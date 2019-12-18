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跑步知識／呼吸與放鬆在跑步上的運用

2019-12-18 09:28運動筆記 蔡千倫

主題：呼吸與放鬆

主講人：梁育誠物理治療師

教練一開始就問大家為什麼想來學呼吸？大家都想要跑步更輕鬆，更能好好運用呼吸在跑步上

我呢? 躺著就立馬睡著的人，而且還活著，還在呼吸中，當時想不出為什麼要來學呼吸....

直到上完課，終於知道，原來我不會呼吸.....真的比跑步/肌力還要難搞的一件事

讓我們開始從新認識自己

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帥帥的教練今天穿個大紅色....畫個肺部~~

解說整個呼吸的構造~~好像在上生物課...

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接下來坐著最舒服的姿勢，最輕鬆的，身上多餘的東西都要拔除，手錶、手機....

將注意力放在身体上，從頭到腳去掃描一下，感覺一下每個部位的位置 .....

感覺每一部份的器官是否對齊、距離、與地面接觸的範圍、是否放鬆 ..... 

總之，一連串的感覺.....

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我們感受胸式跟腹式呼吸的差別，喜歡那一種，一種比較順

A.胸式比較舒服的：比較緊張型的

B.腹式比較舒服的：比較正常的

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胸式呼吸

將兩雙放在胸的位置，想像一下將空氣吸到胸式，整個胸腔都要擴張開

每一次每一次的吸氣，都能比上次吸更多，將胸部撐開

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腹式呼吸

將手放在肚子，吸氣時，要將肚子撐大...慢慢吐完

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難的來了，就是要胸式->腹式 腹式-> 胸式 轉換~要是前面兩個做不好，後面也不用玩了

我這時要崩潰了，就是一個呼吸而已，怎麼搞的好累呀~~

總結:我呼吸頻率很快，放鬆時也是速度太快，吸進去的少，吐的也少..表示空氣都在肺裡中，沒吐乾淨

比如一杯水八分滿，進出只能一半，浪費了這個缸瓶了....

改善方法:吸氣，吸到不能再吸時，憋著，這時會將胸整個撐大

然後嘴巴吐，一點一點的吐，像吹衛生紙一樣，只要輕輕的吹就行，只要撐的越久，吐的空氣就會越多

就像菜瓜布呀，要吸更多時，一定要先擰乾後，才能再吸更多水。

口絕:吸飽飽、慢慢吐、吐越久越好

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進階版，我們要練轉換哦~用意識力將空氣中從胸式->腹式中轉換

轉換的過程是憋氣的，請感受轉換的過程是順的，還是很用力的

這個慢慢練習哦... 很難咧

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進階版Plus..將空氣吸到另一邊就行，這...... 也太高階了吧，但實際上做了後，真的可以將空氣轉換另一側

吸氣/吐氣可以透過雙手交叉，讓自己身体更放鬆，吸更多，吐氣時，手收回來. (很像瑜加老師教的)

吸氣時後背會夾緊緊哦，去感受一下吧~~再不行，找小梁教練吧

真的吸不起來時，可躺著，放滾筒在後背，讓整個背打開來...

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下半段是放鬆課程，終於... 不然再呼吸下去，我可能也快要斷氣了

大家喬好最好睡的姿勢，聽著指令，開始觀查身体每個部位

從腳到頭........每一個關節，每一個器官，每一個部份都要去感受........

聽著聽著，不少同學真的睡著了咧......

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跑步為什麼要頭往上頂收下巴

透過兩個動作，讓我們知道，原來練核心很重要~

想像頭頂有一條線，一直往上延申，身体要直

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Q: 跑步要用腹式 還是 胸式

ANS: 都要配合...跑快就用胸式，用腹式時可吸更大量讓我們能不那麼喘, 互相要會轉換，讓跑步更輕鬆

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今天收獲滿滿，吸呼很難學，但只要每天練習一點點，就能進步一點點

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最後來個教練合照囉....親和力100分的教練

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