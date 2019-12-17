賽事心得／台北馬拉松 相信自己能做到

首先以真男人作為文章開頭

年初的高雄馬以319大破PB後，就為年底賽事做準備，以Sub310無傷完賽為目標開始吃課表訓練，但中途實在太多變數了，後半段的課表根本算是中斷了，轉眼只剩一個多月就要比賽了，只能把訓練重點放在「長距離」了！

無論是巡航配速跑還是輕鬆的LSD，只要是長距離團就跟著大家練。

畢竟馬拉松的本質就是長跑嘛～

直到賽前2、3週，甚至把此場目標設在330無傷完賽就好呢⋯⋯

但就在賽前一日，拿了手機翻了翻今年的訓練紀錄，加上看到點哥計畫的私人315列車，就大膽的把完賽高標設在了315，就算跑爆了也沒關係！

這是我第一次在台北馬賽道跑全馬，補給策略就參考自己的高雄PB馬，加上官方賽道影片做了意象訓練。準備好補給、別上號碼布、綁好晶片、調好鬧鐘、為週四因為肌力訓練而延遲性痠痛未消的股四頭筋按摩按摩⋯⋯⋯睡覺！

3點起床、3點半前出門、早餐在車上完成、4點半停好車後，很好！想上廁所👍從容的把肚子排空後，出發會場～時不時的少量補充水分，讓自己身體保水，接著慢跑熱身。

在起跑前20分鐘進入起跑B區就已經很多人了，爾後漸漸的人潮越來越多，起跑前5分鐘時整個水洩不通，且分區入口還有一堆跑者還沒順利進入呢！根本無法移動去找點哥與小錫哥。

起跑鳴槍聲響起～大概停了5秒吧⋯⋯人群才開始有移動的現象。過了大概快1分鐘吧（實際是45秒）才通過拱門地墊。

疑？不是依照成績分區的嗎？怎麼大家起跑的速度落差有點大⋯？ 不想多費力氣鑽人群也難，直到5K處的第一補給站（人太多就沒進去了，不然口還蠻渴的⋯）後，才漸漸的、漸漸的沒這麼擠。

依照計畫的15K補第一條BCAA，這次補給不像以往是慢(很多)下來將粉末倒入水杯再飲用，而是快到水站時直接將粉末到進嘴裡再喝水(第一包還沒倒好，有半包都在身上吧？哈哈)，這樣可以減少進入水站的時間，也盡量不影響腳步的慣性，到了快16K才追到點哥與小錫哥的315列車

經過了17.5K與20K處(第一包能量膠)的補給站後共跑的人越來越少，等我回過神後身邊只剩小錫哥跟幾位大哥了，大伙們輪流破風跟配速。

從半馬開始，疲勞感漸漸突顯，在25K補第二包BCAA後又再告訴自己：「盡力維持這個配速，感覺快爆就是還沒爆！還沒爆就是沒有爆！別想慢下來舒適地跑！想都別想！」

原計畫30K要補第二包能量膠的，但前面幾站的補給讓肚子感覺不太餓(不知道怎麼形容當下的感覺)，所以只喝了水就走。32.5 K時還是把第二包能量膠取出來吃掉，35K覺得應該要再多補點東西才好，就把預備用的咖啡因拿出來吃(那包才4.5ml)，因為心想：「剩不到10K了，只想著有什麼就補什麼，說不定就能撐完呢！」

(賽後得知領跑的是張國忠大哥，河濱上跟了好一段，大哥超穩！)

終於，大概37K開始漸漸的掉速，逐漸的，小錫哥離我越來越遠，不久就離開視線中了，39K上橋後一轉頭「靠⋯這個坡有點長啊⋯⋯還出現在這個時候⋯」，不看錶、用不太勉強的體感跑上去，準備往下滑的時候，終於啊！左腳小腿開始抽動了！

但這個節點已經不是「跑到爆了就算了！」，而是「絕對不能爆啊！」，控制好每一步、不管速度多少，只求不要大抽起來，就算6分速跑回終點都會是最好的結果。

出地下道、轉入最後一個彎，拱門就在前面啦～～～

欸！？安全島上有眼熟的身影在揮著手呢？ 原來是魚絲啊！哈哈！這時候遇到認識的人在旁邊拍照錄影實在有點感動呢！盡量把移動的速度控制在最快且又不抽筋地掰進拱門。

心存感恩地跟在終點等了我2分鐘小錫哥互相道謝道喜，合照是必須的！

這次賽事我真的很幸運，第一次跑台北全馬，能遇到專業pacer點哥、小錫哥的穩定配速，還有蔡博賽道上的經驗提點。

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前半馬： 1:36:55

後半馬： 1:38:12 (+1’27”)

大會時間： 3:15:07

晶片時間： 3:14:22 (-45”)

前高雄馬PB： 3:19:15

破PB：4’08”

後記

這是我第一次跑完賽事後泡進冰池

(大概大概地)控制了超過一週的飲食，賽後當然要好好補給一下啊～也犒賞一下被我挖起床為我開回程車的老婆鴨鴨。

感謝團長阿特揪高強肚團

感謝Sam招待高級好吃和牛

#上官木桶鍋桃園藝文店

跑完馬後的第一餐總是消化的特別快，晚上楊梅樂跑尾牙安排的恰恰好呢！

最後，容我再次由衷地感謝每一位朋友、每位工作人員。

補充：個人心得分享，歡迎指教，不歡迎批評。

以上照片如有不妥，請告知，將馬上下架。

Thanks your time