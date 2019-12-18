跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (5)

6. 2019/10/20 冬山河水岸馬拉松全馬 06:27:13

這是我人生生平的第一場馬拉松，沿路許多大哥都跟我說第一場是最難忘的，是的，每每想起那波光粼粼的河面，在那次我也知道我竟可以一路的跑滿27公里，原來我的實力就是在27公里，也知道自己的不足是在什麼地方。

我還記得那晚我笑著睡著了，我跟大家不同了，我跑了全馬了，嘻嘻。我還記得那種開心的感覺。

冬山河 聯合報系資料照片 分享 facebook

7. 2019/11/10 絕代雙礁馬拉松全馬 07:03:35:53

離初馬不到一個月的時間，我又接著上場我的第二馬，這次只能說水深火熱，痛苦萬分來形容。天氣非常的熱，路線不算太難，但是一路上上下下的緩上坡緩下坡不斷，尤其是最後五公里是一個緩上坡不斷，都沒有遮敝物很熱，我自己因為粗心，以為都是緩下坡，在17公里一個緩下坡大跑向前，傷到膝蓋，痛到剩下的25公里都是用命在跑。

這一場我是哭著進場的，因為我沒有想到我可以撐完整整7個多小時，這7個小時中的疼痛，心酸、孤獨、日曬、痛苦指數只有滿到溢出來，無法更少了。

但是卻意外的得到大家的掌聲，說這才是馬拉松的精神，支持到最後一刻。

8. 2019/12/08 南方澳海鮮馬拉松全馬 05:57:29

痛苦的二馬後，我又要接著上我的三馬了。這整個月我都充滿緊張的情緒，卯起來乖乖的練跑，原本以為會下雨，結果老天保佑好天氣之外，還讓我大破全馬的PB進步了01:06:00，我覺得跑進6個小時，才能勉強算是真的跑過全馬，是真的馬拉松的跑者。總算是今年有一個完美的ENDING!!

因為馬拉松讓我在2019這一年過的十分的精彩，牽動著我的生活日常，也影響我的喜怒哀樂，最重要的是豐富我的生活，讓我留下一頁頁美麗的回憶。我已經準備好繼續開心的跑進2020年。