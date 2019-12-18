親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

台股衝破「萬二」大家無感…劉泰英點2大關鍵

這裡每天近百性侵案...私刑成了英雄

運動筆記蘇花改南澳半程馬拉松我是個重鬱症跑者，持續跑步努力活著且完成了我的初馬
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA今日最佳好球- Bradley Beal (12月17日)今日最佳助攻- Derrick Rose (12月17日)

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (5)

2019-12-18 09:54運動筆記 Anyta Tseng

6. 2019/10/20 冬山河水岸馬拉松全馬  06:27:13

這是我人生生平的第一場馬拉松，沿路許多大哥都跟我說第一場是最難忘的，是的，每每想起那波光粼粼的河面，在那次我也知道我竟可以一路的跑滿27公里，原來我的實力就是在27公里，也知道自己的不足是在什麼地方。

我還記得那晚我笑著睡著了，我跟大家不同了，我跑了全馬了，嘻嘻。我還記得那種開心的感覺。

冬山河 聯合報系資料照片
冬山河 聯合報系資料照片
分享

7. 2019/11/10 絕代雙礁馬拉松全馬  07:03:35:53

離初馬不到一個月的時間，我又接著上場我的第二馬，這次只能說水深火熱，痛苦萬分來形容。天氣非常的熱，路線不算太難，但是一路上上下下的緩上坡緩下坡不斷，尤其是最後五公里是一個緩上坡不斷，都沒有遮敝物很熱，我自己因為粗心，以為都是緩下坡，在17公里一個緩下坡大跑向前，傷到膝蓋，痛到剩下的25公里都是用命在跑。

這一場我是哭著進場的，因為我沒有想到我可以撐完整整7個多小時，這7個小時中的疼痛，心酸、孤獨、日曬、痛苦指數只有滿到溢出來，無法更少了。

但是卻意外的得到大家的掌聲，說這才是馬拉松的精神，支持到最後一刻。

8. 2019/12/08 南方澳海鮮馬拉松全馬 05:57:29

痛苦的二馬後，我又要接著上我的三馬了。這整個月我都充滿緊張的情緒，卯起來乖乖的練跑，原本以為會下雨，結果老天保佑好天氣之外，還讓我大破全馬的PB進步了01:06:00，我覺得跑進6個小時，才能勉強算是真的跑過全馬，是真的馬拉松的跑者。總算是今年有一個完美的ENDING!!

因為馬拉松讓我在2019這一年過的十分的精彩，牽動著我的生活日常，也影響我的喜怒哀樂，最重要的是豐富我的生活，讓我留下一頁頁美麗的回憶。我已經準備好繼續開心的跑進2020年。

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

追火車接力賽 明年推車票獎牌

2019-12-17 22:54

跑步知識／呼吸與放鬆在跑步上的運用

2019-12-18 09:28

賽事心得／台北馬拉松 重鬱症跑者努力活著完成初馬

2019-12-18 10:14

賽事心得／台北馬拉松 醫護跑者心中小劇場

2019-12-18 10:07

賽事心得／台北馬拉松 連續5年參賽

2019-12-18 10:03

賽事心得／大阪馬拉松 BQ達標了耶！

2019-12-18 09:48

賽事心得／沖繩100公里超馬 初體驗慘遭關門

2019-12-18 09:37

帶小比旅跑台灣／蘇花改南澳半程馬拉松 1生1次的經驗

2019-12-18 10:18

賽事心得／台北馬拉松 挑戰每一次的自己！

2019-12-17 10:44

賽事心得／台北馬拉松 從八分速到半馬111分的故事

2019-12-17 10:13

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (4)

2019-12-17 10:07

賽事心得／越山向海人車接力賽 跑步不是絕交就是生死之交？

2019-12-17 10:03

賽事心得／台北馬拉松 相信自己能做到

2019-12-17 09:57

賽事心得／台北馬拉松 有沒有破PB自己說了算

2019-12-17 09:50

跑步知識／跑者不可忽視的週期化重量訓練

2019-12-17 09:40

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (3)

2019-12-16 09:44

台北馬拉松／蔣介文摘冠：退休前想破全國

2019-12-15 23:55

台北馬首次半馬完賽 徐薇淩：本只想喝完珍奶就好

2019-12-15 20:44

黑色閃電回歸 蔣介文台北馬拉松4度摘冠

2019-12-15 11:39

台北馬拉松開跑 柯文哲：預計2022獲金標籤

2019-12-15 11:08

東吳超馬／日本石川佳彥稱王 香港吳益華封后

2019-12-15 10:46

台北馬拉松傅淑萍半馬2連霸 感謝老天幫忙

2019-12-15 10:45

圖／香港跑者舉黑旗台北馬完賽 籲持續撐香港

2019-12-15 10:40

為光復而跑 台北馬香港跑者揮黑旗跑全程

2019-12-15 09:50

台北馬楊俊瀚、陳傑合體 跑全馬列人生清單

2019-12-15 08:15

圖／台北馬拉松開跑 三太子、美少女戰士來路跑

2019-12-15 08:11

蘇花改通車前 6千選手跑馬拉松

2019-12-14 23:51

台北馬攻略／天氣晴到多雲 氣溫偏高多注意補水

2019-12-14 09:12

台北馬攻略／每個路口都有關門點 醫鐵密技看這裡

2019-12-14 09:00

賽事心得／廣州馬拉松 跑馬虐我千百遍、我待跑馬如初戀

2019-12-13 06:00

賽事心得／冬山河超馬 人生沒有全馬這個選項？別太鐵齒

2019-12-13 06:00

訓練心得／景美溪左岸小探險 要小心野狗大哥

2019-12-13 06:00

帶小比旅跑台灣／旗山馬拉松 很厲害地四小時內完賽

2019-12-13 06:00

賽事心得／大阪馬拉松 即使達標無望、也不要忘了跟自己的約定

2019-12-13 06:00

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (1)

2019-12-13 06:00

訓練心得／帝芬尼訓練營 Run Better/基礎期

2019-12-13 06:00

賽事心得／礁溪溫泉盃馬拉松 新開始新氣象

2019-12-13 06:00

賽事心得／花蓮太平洋縱谷馬拉松 快樂的旅跑之行

2019-12-13 06:00

暨百萬香蕉後再度出現千萬蜜棗 屏東高樹蜜鄉馬不要錯過！

2019-12-12 10:25
看更多

熱門文章

NBA／希臘怪物48分不夠 獨行俠斷公鹿18連勝

2019-12-17 11:45

中職／Lamigo掰掰！ 新隊名「樂天桃猿」誕生

2019-12-17 14:31

NBA／戰湖人前斷18連勝 字母哥：不想2連敗

2019-12-17 15:36

中職／曾豪駒接任總教練 穿新隊服亮相

2019-12-17 15:02

NBA／火箭雙星出擊 馬刺領先25分慘遭大逆轉

2019-12-17 12:40

中職／複製日本經驗 樂天目標「無現金主場」

2019-12-17 17:58

NBA／太陽禁賽中鋒將歸隊 布克：他早已坐不住

2019-12-17 16:10

NBA／保羅末節大爆發 雷霆創隊史最大逆轉勝

2019-12-17 13:54

NBA／安戴托昆波砍48分無緣連勝 超越奈許難堪紀錄

2019-12-17 17:29

NBA／保羅生涯重要里程碑 史塔克頓後第一人

2019-12-17 17:30

新一代超級控衛接班人 莫蘭特如何脫穎而出？

2019-12-17 18:39

MLB／國民、勇士搶唐納森 身價飆破億美元

2019-12-17 11:02

NBA／戴維斯腳踝扭傷 挑戰客場15連勝休兵

2019-12-18 08:23

NBA／湖人老闆母親過世 魔術強森、詹姆斯齊哀悼

2019-12-17 13:15

中職／樂天成軍 「想改的沒變 不想變的卻換了」

2019-12-18 00:14

NBA／轉戰湖人後 詹姆斯首奪單周最佳球員

2019-12-17 10:57

NBA／不滿禁賽遭騷擾 球迷控告衛少、爵士求償1億

2019-12-17 21:45

MLB／12強被中華隊打爆 金廣鉉2年約加盟紅雀

2019-12-18 08:01

中職／洪總不留樂天 曾豪駒：感覺領導者突消失

2019-12-17 16:54

中職／師法日職樂天 桃猿將引進球員評估系統

2019-12-17 17:44

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

影／樂天桃猿成軍 打造新生態圈

2019-12-17 16:41

NBA／12連敗破隊史紀錄 鵜鶘下役戰籃網拚止敗

2019-12-17 14:04

MLB／筒香加盟光芒 前東家虧：別被可愛外表騙

2019-12-17 14:39

NBA／里拉德關鍵三分打 拓荒者客場逆轉太陽

2019-12-17 15:51

NBA／「三分彈」轟公鹿 波爾辛吉斯：小柯瑞很棒

2019-12-17 16:15

NBA／落後25分逆轉勝 衛少曝贏球祕訣

2019-12-17 19:37

中職／陳禹勳樂天改穿0號 祝洪總第二春幸福美滿

2019-12-17 18:26

MLB／紅人補先發 邁利兩年1500萬美元加盟

2019-12-17 11:18

NBA／4.3秒罰進超前分 亞當斯：超級「挫」

2019-12-17 23:00

棒球／李杜軒繼續拚 加盟日本琉球藍色海洋隊

2019-12-17 15:09

NBA／莫蘭特、瓦蘭邱納斯領軍滅火 灰熊近5戰奪4勝

2019-12-17 15:50

MLB／雙城隊簽回牛棚羅莫 一年500萬美元

2019-12-17 10:45

NBA／羅瑞雙十紀錄夜 暴龍輕取騎士

2019-12-17 12:08

MLB／放棄柳賢振？ 藍鳥2年1.8億補進山口俊

2019-12-18 09:35

中職／洪規曾隨「維持桃猿模式拚連霸」

2019-12-18 00:11

網球／退役名將讚西西帕斯 拿費德勒、小約比擬

2019-12-17 14:55

NBA／里拉德射下太陽：不喜歡這贏球方式

2019-12-18 00:17

NBA／盼唐西奇快歸隊 波爾辛吉斯：我們需要你

2019-12-18 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top