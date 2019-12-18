賽事心得／台北馬拉松 醫護跑者心中小劇場

一年一度的台北馬拉松，也是醫護鐵人的重要任務賽事

小小的帳棚內擠滿了滿滿的醫護鐵人夥伴

(醫護鐵人夥伴 鍾菁真 拍攝)

賽前就知道到時候很曬很熱，到時抽筋的人可能多到處理不完想到全馬組的夥伴們在時間與救護的考驗會更大，殊不知半馬人潮洶湧

這才是地獄啊~~~

半馬起跑前，跑者已經多到後面擠不進去，這其實是很危險的事情

後面一直想推擠進去但前面已經沒有空間

這時候如果一個意外跌倒就可能是人壓人的狀況

而且更麻煩的是還不一定有空間可以處理疏散...

(醫護鐵人夥伴 蔣凱全 拍攝)

天色已亮，美麗的雲彩與地標台北101，

平時已經看習慣這景色的台北天龍人我也抬頭看了兩眼

然後更注意的是起跑後的各種狀況

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(醫護鐵人夥伴 鍾菁真 拍攝)

起跑三公里就有香港跑者因為人潮洶湧而被推擠跌倒

沒錯!!!就是被人 推擠 推擠 推擠，先不要說推擠的跑者人品問題

因為過多的跑者擠入相對狹小的賽道上，大家速度不一發生小碰撞是難免

撞到人也可能不知道後面的跑者因為這樣跌倒，

所以

我會建議覺得自己跑不快的、要設定手機的、要自拍的，就往賽道兩邊跑吧

讓中間的賽道給速度快或是想超車的跑者

回到傷者的處理

他身上多處擦傷，處理外傷把身上所有的OK繃跟大部分的食鹽水給用光

我心想，這樣後面怎麼辦....

果然，後面真的碰到很多外傷跑者內心覺得半馬的人實在太多了，不時發生跑者踢到貓眼石跌倒

我們醫護鐵人也只能一直再次提醒跑者，不要跑在交通線上!!!

因為上面有貓眼石!!!

提醒歸提醒...

在我身邊就發生有位女跑者踢到，還沒有跌倒，且前面的跑者也沒被她撞倒

不然受傷我也沒東西可處理了...

跑到大約12公里處，已經有多位跑者快抽筋在旁邊伸展

用眼光掃射一下跑者，多數情況還好，伸展動作也正確，就不管他們繼續往下跑

這時候就是需要心靈打氣(嘴砲)支持

(醫護鐵人夥伴 鍾菁真 拍攝)

到了賽程後段，溫度與日頭上來對跑者都是一大考驗

很多跑者開始用走的，也有跑者出現體力不濟得現象

這時我們都會多加注意與詢問跑者身體狀況

不過在最後地下道有看到跑者體力不支，還好有其他醫護跑者陪伴

還是想要提醒跑者，不論狀況如何，量力而為，

因為身體狀況棄賽是為了可以下次再來挑戰

( 我自己 拍攝)

這場半馬從開跑到終點都是人 人 人，天氣也好到靠北

雖然發生一些跌倒擦傷，也發生跑者體力不濟上救護車

整體來說還是很平安圓滿最後，要謝謝醫鐵夥伴們的互相支援又是一年，2020大家繼續努力

然後，跑步沒受傷，回家路上時卻意外走路滑倒仆街，讓膝蓋腫起來

這證明了...

跑步不會傷膝蓋，走路才會