賽事心得／台北馬拉松 重鬱症跑者努力活著完成初馬

我是跑者，同時我患有重鬱症。持續性憂鬱症二年多，在今年4月爆發成重鬱症，最嚴重時每天躲在房間不敢出家門，反應遲鈍畏懼人群。當時的我感受不到任何情緒，隨時可以說哭就哭，覺得這輩子再也不會快樂，也不配擁有幸福快樂的生活，連笑的時候都有聲音告訴我：「你憑什麼笑？」。洗澡想著自己的告別式，睡覺聽到自己的心跳都覺得刺耳。

我知道自己真的病了，走去診所看診的路上，一個25秒的馬路口我走不完，身體沈重到讓我行動遲緩，看到醫生什麼都說不出來只能一直哭，最後說出四個字「我只想死」。之後轉診到大醫院，在醫生安排住院前我與死神擦身數次，手上新舊傷痕纍纍。在發病到住院的二個月期間，唯一想做的就是跑步，只有在跑步時的每個呼吸以及心跳加速才能讓我感到自己還活著。

我曾問醫生為什麼我還有力氣跑步，醫生說憂鬱症是大腦告訴你沒力氣，但其實你的身體還是有體力去運動的，就是看你願不願意與你的大腦對抗了。住院期間因為我屬於二級自殺防護，外出活動一律禁足還要配合每天的床位安檢。大廳只有一台沒插電的跑步機，每天固定在沒電的跑步機上跑一個小時，晚飯後在病床上做些核心運動來維持體力及肌力。

記得有一次課堂上職能治療師要我們畫我們有什麼想完成的夢想，我毫不猶豫的畫了我完成全馬衝終點線的圖，但這42.195K對當時的我真的只是個夢。好不容易熬完二週，我的自殺防護撤掉了，每天下午有一小時的外出放風時間。由於醫院附近不太適合跑步，於是每天爬一小時象山，用二階快走的方式，就這樣持續了一個月。住院六週後醫生讓我出院了，回家量體脂肪才發現我的體脂從24%掉到16%，每天爬象山的成果真的不容小覷。

雖說是出院了，但出院後我依然和死神擦身二次，卻在每次結束生命前都想去跑步，我知道老天爺不收我，跑馬燈看過好幾次卻還是活著。有一天忽然想到我都還沒完成初馬，就這樣走了多遺憾，剛好看到台北馬開放登記抽籤，我填寫了資料，心想如果抽中等12/15號跑完再離開世界也不遲。

10/2當天公布：正取，非常震撼！許久沒有感受快樂的心居然在那時候雀躍了一下，我告訴自己一定要好好的活到那天。

在賽前跑了二場半馬以賽代訓，第一場是新竹遠東馬，意外的拿到分組第四名，重新接觸人群雖然有點不習慣，但我知道每天持續跑並且配合醫生吃藥治療一定能越來越好。

接著第二場半馬是ZEPRO新北場，這場驚險破二且拿到了分組第三名。

在男友陪伴下我慢慢感受到情感是溫暖的，之前那個愛笑的我又慢慢找回來了，為了準備初馬，男友幫我準備重質不重量的課表，賽前一個月才開始認真吃課表。

終於台北馬到了，賽前一天生理期報到，這真的讓我非常焦慮，很怕身體不適沒辦法完賽。賽事當天一跨過起跑區聽到晶片聲音，我知道沒有回頭路了，我的夢想即將成真，一路上照著男友幫我訂的配速前25K都維持5‘40-5’50的配速，但不敵當日毒辣的太陽，我從30K開始一路撞牆撞到39K這段時間一直回顧這痛苦的一年是怎麼熬過來的，不斷提醒自己是為什麼跑在這跑道上？不就是想告訴自己即使被憂鬱症纏身，我的腳仍然跑在我的夢想軌道上，我仍在完成過世父母親的遺憾，為了小兒麻痹無法自由的奔跑的他們而跑嗎？最後的三公里我振奮起來把速度從6‘30拉回來，用盡全力跑，這時我哭不出來，因為今年我哭掉太多眼淚，也讓身邊的人為我掉了許多淚，我知道我要笑，笑著進終點，讓男友看到他最愛的笑容。

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終於，這42.195的夢想我完成了。

轉身鞠躬的當下心情真的五味雜陳，所以好的壞的都在這一鞠躬當中畫下完美句點。

網路上有很多憂鬱症與運動的文章，我只能說運動可以預防憂鬱症，但不等於不會得憂鬱症。

還有另一種說法是運動可以治療憂鬱症，這是不太恰當的說法，應該說運動可輔助治療，但還是建議以看醫生及接受心理諮商為主，運動為輔會比較好。

經過了這8個月的治療以及堅持不放棄跑步，我一直在想為什麼我會這麼喜歡跑步，就在進終點那瞬間我明白了，原來跑步就是我的「信仰」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )