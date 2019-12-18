賽事心得／沖繩100公里超馬 初體驗慘遭關門

沖繩100公里！

搜集沖繩資料期間，發現了這個賽事，輾轉下終於報名了。因為是十二月舉行，用－個初試100公里賽事作埋尾，真是太好了！

為了這個比賽，都真看了書，上網爬文，發現台灣有很多神人分享，參考了不同的課表，大概的練習方向也成型！在此真是感謝台灣跑友的分享！

此前在富士山馬拉松用了四個半小時完成，不是太突出，但不停地與富士山合照下，成績也可以吧！接著的香港渣打馬拉松，將時間推前十分鐘，及後的鹿兒島馬拉松，再推前十分鐘！雖然還未Sub4, 但短短幾個月三場馬拉松，能縮短時間，覺得狀態「上力」啦！

平路發揮，都是普通，每當遇到上落斜，就很差了，因為賽道永遠都是上上落落的，為了改變這個弱項，終於下定要向大帽山進發，再加上接連的草山和針山，在香港稱為「針草帽」，大帽山是香港最高的山，「針草帽」累積爬升大约千二米。

就是這樣重複又重複的，練習是辛苦沉悶孤寂的，定律真是不能改變，但真是能為狀態打下基礎！除了之外，我也有重訓的習慣，加強肌肉力量同質素，主要是要保護關節同跟腱(有去健身室的都知道，練習亦是辛苦沉悶孤寂的)，為了印證訓練的效果，參加了三個香港的50公里越野賽。

VICTORIA162 的H50

THE GREENRACE 舉辦的 HARD AS NAVLS

時間也不差，主要讓身體適應一下，肌肉記憶亦很重要！

到了比賽當日，0300就從那霸上巴士出發，準0500嗚槍起步，日本人真是太強了，用全馬的配速走，完全不覺是走100公里。

起步還是天黑，大會很細心的提供手電筒，温度略凍，但日出後，就很好了。

知念岬日出

因為沿海岸走，所以有陣海風，都幾清爽！因為是在海岸的關係，與日出拍照也不過份吧！

水站也很足夠，平均每三公里就有，奧武島屬於大站，有很多小朋友派食物

比賽路段有大部份是農田，雖然過了收成期，但風景也很好。

慶幸有練習斜路，可以無視那些上落！當開心過後，緊張的心情開始浮現，緊張最顯著的表現，就是肌肉會拉緊。。。脚踝／大腿／手臂都提早出現反應，接後調整步伐，終到達50公里折返點，這場賽事的閉門時間也很緊，再加上日本對時間的嚴厲執行，終於也遇到關門的一刻，趕不上第68公里的檢查點，宣告畢業！大會也有安排巴士接回去起步點，有少棒隊在現場支援。就是這樣68/100!!!

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也沒很失落，比賽就是這樣，有規有矩，過不了就是過不了，不是繳了報名費，就過關的。

跳出舒服圈，都是最難的，跳出去就是了，2019年無論比賽距離，狀態，體質，心肺功能，都有突破，累積距離千三公里，

做到得來的，練習得來的，比賽得來的，都是一點點累積的，無一步登天，天才都要練習，更何況不是天才！