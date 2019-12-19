賽事心得／台北馬拉松 如何跑完不變胖？

12/15再度參加台北馬拉松，上次參加是2015年，想當年，嗯，小牛年輕貌美，我已經是歐巴桑。那時候抽中運動筆記和愛迪達合辦的配速列車'乘客'，還獲得一件專屬背心喔。但後來再也沒穿過那件背心，因為背後寫5:00，表示五小時完賽，後來已經離五小時越來越遠，穿了會被阿伯罵詐騙集團。是經過苦練變很快嗎? 錯，是都沒練，體重也離50公斤越來越遠。始終沒有勇氣回到台北馬，但這次，想說減肥那麼難都減了，跑馬不能好好練嗎? 所以就再度參加抽籤，報名台北馬。

牛媽選手，請問這次台北馬的目標是多少？是52公斤。沒聽錯，不是破五不是破四，而是體重52公斤。原本沒什麼好吃的台北馬，這次竟然有珍珠奶茶？珍珠奶茶一杯熱量是700卡，很想說: 那種髒東西趕快拿開，但是，臣妾辦不到啊，那我喝1/7杯總可以吧，100卡。又再度拿出補給配置圖來看，台北馬總共有15個補給站，其中7個補給站只有水和運動飲料，另外8個補給站有食物，主要是餅乾和香蕉、小番茄，15公里有珍奶，20公里有爆米花，25公里有久炆酥，30公里有能量飲，有食物的站150卡+沒食物的站50卡，這樣總共會吃50*7+150*8=1550，應該是OK的，而且，就參加大型賽事的經驗，等我到的時候補給應該都被吃光了，只剩下屑屑，應該不用太擔心才對。

最近看了運動營養學的書，知道超補的重要，肝醣儲量大，比賽就可以撐比較久，這對於後段班需要撐到最後的我，非常重要。比賽前三天，超補開始，看了Jay的書才知道原來超補不是排骨便當再加一碗飯，而是要調整比例，增加碳水化合物量，減少蛋白質和脂肪(不准再吃排骨了)，總熱量不變，所以之前一直都補錯了，難怪越補越胖。

前三天，早餐吃饅頭+花生醬+一大碗青菜+水果，青菜為什麼那麼多?因為我媽不喜歡家裡有剩菜。午餐也把便當的飯全部吃完，剩下一點豆製品。晚餐吃高級義式雞排便當，很養生不油。

前二天，早餐吃玉米+番薯+餅乾+水果，份量超大，吃到番薯就飽了，但還是繼續吃完。午餐吃一大碗飯配少量菜。下午茶喝了星巴克榛果拿鐵，好甜。晚餐到蔬食滷味搭配了高碳水化合物滷味(年糕+南瓜+番薯+蕎麥麵+青菜+豆皮)。

前一天，早餐吃茶葉蛋+巧克力土司+一大盤炒青菜，午餐原本要到台北吃一個月前預約的壽司郎(台中也有但就是想吃台北的)，結果路上塞車沒吃到，只好到飯店附近吃pizza，特別點了一個沒起士的pizza(起士油脂比較多)，隱藏版美食，台北的東西都好好吃喔。下午沒去expo，去逛翻轉動漫祭，買到好東西-暗殺教室福袋，背包+衣服+卡套，只要100元，好划算。晚上，找了清淡且高碳水的扁食湯麵來吃，也是很好吃。

比賽當天，4:30起床吃了一個波蘿麵包(可以吃麵包好幸福)，5:20搭第一班捷運前往會場，6:30準時起跑，其實這次還蠻緊張的，氣象報告說氣溫最高會達30度，關門時間是五個半小時。大型賽事身上還是要帶一點補給，不然進不去補給站或是補給被吃光了會很危險，這次帶了棒棒糖、鹽糖、軟糖、葡萄糖。每個水站都進去補水，看到小番茄就吃，重點的珍奶(珍珠發完了)、爆米花，久炆酥，能量飲，除了珍奶都有吃。中間也吃了自己帶的糖和水站的葡萄糖鹽錠。但過了終點還是低血糖發作(頭暈、想吐、肚子痛)，因為37公里後快到終點很開心，就沒有再吃糖了。上次發作是去年，也是天氣炎熱，也是最後五公里都沒吃，原來到最後還是得吃。牛爸和小牛到終點等我，看到他們真開心，他們先幫牛爸破三的同事加油，然後在路邊做我的加油板。賽前決定要做'牛媽，五小時完賽'，如果五小時沒回來再改成5:10，再沒回來改成5:20，最後改成平安完賽，仿照食神賣撒尿牛丸那一段。結果回來的時候我看到加油板直接做5:30，也對我太沒信心了吧。

因低血糖發作沒辦法搭捷運回飯店，跟小牛坐在路邊等牛爸開車回來，還有阿伯跑來跟我說，你五小時多才跑完喔，我三小時多就跑完了，而且我六十幾歲喔，天啊，阿伯你為什麼要對好不容易回到終點又低血糖的大嬸這麼嚴格?雖然沒胃口，但還是把包包裡的甜食拿出來吃，過了半小時，復活了，果然是一隻蟑螂啊。

大推完賽便當，上面寫”為全馬跑者設計的營養便當'，裡面有鮭魚、洋蔥炒豬肉、小魚乾、山藥，都是原型食物，清淡但美味，超適合剛跑完馬拉松的胃，小牛也說很好吃。下午我們去藏壽司繼續吃鮭魚。晚餐吃藥膳雞腿麵。跑完這天可以隨便吃零食(自己規定的)，吃了不少零食。第二天早上結果揭曉，只比禮拜五早上重了100克，可喜可賀啊~

總結

基本上跑台北馬不會變胖，因為天氣熱、時間趕、補給食物偏乾。但是台北的美食很多，注意賽前賽後不要吃太油膩。我說:為什麼每次我跑馬拉松都會很熱？小牛說:那你應該每個禮拜都跑馬拉松，這樣我們就沒有冬天了。