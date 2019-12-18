賽事心得／台北馬拉松 連續5年參賽

又到了一年一度的年底台北馬大拜拜，今年是我連續第五年參加（從2015年開始比），這是我參加過的馬拉松賽事中連續每年都報名的唯一比賽，應該是沒意外還是每年都跑吧！畢竟每年都抓這場當作年終目標賽事，今年有優先免抽資格可以先報名，但因為一些狀況變成自己需要透過抽籤來爭取，還是就跟著抽看看吧～反正中籤率也算高，就算是候補幾乎也會上（2018 年就事後補上），再壞就沒跑也沒差～還有渣打馬...就這樣順利中籤後，幾週後因緣際會白蘭氏品牌要贊助我跑這場賽事，實在感謝之至...（鞠躬）

賽事當天依然的悠哉地出發去市府會場（跑好幾場了已經不會賽前亢奮或憂心已經是平常心），天氣預估超好...跟去年反差超大（去年又冷又有風雨），換好這次的戰袍民生慢跑跑衣，為什麼選擇這衣服，當然因為我參加的第一個跑團我的跑步緣起，再者這場馬拉松民生慢跑年年都大力支持在民權大橋下的土地公廟設置大型私補站，要好好幫忙宣傳一下，很有歷史的低調跑團。

到了會場後...當然先到白蘭氏的攤位報到，並感謝今年的支持與肯定...順便在賽前來罐白蘭氏雞精超補一下，之前有看過一份資料有說： 馬拉松是一場耐力與體力的考驗，努力訓練之餘，如何吃出好體力，更是每一天都要注意的課題，有充分的營養才能讓身體從疲勞中恢復；在選擇攝取來源上持續飲用鷄精是最方便入手的補給選擇，鷄精具有多種人體無法自行合成的胺基酸，並透過科學萃取的技術，將雞肉中的優質蛋白質轉化為小分子胺基酸，讓身體更容易吸收，且低熱量、零膽固醇，非常適合用於賽前為體力打底。喝完補給後，當然來個賽前帥氣照...準備寄物出發。

市府大樓門口與R2R跑團合影後剩下約30分鐘到準備區今年從Ｂ區出發，發現B區沒有想像中的離起跑線很遠因為A區很小一塊，在排隊之餘再思考一下今年怎麼跑，因為今年老實說整體下半年課表沒有很認真執行雜事太多，沒練好就是沒有那實力，如果可以盡可能保4小時內，但天氣對我很不利我不太耐熱，所以心裡有準備應該有可能最壞430左右～心裡有底開跑後轉上仁愛路之後再下修速度，然後就一路上就看自己的身體狀況再調整，準備倒數出發5分鐘，各區封鎖線撤除...大家往前擠....就其實已經快到起跑線，其實B區也不會太晚出發....哈！

倒數起跑後！果真大家很努力開出...一路都在4分初頭速度在市府這轉了一個圈後到仁愛路後，看一下錶速度在420左右但心律已經飆到180，很明顯這已經非我的M配速，看吧！沒有練好真的就沒有....為了避免跑在人群中降速，會影響到其他人，我索性就跑仁愛路左邊車道，大家都在右邊車道...好像自己在獨跑一樣，哈～還蠻爽的.....往後看也沒人跟上跑左邊，這樣應該有很用力幫民生慢跑宣傳吧，衣服背後就4個大字：民生慢跑，這段仁愛路我就下修到4分30~40秒的配速，再觀察一下心率，發現～心律還是維持在高檔約170以上，雖然不喘...但這是全馬賽事不能開玩笑，跑到中正紀念堂這段就調整到5分速整一路到河濱試試（心律下修到166~175還是略高）....

完成半馬後，自我評估了一下身體狀況，體力很明顯耗掉不少，只好再下修速度5分半～6分速 ，氣溫已來到27度，看來我該想辦法保留續航力，到25K後就開啟自我保護機制，開始跑跑走走....讓肌肉不要過度使用，因為我流失得電解質已經不少，雖然有帶葡萄糖跟鎂錠，但這流失比補充的還快，不能讓腳提早出狀況...到了彩虹橋之後，確定已經無法保4...也陸陸續續看到很多熟悉的跑者從旁跑過，啊呀～無奈...跑跑走走，開始變成走走跑跑哩....熱到身體有些警訊，很怕腳開始抽筋....來到了民生慢跑的補給站，看大家熱情...心裡真是舒服，也是第一次進站來補給一下，以往都是快速通過，這次就停下來休整一下....然後面對最後2K的河濱就準備回終點，這段也看到很多人因不耐熱開始很多狀況出現，本想拼至少4小時初頭～但想想看看有沒有認識的一起帶回來430內也可以。

結果第一個上來的喊不行的小禎追上來，說腳快抽筋了！很累～那就跟上一起吧～走著走著，然後她就飄走了....疑！他不是說他不行了嗎？因為我還在調整肌肉想辦法放鬆不要硬掉，只好目送她遠離....最後，我終於離開河濱轉進塔悠路上，走走跑跑～接著看到 Abbie 摸著右側腹部在旁苦臉，他說她側腹痛....好吧！那就放鬆陪你走一段....跟他說放心可以430那回終點，一路上就帶他一起回來....直到出基隆路隧道後，我知知道他不想再撐了，想快快結束... 忍著痛，往前慢慢加速....轉過101後，她持續不想放鬆....我也被激勵到.... 好吧！我沒說話...跟他一起並行往前不斷加速往前... 終點就在前面，加速～加速～～我也不知道有多快了，反正就衝吧～最後以4小時24分51秒完賽。

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進終點後！這樣衝最後不到2K的確有累到....腳酸不行，最後體力都快用盡....但還是很爽！慢慢的走向會場後頭，經過這高強度的衝撞之後身體耗損很多，除了該好好補充水與電解質之外，當然可以有更好的賽後好的補給品來幫忙身體修復，那就是白蘭氏鷄精對於比賽過程的體能恢復也有獨到的效果，依據國際期刊的研究發現，在運動力竭後檢測體內血液中的疲勞相關生化指數，結果發現有飲用鷄精時，運動後恢復期（60分與120分鐘）的血乳酸與血氨清除率顯著提升，顯示飲用鷄精可以能促進排除疲勞相關代謝產物，有助於身體從運動的疲勞中更快恢復，因為高張力的比賽造成大量體力流失，若是在比賽過程中或是跑完後立即補充一瓶鷄精，液態好吸收，同時也有助於調整體質調節身體機能，快速復原身體與精神活力，幫助消除運動後的疲勞～來乾一杯雞精補一下吧！

最後今年沒達到應該有的水準，失望還好自己知道沒有準備好，很正常！賽事就是這樣～有練就有沒有練就順順完賽即可，最好的結果就是當下，拼出成績固然開心，但沒有也無須要過自責...平常心就對了！