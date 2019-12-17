賽事心得／台北馬拉松 有沒有破PB自己說了算

雖然這次跑4:20:21但這數字我喜歡

比起首爾PB4:14:54

這次台北馬時間不算進步

但 不是只有破PB時間進步才叫進步

跑一場自己很有感的暢快馬拉松

過程中綜合你的所有表現你的收穫

這42.195中的所有細節

微笑進終點

所以有沒有破PB我說了算

我找到我一直以來的困惑 也解開了我的謎

這才是我執著參加這場賽事的重點

我認為我進步了

因為扣除掉過程中發生的事

我有自信這場其實表現很好

（還能微笑進終點）

（謝謝聰哥幫忙陪我完成這場比賽）

🌺跑步的起端

2019這年因為腳傷，我開始減少報很多賽事，5月～8月間更減少很多跑量，反映出來的是體重狂飆，羞恥心開始出現，我決定還是要出門運動才行，但是一個人跑老是沒續航力，剛好「疾速大阪」報名的最後一天，我按下報名鍵，又開始我訓練營的路，因為不想進訓練營是從0開始，所以在開課之前開始慢慢練跑，但是說也奇怪，也才剛開始練跑又感覺出現新傷，所以在正式開課前也告知文彥教練。

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（謝謝雞哥奔跑去拿照相機幫我拍下這張好好看）

🌺我的「疾速大阪訓練營」

疾速大阪訓練營目標賽事，是大阪馬/台北馬的學員一起為期13週做訓練，因為學員素質不同，所以裡面分了三組

大阪燒-專門為超強極速的學員開出課表

鯛魚燒-中階層中強度的課表

章魚燒-初階、傷兵適合的親民課表

因為有傷！訓練營的開始我就跟教練說，我是來玩的，目標是減肥所以不用管我，所以我自然而然的分到「章魚燒組」，章魚燒特別的是，你不用跑這麼長，妳也可以放很多天假，會讓你覺得這樣訓練有效果嗎？但因為有傷也不能有選擇保本最重要！

訓練營一開始會有一個先修課是一整天的，會清楚解釋訓練營方式，課表，課表上面的動作如何執行，這天很重要（只可惜我人在國外，只能放棄），接下來每週訓練就像流浪漢一樣，帶著包袱（彈力帶、按摩球、滾筒、瑜珈墊）四處轉移訓練地，從一開始的肌力訓練、恢復放鬆、間歇長跑、還有去上課後，教練才發布讓人尖叫哀嚎的#今天測10K虐心課表，總是有趣而不枯燥乏味，就這樣開心度過13週

（一次公館的訓練）

（一次公館流浪到新店長距離練跑）

🌺訓練營迷人的地方

為什麼會這麼喜歡參加訓練營呢？大概是因為跟著教練一陣子，他知道我的傷，可以調配出適合我的課表，還有訓練營的同學，從陌生人到最後建立出來的革命情感，我喜歡每次折返交會後喊出的加油聲，不論你跑快或慢，大家總是互相幫忙然後一起下課，一起堅持了13週，受傷後大家互相關心，提供醫療資源資訊，並不會因為你跑快或多慢而棄之不理，更不會互相比較，大家要的是一起健康開心的跑下去，這種氛圍能不迷人嗎？

（黑衣部隊霸凌自由廣場的樓梯）

（肌力訓練）

🌺我的傷

一開始被分組在章魚燒真的會有點沮喪，因為傷你被牽制住，很多時候無法往前踏做有強度的訓練，但只能把願望先縮小不要提前下課就好，我在訓練營開始前就察覺到新傷「前脛骨疲勞」，我真佩服自己所有傷都快中一輪了，你一定認為有傷為什麼不好好休息，但是正常來說我已經休了三個月，怎麼還會在訓練營還沒開始前，一開始跑沒幾天就發生前脛骨疲勞，前脛骨疲勞是不能忽視的地帶，他會引起疲勞性骨折影響生活，所以我一直小心翼翼的保護，找出共存的方式，也因為訓練營有物理治療師冠帆的隨行，當你出現任何傷痛都可以詢問，所以很多即時發生的狀況可以馬上得到紓解，在訓練期間也到安德復診所找冠帆做檢測，想找出一直傷的答案，結果是臀肌失能，冠帆也教了我幾個簡單的訓練回家自己做

（四處旅遊四處練跑）

（臨時性的測🔟K害大家哇哇叫）

🌺我是衰尾道人

就這樣小心翼翼來到台北馬的前一週團練，因為練跑時，河濱突然衝出來的一隻中型犬，讓我急煞車了，也因為要閃過狗脖子拖尾的狗繩，腳板內轉形成旋轉（前脛骨最怕旋轉）急煞後腳造成了不小的壓力，開始出現前所未有的疼痛，導致這週期性小心保護的腳一瞬間瓦解，還記得星期一那天邊哭邊開車去就醫，（內心OS:我這週期這麼小心保護，這次訓練我沒有提早下車，11月跑量還創下跑步以來的新高150K，本來想看看這樣的我，會產生怎樣的火花，就這樣那麼小的一瞬間，瓦解了）。

老江看到我的腳也問說：「你怎麼把腳弄成這樣，這是我醫你以來狀況最差的」，我也不想啊！就倒霉只能這樣講，就這樣密集的在這週做急救垂死般的掙扎，我真覺得老天爺要讓我認識成語，所謂「孤陋屋逢連夜雨」，又在台北馬前一天早上起床時感覺身體很不對勁，我知道感冒要發作了，立刻一早衝去看醫生還打了兩針，到了晚上頭開始昏熱39度，真是何其幸運現在這個體溫，棄賽、堅持我要怎麼選（我這陣子最常看的就是高以翔的新聞，我知道要很小心）

因為不甘心想堅持，因為身體有狀況想放棄，最後只好在心裡默默下決定，如果我起床還是發燒我就放棄～～

（一下子去針灸，一下子推拿繃著的地方，還外加打針發燒）

🌺究竟為什麼堅持

我知道賽前教練希望我棄賽，不是因為這週急發的狀況，而是因為腳有傷不適合，等準備好了在啟動，為了我好找了好友勸退我，但是我牛脾氣超任性，那是這麼容易就退，因為我很想知道找出一個答案，雖然首爾跑出04:14:54（不是什麼太厲害的成績），但因為首爾天氣好路線好，讓人容易進步，在我心裡出現一個問號，如果回到台灣我跑的到嗎？我很想知道結果，也想找出那個答案，我是不是真實的進步了，然後在章魚組這樣的訓練方式裡，會產生怎樣的火花，我想要更了解自己，所以設定這場要對自己做驗收

（謝謝碩哥的拍攝）

（謝謝艾笑杰的拍攝）

🌺驗收正式登場&犯了大忌

站在賽道上等待準備的時候有些緊張，也因為我身體有狀況，我們團長聰哥全程會跟著我，保證我一路身體沒出問題（真的非常感謝聰團長），起跑前一分鐘閉上眼，我是小米我身體沒事我準備好了，鳴槍後除了第1K因為人多變慢一點，後來順順跑到快10K都在我預計的配速內，還可以跟聰哥聊天不喘不累，也因為腳之前有狀況，跑起來我都很專注在自己身體的變化，這樣輕快的跑了快10K，後來感覺右腳小腿有點繃，左腳足弓緊緊的，我在想這是要抽筋的前兆嗎（我這麼容易抽筋 是嗎？），正好要補給吃了能量膠，一個轉念放棄我原本配好的BCAA，換了一包沒吃過朋友說不會抽筋的補給，卻沒想過這適不適合自己因為沒吃過，就這樣直接吃了。

過了12K開始感覺腳越來越沉重，越來越不尋常，我跟聰哥說我腳出現了不尋常的狀態，應該是剛剛那包補給的關係，兩隻小腿有股力量在往下壓，我突然要花兩倍至三倍的力氣才能舉腳移動，這感覺慢慢地蔓延到大腿來，因為我非常小心注意身體的當下感受，所以他出現變化我很快就能感覺而且清楚，我知道我犯了大忌，就這樣一直花兩三倍的力氣舉腿（說真的比全馬後面10公里還累），前半馬加上去上廁所大約跑了1:59，過半馬後開始感覺，因為剛剛為了拉抬腿跑花了太多力氣，身體變好累～

謝謝聰哥一路聽我哀嚎著腳的變化，幫忙想辦法然後有時候因為太喘，我還跟你說先不要跟我說話我要先呼吸，還辛苦你總是先進水站幫我拿出水來，讓我不用去擠，就這樣一路堅持到出最後水門，特別謝謝班主任、疾速大阪同學小陸、Stacy在出最後水門時設站點幫我們私補應援，因為你們應援讓我們沒被太陽融化，跑的冰冰涼涼的，真的是好感動，還在那邊看到寶哥麵哥，開心的喝了可樂休息一下就上路了，後來他們追來才發現原來他們還沒進終點，我還以為進去了鬧了一個笑話（被說沒良心的傢伙喝完就跑），最後我們決定啟動歡樂拍照模式，一起進終點。

（難得我們四個可以有同框照）

（謝謝疾速大阪的班主任、小陸、Stacy來應援補給）

🌺檢討心得

我想我已經找到我要的答案，如果不是吃了我還沒試過的東西上場，導致整個腿力被瓦解，需要花2～3倍的力量才跑得起來，我相信這場破PB沒問題，我找到在章魚燒的課表下的疑問，就算是吃章魚燒的課表，在有規律的訓練下，我還是持續的進步的

我跑的是我想得到答案的心

我跑的是我整個自己心路歷程

我跑的是戰勝那個太陽

我跑的是就算犯了大忌我也勇於面對撐下去

我跑的是戰勝自己的決心

有沒有破PB我說了算

因為我知道這場我有著最糟糕的狀態氣候

得到的結論我知道我又進步了

我已經戰勝我的意志力

也謝謝我的身體跟我的腳讓我任性一次

我是魔獸我持續進步中

#跟你們約定好的北港馬我會棄賽

（我是魔獸沒有打垮我我就會持續進步）

（謝謝這群好友的幫忙）

如果你也想要持續進步

IR Sports是你的選擇https://www.facebook.com/IRSports2019/

🌺最重要的事

🎯謝謝文彥一直以來幫我訓練、尼歐教練的關心協助

🎯謝謝聰哥放棄你的成績陪著我跑，還幫我補給，大恩不言謝

🎯謝謝五小福每個人，知道我狀況一直在幫我設法擔心

🎯謝謝疾速大阪的應援&加油團，因為你們加油打氣讓我有更堅持的決心

🎯謝謝一路上為我喊加油的朋友，鼓舞著我一步步的前進著，只是每個人有電力的時間不一樣，不能留下來寒暄幾句

🎯謝謝路上所有的攝影師辛苦的拍攝

特別是雞哥，明明上廁所出來看到我立刻快跑去拿照相機，辛苦你了好感動

🎯謝謝Jerry還來幫我加油跟拍照感謝你

🎯還有謝謝我的家人全力支持

🎯謝謝我的醫療小組老江、Eason 、方醫生、啟仁

（我完賽了謝謝佳佳的照片）

🌺關於台北馬

我認為這次的台北馬真的規劃的很不錯，賽道親民了不少，然後這次賽道上站了很多小天使，拿著撒隆巴斯幫忙跑者，不是像以往只有醫護站才有，獎牌也很有設計感，完賽便當超好吃的

（被我媽誇讚的美味便當）

#疾速大阪

#2019台北馬

#我戰勝了自己

#IR Sports跑創運動

（賽後的慶功慶生大會）