東的河濱，運氣不好的話將會是逆風頂著陽光前進，不過今年的運氣算不錯，只有微風及偶爾的陽光直射，大體上來說還算舒適好跑的天氣，但就是腿漸漸疲憊了。遠遠看到成功橋知道即將要出水門，像是車子下高速公路的交流道一樣來個大迴轉經成功橋到對岸後再次回到河濱。

大約在出水門前好像就隱約看到同為互相傷害奶爸團的亮臻背影，我們這次的隊服後方有個大大的logo，它是兩個漢字的組合：互+傷。果然在28k準備上成功橋時追上了亮臻!

終於先出河濱緩和一下(我沒有吃滷蛋 XD)

並排的第一句話，我說：「今天好熱，不好跑」

但沒想到亮臻回我的是：「今天算涼，但就是使不上力，像是之前長野馬的狀況。」

聽了之後大概知道亮臻似乎正在和這個不定時炸彈奮鬥，而我也必須把體力留在面對再次進入河濱的挑戰，就結束了對話，一個人繼續前進。

註：大鳥哥今年特地號召跑友們在27.5k出水門後設了一個私補站，還很應景地穿上女版聖誕老人裝，誠意十足。問了我一句：「要啤酒嗎?」我當然是微笑搖頭，繼續趕路了。

下成功橋後，遠遠看到一個熟悉的黑背心，原來是智群哥結束了他245的配速任務已經在慢跑了，我當下與他擦身而過時，智群哥提醒我245沒機會了，穩穩跑完即可! 心想這正是我打算的策略，當時其實已沒有任何目標了，只想好好地把比賽完成，給自己長久的訓練一個完美的ending。

穿過水門再次回到河濱路線沒多久，果然聞到熟悉的咖哩味，這代表著台北馬拉松正式進入後半場。

25-30k分段計時：20:10(正式掉出均速4:00外)

真正的馬拉松開始

30k過沒多久約32k吧，到達彩虹橋的另一岸，看到剛才人還在25k處的傑克拿著攝影機出現準備拍攝大家，看到鏡頭在拍當然又努力跑了起來，事後看傑克拍的影片，這一段大家的跑姿看來都比較累一些，畢竟32k才是馬拉松真正開始!

第二次進入河濱：吃膠中，沒水喝嘴巴先張開 XD

32k過後沒多久，聽到後方傳來了輕快的腳步聲，通常這時候聽到有人接近都是代表著狀況還不錯的跑者，而且一旦被超車之後，只會愈離愈遠。

這位跑者是年輕的楊育儒，身穿139間歇團服。他和我說：「前面跑得很保守，保留體力，待會到36k準備要開了，要我跟上他。」

我心想也許是個重新振作的機會，想試試看，不過跑沒幾步覺得似乎無法，就和他說僅管自己跑，我繼續獨推。

雖然這時我的配速已經慢慢在降，但發現可以追過一些前面的跑者，通常都是抽筋或是有狀況在慢跑的，陸續追過他們倒也給了自己一個信心，打從30k之後好像就只有被育儒超過，剩下都是我超越其他跑者。

30k過後我一直心想到的就是路線上看起來很像鵝頭的35k站，只要到達那邊就是準備要返程了，吃下最後的能量包再次回想剛才育儒說的36k就要準備開了，想著是不是待會要來衝看看?

30-35k分段計時：20:13

台北馬的最後大魔王 & 笑顏完賽

36k站牌一到，試著要提升配速，而且即將再度離開水門回到市區路段。但才跑沒多久就因為不斷地左轉、右轉下，在出水門前的100多公尺兩腳後大腿都快要抽筋了，嚇得我趕緊轉成慢跑模式，穩穩地出了水門再說。這時如果真的來個抽筋，那麼前面那35k的心血完全就白費了!

出水門後，因為轉成較慢的配速感覺大腿的抽筋情況有壓制住，繼續集中精神對付剩下的最後5k，約在37.5k處再次折返的感應地墊前，看到蘇志濱大哥轉成慢跑模式，看來也是出了狀況，從旁邊默默超過之後，看到對向迎面而來的正是阿傑：林志傑。看他的跑姿應該也是爆掉了，這時我更提醒自己接下來的轉彎、上高架、下地下道都要穩穩來不要躁進，萬一真的抽筋起來就完蛋了!

或許是因為抱持這樣的想法，大腦下意識地控制雙腿愈跑愈慢，事後看配速這一段的確是全程中最慢的。今年的台北馬路線修改有變得比較好跑一些，但轉彎還真的滿多的，為了再次接上麥帥二橋在健康路U Turn了好大一圈，上橋這段已經是台北馬的經典了，雖然不是特別長，但卻很陡! 看著一位前方的跑者直接改成步行模式，而我則是切換成高步頻低步幅模式，希望降低對雙腳肌肉的影響趕快爬上去。

一爬上麥帥二橋就會和半馬的人潮開始會合跑著一樣的路線，前兩年在這段必須靠自己喊聲借過來避免和半馬的人群有肢體上的碰撞，但今年完全不用! 空出了約2~3人寬的道路讓全馬的跑者通過，而且上橋沒多久的補給站是完全給全馬跑者使用的，在兩年前是必須和半馬跑者共用，上演搶水喝的戲碼!

從麥帥二橋下來

這時看到一位國際女選手的背影，一般來說在這個里程數看得到基本上就追得到，只是時間早晚問題! 不過我並沒有刻意加速，因為我知道待會要下橋了，這時如果躁進而導致抽筋就得不償失，穩穩地下橋後，慢慢逼近和女國際選手的距離，最終在準備進入基隆路地下道前的40k正式超越。

進入地下道前

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準備進入地下道，先把眼鏡放在帽子上

35-40k分段計時：20:58

喔! 對了! 因為擔心太陽很大，故本次特地準備了新照型的太陽眼鏡登場! 除了剛起跑覺得帶起來有點昏暗就把眼鏡拿起來，幾乎全程都是配戴著太陽眼鏡，看到地下道想想好像會太暗，便在進地下道前將眼鏡再次戴到額頭上，反正待的進終點時也正打算要把眼鏡拿起來!

地下道約1k，前幾年跑這段都會覺得很漫長難耐，但今年似乎覺得滿快就結束了，應該是知道即將再度SUB250有關!

地下道昏暗，把眼鏡掛帽子上是對的

準備離開地下道就剩最後1k了，這時看到志傑就在前方，從旁邊經過喊了聲加油，得到第一張兩人同框照片!

在地下道即將結束時，追上志傑

最後1k路線很簡單，就是左轉再左轉，約莫600m+400m，在地下道時覺得很悶熱，一出地下道之後果然涼快許多，告訴自己剩最後1k可以開了! 不過這只是告訴自己可以這麼做，實際上我只加了一點點速度，第一個轉彎結束準備步入最後400m的市府路前聽到了熟悉的加油聲。這加油聲去年我也聽過，正是雷米和hoyo再加上剛跑出75分台半馬的Sen，看著他們熱情的加油，很開心的舉手回應，準備享受最後的400m。

舉手回應雷米、hoyo、Sen

快完賽就是開心

這時沒有特別看時間過了多久，只知道SUB250一定沒問題，甚至應該是有PB吧? 看著終點前兩旁的加油人群，心情也愈來愈high，以微笑回應著大家，看到Nathan舉起手來要來擊掌便跑了過去擊掌完再回終點，這時看到計時鐘已經跑到2:48了! 哇，這可不妙，我得加點速，因為去年的PB也是248，不會在最後功虧一簣吧! 還好最後就以破PB 15秒，在終點遇見更好的自己!

笑顏完賽

遇見更好的自己

完賽時間 2:48:26 晶片 2:48:22

總名次：37 分組名次：6

前半馬 1:22:34

後半馬 1:25:52(+3:18)

後記

2019年台北馬最後以破PB 15秒的2:48:26結束，說真的以賽前的高標240來說，真得差了很多! 即使今年天氣熱，但老實說沒有SUB245我覺得就算天氣來一個很棒的15度陰天也頂多少個2~3分鐘，勉強245吧!

不過沒關係，完賽成績終究只是一個結果，過程來得更重要，而且就如先前所提，早在設定240這個目標並努力執行時，我早已遇見那更好的自己。至於240這個目標就留給下一個更好的自己來完成吧!