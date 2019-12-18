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台股衝破「萬二」大家無感…劉泰英點2大關鍵

這裡每天近百性侵案...私刑成了英雄

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賽事心得／大阪馬拉松 BQ達標了耶！

2019-12-18 09:48運動筆記 陳寵文

跑馬歷程

從5年多前開始跑步以來參加賽事都以半馬為主，全馬約11場全為山路馬，偶而擔任配速員幫跑友配速，也很享受當中的樂趣，但全馬的成績從未破過4，周遭的朋友常對我說…「你的速度………怎麼可能」XD

於是去年5月才認真開始準備人生第一場平路馬-台北馬，想一次破4和達ＢＱ的概念，無奈台北馬終以3:53作收，雖然破4，但離波馬門檻3:50還差3分鐘，而且保險起見目標最少3:45。

全馬第一次破四，開心啊! 哭的好慘~~ (後面那兩個也笑的太開心了吧)

設定目標賽事-大阪馬

原本今年還是鎖定以台北馬，但考慮前年12月份的天氣台北還是不太冷，有時還會出大太陽，我只怕熱不怕冷也不怕下雨，當聽到大阪馬今年路線少掉一座橋會很好跑的說法，第一次抽就中籤的我毫不猶豫捨棄台北馬，因為大阪天氣乾燥涼爽應該更容易破PB。

訓練點滴

今年5月聽從百傑-伊蓮的建議,從5月中開始面對自己最不喜歡的-肌力核心訓練，我們一同在NID上了12堂肌力課，也在基隆運動中心假日再找一堂肌力課並行。

8月剛好看到「儒億運動」開了一個以大阪馬為目標的訓練營，考量訓練地點大都在公司附近及回基隆搭車也較方便，再加上標榜數據化訓練帶著想BQ的衝動就報名了。

猶記得課程初期我和教練反應覺得課表太輕鬆，很害怕練習量不足，經過溝通還是按照課表進行，我算是個聽話照做的學生，課表幾乎99%執行。

賽前和教練討論在13週安排一場山路賽事,當作半馬檢測，因好久沒比賽了，起跑當下充滿忐忑，沒想到居然很輕鬆完賽，和3年前同場相比進步了12分，這場還幸運拿了女總一，整個信心大增，教練並在最後5週設計了28K、30K、32K的長距離配速跑。

四天三夜達BQ-實況錄

正式來到大阪馬的比賽,因工作繁忙,只請2天假，完全沒有旅遊行程，目的就是要取得波馬的資格，第一天8:10飛機到大阪已是中午先回飯店Check in，大推一下這次我們的背包客住宿，台幣1晚約1400元的豪華小屋，有獨立的私人空間又有大眾池泡澡，交通算還方便,很適合旅費不多的小資族。

J-SHIP大阪難波旅館

緊接著就去拿物資，順便逛EXPO，這次我居然沒買任何東西，印象最深的是我們的晚餐在EXPO解決，第一次吃到草莓大福這麼Juicy每樣小吃都好好吃喔！

第二天一早小跑30分鐘，但覺得跑感好差，都跑不進目標配速，趕緊和教練討論如何調整,接著就去起跑點大阪城勘場，話說也參加過幾場日本賽事，大阪馬這次給我感覺相當冷清，直到中午很多前置作業都還沒完成，大阪城四週完全沒有賽事氛圍。

來到朋友口中的Outlet，在賽前我就說我要在飯店等或者找一家咖啡廳等，看著她們開心採買我坐在長椅上心理陷入天人交戰，真的是太好買了(聽說這天朋友走了半馬距離)XD

當晚8:30早早就睡了，而且一覺到天亮，中間完全沒醒來，出門前還沖了一個熱水澡，讓身體暖和才出發，到了地鐵看到廁所就去上，進會場人山人海，趕緊再上一次廁所就和友人從B區出發，這時又遇到跑友錦華，好熱情地從背後勾住我，差點跌倒…哈哈，啾咪! 直到起跑前我一直和友人說我好緊張，過了晶片感應區也已是3分多鳴槍後了…

分享

 

這時想快也快不了，剛好可以壓我的速度，一直到5K人潮才比較沒那麼擁擠，因賽前跑班的同學就有提醒我們GPS會飄的很嚴重,所以我5K對一次錶，好幾次都掉到6分多，心想跑感很好啊!來到10K54分、20K 1hr47分，有穩住沒有爆衝，在23K時突然聽到有人大喊「寵文!加油!」在異鄉聽到自己的名字心情超振奮!後來得知是跑班的應援團,謝謝你們! 來到28K時看到前方是B組教練我默默刷過他，心中明顯知道自己狀況應該很不錯，上30K大橋前旁邊日本人的加油團播放著多啦A夢的音樂，腦海中想起小時候和女兒一起看卡通的點滴，眼眶不知怎麼突然一陣濕潤，這音樂我喜歡，加很多分!

上橋後均速一直保持在5:06-5:15間,來到38K剩最後5K了，這時發現速度有點小掉，本來還想說看可不可以最後3K用4 分速進場，我告訴自己一定要撐住，前面就是大阪城終點了，按下錶3:43:33我達標了，不用再跑其他場！

波馬~我來了！

走去領物資的路上，回想這段日子每天4:30起床一個人在200公尺的操場風雨無阻的執行課表，坐在大阪城的草地上我大哭了起來，手機傳來好多祝賀的訊息，我趕緊打電話給老公告訴他我達標了，這圓夢的感覺真的好棒! 對自己也終於有交代了!

大阪馬賽後感想

1.17週的訓練-配合Garmin的錶進行科學化的訓練、課程內含蓋肌力補強我最弱的核心肌群，搭配滾輪放鬆、[按錶操課]很適合我是破PB的關鍵。

2.後面幾K要跑得比前面快的漸速跑訓練模式也是差異最大的部分

3.這兩個月月跑量均落在260K、質比較重要(以往大都落在300K)

4.大阪馬的天氣對我加分很多、上橋及轉彎的次數雖多，但因狀況不錯，眼中不覺得是橋，也沒看到傳說中 29K有長達1K的私補XD

5.補給應該是做的最好的一次，給自己90分、以往不是拿取不順掉速、就是厭世到不想拿取

6.粉紅神鞋真的太好穿了!太神奇了！值得投資

7.如果有目標賽事，要減少，避免疲勞累積

8.Jay的跑步筆記給了我心靈上很多鼓勵

感謝的話

*謝謝依蓮小瓜夫婦苦口婆心地分享跑馬訓練點滴

*謝謝儒億團隊順利讓我取得波馬門票

*謝謝Gina、玟儀、小明、文琳、一直以來的LSD團

*還有阿蕾、煜特、歐陽中和、宜樺、華哥、智群教練、錦華、展立老師、阿瞇老師、Alisa、司馬副總、玲俐及儒億運動的同學&TRC野跑俱樂部賽前及一直以來的鼓勵。

有你們真好!

工商時間

如果你和我一樣成績卡關多年~真心推薦你來「儒億運動」這裏有完整的課表，個別化強度，細膩的分組，教練的陪伴!

特別感謝總教練-阿儒

跑馬這五年多，訓練過程沒受傷、抽筋過... . 我BQ達標!

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