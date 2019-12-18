帶小比旅跑台灣／蘇花改南澳半程馬拉松 1生1次的經驗

2019-12-14

蘇花改南澳段半程馬拉松

上星期六，我和比比去遙遠的南澳參加賽事。

星期五早早就到了蘇澳，也到附近的南方澳漁港，順便逛一逛，也買了晚上要吃的晚餐回來。

因為只有我一個人，所以就隨便買個炒飯和魚湯回去飯店吃。然後我和比比就待在飯店裡休息。

因為隔天早上9點30分才起跑，打算7點才出門的我，5點多就被我的好姐妹羅雅惠叫起來出門了。

從蘇澳到南澳大約是40分的車程，沿途會經過已經通車的蘇花改第一段及部份的蘇花公路。

到達東澳時，剛好遇到日出，耶穌光印在海面上，不得不讚歎當時的美景，因為停車不方便也沒辦法把那美景拍下來。

到達會場時，雅惠已經先幫我找好車位，在這裡很謝謝她。

一行人愉快地吃早餐聊天，然後再步行到會場，等候賽事的開始。

因為這場認識的人並不是很多，所以我又回車上待著，等要出發再到會場等候。

因為這場跑完，明年的1月6日就會通車了，所以這場報名的人數很多，大約有6000多人參加。

當鳴笛聲響起，選手們帶著泰雅族人的歌聲開始起跑，整條蘇花改都是滿滿的人潮，看了好不壯觀。

蘇花改的路線跟南迴不一樣，一路上上上下下的，而且道路兩旁沿途都有泰雅族的圖騰，可見施工單位的用心。

到了武塔隧道，很多人站在隧道口那裡駐足拍照，紀念這一生一次的經驗。

我們一直跟視障跑者惠琴一起跑，沿路上我們說說笑笑的，我還煽動她一起跟我們回來，雅惠一直說我好壞😆

到了折返點的時候，惠琴和阿良二個人不見了，所以雅惠就衝去追他們，然後我就一個人推著小比回去會場，回到會場領完魚丸湯和碗粿後，就離開了南澳這個漂亮的地方。

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謝謝雅惠在前半段陪跑和幫推。

謝謝辛苦的攝影師為大家拍照。

謝謝辛苦的志工為大家服務。

謝謝沿途幫忙加油的跑者。

#2019蘇花改南澳段半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣