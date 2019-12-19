跑步小品／上半身的暖身與放鬆

一般跑者可以很容易在網路上扒文扒到有關於腿部的暖身跟放鬆拉筋等等相關的資訊，比較少是有關於上半部的暖身跟拉筋，但是自從我脖子長骨次以後，就覺得不可以輕忽上半身。

一般的跑者，比較在意的跑姿都在腳部，或者是腳的落地點，但是我因為之前脖子長骨刺，那種痛，真的是不知該如何行容，這樣講好了，如果你的步頻有達到一分鐘180以上，你每踏一步，就代表有人拿針刺在你的神經痛點，我的神經痛點第一個是在手膀跟肩膀的連接點，第二個是手膀跟手肘的接點，第三個是手肘跟手掌的接點，這三個地方同時的每踏一步就痛，所以代表一分鐘有人拿針同時刺我這三個地方，一分鐘180下，跑個5公里下來，那就是幾十萬次的痛。

而要不痛的方法，一定要保持我的姿勢正確，才會不被刺到。

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我發現跑的時候千萬不可以駝背，腰部自然的挺直，駝背的時候，很容易變成烏龜頸。還有手部不用太刻意或是過度的擺盪，跑步時手臂的擺動是負責幫助身體維持平衡與協調的動作，最重要的是核心軀幹必須在跑步動態中維持一個穩定的基礎，防止跑步過程中身體過度旋轉，放鬆自己的肩膀，不要聳肩，自然的擺動，讓身體的上半身維持的自然平衡就可以。

很多前輩都告知你，身體自然的前傾，讓地心引力的牽引，讓身體自然的跑出去，當初可能是自己不得要領，很刻意的往前傾，結果才跑個2公里，就發現脖子酸的跟什麼一樣，也可能是自己太刻意的擺動想要跑得快一點，殊不知光是擺動，也會造成腰的轉動次數太多，幅度太大，結果就長骨刺了。

雖然在這個時代，只要乖乖的去做脖子的牽引術，再乖乖的熱敷，二~三個月可以好，但是現在回想起來，那一段時間真的是生不如死。