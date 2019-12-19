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賽事心得／曾文水庫馬拉松 初馬留下的那1分鐘！

2019-12-19 10:42運動筆記 Scott Chen

回想當初陪著老婆跑步玩票性質跑了2年多後，不知天高地厚報名太魯閣馬拉松作為初半馬，說也幸運居然中籤了😅，跑在太魯閣難得全程封路下欣賞美景🏞，沒訓練的結果，當然就是賽後鐵腿跟不鏽鋼筷一樣，心想如果想繼續跑步，應該上個訓練課程免得受傷了，於是回台北加入Garmin希望跑步學堂中階班，開始比較有規律的訓練。

加入跑班的原意是學習如何健康跑步不受傷，隨著上課訓練雙腳漸漸越來越扎實，體重不變但體脂卻從24降到17，跑一場全馬的念頭也尤然興起，聽學長姐說初馬最好找一場平路或城市馬，會比較容易上馬，但看著老婆那麼好看的初馬獎座，虛華的我也想找一場特別的初馬獎座🏆，而不是一頭馬🐴那麼平凡普通的獎座，一場一場篩選後終於挑上了曾文水庫馬拉松，聽說這也是台灣歷史悠久最古老的賽事，在這雙重光環下就下定決心報名這場初馬！

報名當下也知道水庫都在山上，會是一場山路馬，查了賽程路線及高度有了心理準備，經過了春夏的訓練期，秋天的路跑開學季就先報名了2場半馬，作為訓練測試及初馬的賽前賽，結果2場半馬都在16K左右爆掉，完賽成績很不理想，甚至比訓練前還差，心情也跟著慌了起來，後來看到跑班振宏學長在柏林、大阪接連破4有不錯的成績，就私賴請教他關於我的狀況，他點出我幾個意見：易熱爆、放輕鬆、堆跑量，後來就對這幾個問題進行調整，增加補給及時補充熱爆流失的體力，戴上mp3耳機保持輕鬆心情，每週增加1~2天跑步，就算是輕鬆跑個5~6K也行，最後終於在賽前一週完成月200K的全馬基本量💪。

賽前週五下班後，心想已經做好準備，跟老婆晚餐嘴饞吃了排骨炒飯，沒想到回家後開始過敏打噴嚏😷，想說睡一晚隔天就好，睡醒後還是鼻水流不止，就這樣紅鼻子一路到了台南，以前同事到高鐵接我們去品嚐道地的台南溫體牛肉，遠離市區就在鄉鎮道路旁一間不起眼的店家，客人絡繹不絕，溫體牛肉實在是好吃到不行，牛舌燙過軟韌原味勝過台北炭烤的滋味👍。

 

一頓美食飯飽後，到奇美博物館外拍網美照就回飯店，鼻水時流時停的還是很不舒服😰，晚餐在飯店附近隨意找個店家吃土魠魚羹，回飯店洗澡後居然鼻水停止了，不安的心情終於穩定下來😊，趕緊打包盤點賽事物資就上床睡覺了。

隔天一早搭上接駁車到了曾文水庫，山上空氣就是清新，天氣涼爽舒服，是一個很適合跑步的好天氣，低調的我背後掛著初馬布還是感覺不太自在，還好老婆跑來幫我拍照舒緩我的心情，隨著鳴槍起跑後也不在意背後初馬布了，賽道路程簡單說就是10K上10K下，全馬來回2趟，路上身旁跑友含蓄少有人幫我加油，來虧我的神速阿伯倒是不少🤣🤣🤣🤣🤣

阿伯A：少年a，初馬來造這場，你頭殼壞企喔，你加油拉～

阿伯B：少年a，你造加緊，你甘係初馬？騙笑a～

跑步的阿伯都很熱情拉，我知道他們沒惡意愛開玩笑而已，說說笑笑也讓我心情沒那麼緊繃，就這樣順順的照著設定的配速完成前半馬，折返第二趟上山時，太陽漸漸升了上來，戴上準備好的墨鏡😎＆耳機🎧，調整後上山繼續後半馬路程。

賽前自主訓練LSD最長是27K，事情就是這麼巧，就在跑著順順的當下在28K附近，左大腿靠近膝蓋的肌肉整著腫起一大塊(後來詢問教練才知道是大腿抽筋😖)，疼痛到無法再踩下一步😫，事情來得突然，當下心想慘了該不會受傷了，沒有這經驗真的不知該如何處理，在旁休息拉筋也沒效果，雖然有跑友經過詢問狀況，心怕耽擱他們成績我只回說沒事舒緩一下就行，稍早前有看到裁判組騎著機車把棄賽跑友載回會場，這時就有一位裁判經過我身旁。

裁判：你怎麼了？

我：大腿腫起來不知道什麼狀況。

裁判：還好嗎？要不要載你回會場？

我心OS：你靠腰咧～我準備了一整年，你就這樣要把我載回會場，我不就白費這一年的訓練，按～

我：沒關係，我再休息舒緩一下好了。

裁判：好，你再看看吧。

看著他騎著機車離開後，沒多久又看見他載了一位跑友回會場(後來跑班同學笑說他在抓交替🤣)，這時有位阿伯經過丟下一句話就跑走了：往前拉不要往後拉，白癡喔～其實說真的，我還是聽不懂他這句是到底要怎麼拉啦XD，後來瞎貓碰上死耗子，我試著把大腿慢慢折抬起來看看，那腫起來的肌肉慢慢鬆開了，可以慢慢走路了，心裡這時浮起賽前看見一篇文章：「完賽獎牌」的真正意義，它是一個肯定＆一個證明，更是對同一賽道上其他選手的尊敬。

於是心想初馬起碼要完賽，就算是走也要走完，接著開始走走跑跑，緊接著29～30K雙腳大腿又接續輪流抽筋，就算休息舒緩了，心裡也會擔心再發生，就在這種狀況下跑跑走走到了最後6.5Ｋ的補給站，看著補站旁的計時器，心裡還是癢癢的盤算著5小時完賽的可能性，後面的路程是一路下坡，直到終點前0.5K會有一段緩上坡，當下決定再拼拼看，雙腳雖然還有隱約抽蓄的感覺，但一路穩定跑姿增加配速跟時間賽跑，眼看著跑錶5小時慢慢接近，回到終點老婆正在拱門前等我，邊說著好可惜差1分鐘，完賽成績5小時1分鐘～

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看著這1分鐘，心裡卻非常的舒坦，我知道我已經做足準備，盡了我最大的努力，大腿抽筋是意外的變數，裁判關心是心魔的考驗，體會到放棄比堅持還困難的交戰時刻，最終還是盡全力跑回終點完成比賽，完全沒有絲毫的遺憾。

年初參加跑班才開始有比較規律的訓練，近一年的改變自己最知道，這場初馬當作期末考，跑完後經驗收穫滿滿，5小時1分，留下最完美的這1分鐘，提醒我還有很多不足的地方，讓我明年還有繼續努力的目標，謝謝跑班教練們、學長姐&同學們的指導及鼓勵，明年再麻煩您們了😅

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