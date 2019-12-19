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賽事心得／台北馬拉松 BQ達標、差目標1分半

2019-12-19 10:31運動筆記 張家良

每個跑者的心中都有一隻獨角獸

其實你與獨角獸的距離…..真的沒那麼遠

2018年的那天

一時興起的念頭，讓我開始跑步，沒什麼理由就是想在每日的上下班及生活中增添色彩。在這天我是一個懵懵懂懂的新手，我搜尋了很多關於跑步的文章，知道自己只是剛起步，為了避免運動傷害，3~4月份間一直是自己在練習有氧跑不求速度3K~10K，一直到第一次10K跑進60分鐘內的感動還歷歷在目。「一個人可以跑得更快，但一群人可以跑得更遠」5月份後開始尋找了家裡附近的跑團，畢竟一群人一起互相激勵一起歡樂才能讓跑步變的更開心，於是我加入了中壢快樂跑跑團，認識了很多團友，朝著共同的目標一起訓練一起跑到戶外。

訓練與比賽

自己是完全依照漢森馬拉松訓練法（Hanson's Marathon Method）的課表規律的訓練，間歇跑、節奏跑、長距離的質量課表雖然乏味，所幸還有一起相互抵礪的夥伴，葛萊文、小強、Amber。不管刮風下雨，日復一日吃著週期化課表，天還沒亮就出現在校園的操場。賽事方面報名的算很少，累積一定信心後才會去挑戰，初半馬2018桃園巿議會議長盃路跑1:50:39，初馬2018日月潭環湖馬拉松3:50:23，第二馬PB 2019新竹城巿馬拉松3:25:58其他賽事就陪著跑友們享受賽事歡樂的氛圍。

目標

 沈寂許久PB未有更新直到2019年跑季即將來臨，思考著自己的下一個目標，心中不免俗的想著平民跑者的最高殿堂賽事-波士頓馬拉松，對一個40歲的大叔來說達標時間要3小時10分，比PB還要快上15分鐘，我可以嗎?下定決心後決定從8月份開始到12月中，完成一份18週的課表。課表完成總里程約跑了1600KM，我相信我離我的獨角獸已更加接近。

2019台北馬拉松

12/15 台北馬拉松即將到來，賽前的減量調整及肝醣超補都還算順利，看著較熱的天氣預報難免會有些擔心，就隨遇而安吧!能平安無傷的站在起跑線上已經是最大的勝利。

前一天晚上早早入睡，凌晨3點半起床，準備出發到會場，與跑團團友照了大合照後前去寄物，熱身跑完1K就往起跑區懷著不安的心情等待，很幸運的分區組別是A區減少了起跑後被擋住造成不好配速的可能，不知看了多少次，BQ要達標3:10:00均速需要4:30/KM，我的目標是設定希望能在3:07:00完賽均速4:25/KM。

6點30分已到，隨著倒數5-4-3-2-1砰的一聲，人群中的我顯的很渺小，但我還是朝著夢想前進，照著預定的配速跑在4:25~4:30/KM間，身邊個個是高手，緊記著Jay大說的一句話: 「現在快的 10 秒鐘，後面要花 1 分鐘來補。」前5K均速4:26/KM很順利的熱開身體，告訴自己我可以。看著前方一團跑者的配速似乎和自己差不多目標應該也是3:10:00，加速一小段距離跟了上去，畢竟團跑比一個人單打獨鬥好得多，就這樣一路經過水站喝水補給吃吃能量膠，來到即將面臨的河濱逆風段，天氣漸漸熱了起來，周圍的人數減少了很多，維持著速度專注在前方，呼吸和跑姿，不知不覺就來到30K，這時集團已瓦解，剩下的靠自己拼吧!雙腿開始有了疲憊的感覺，告訴自己只剩下12K，這速度這距離已跑過了多少次，別怕。

2019年的那天我與我的BQ

最後的5K，腿沒力痛了、表情痛苦、呼吸好喘好喘，靠著意志力壓抑那想停下來的心情，最後的上坡並未讓我絕望，最後的地下道我相信會看到光明的到來，沿路歡呼加油的群眾再為你打了一劑強心針。看著通過拱門的時間來到3:08:34，緩和了想吐的感覺，我知道我盡力了，轉身脫帽向賽道敬禮。

晶片時間 3:08:31 BQ達標，謝謝你。

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