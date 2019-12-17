跑步小品／奇妙的馬拉松旅程 (4)

5.2019/08/04 蘭陽公益愛88路跑半馬 02:39:19

認真練跑後，接著上場的就是8月4日的半馬，這場比賽讓我覺得最棒的地方就是起跑時間是05:15，在夏天這個起跑時間真的是一級棒的，尤其是在8月，5點其實都已經天亮了，跑到6點，太陽早就出來了，如果照平時的6點起跑，那真的是會被曬到跑得厭世。

整個賽事是沿著羅東運動公園跟蘭陽大橋的河堤跑，路線十分的平坦好跑，也因此讓我破PB，小小的進步一分。但是活動補給除了第一站有鹽錠糖，後來的全程只有水，什麼都沒有，是我跑過補給最糟的一場路跑，尤其是跑到後面，我分不清是因為補給不夠，還是因為日曬，我真的一度出現頭昏想吐的現象，很像是血糖太低的徵兆。每次我想起這場賽事，都會記得日出從龜山島身後升起的那一幕，美得讓我屏住呼吸。也會記住跑友對我後面慢慢衝起來一路跟著我跑的感謝。因此這也是我第一次發現我在每天的訓練跑完之際，我會另外的再加上衝刺2公里，真的有效耶!

羅東運動公園 聯合報系資料照片 分享 facebook

跑完今年的上半年，下半年就是我的重頭戲，我的全馬全在下半年，在跑齡未滿一年，又沒有好好練習的情況之下，我竟不知天高地厚的報了三場全馬。本來還有抽中太魯閣的半馬跟日月潭的環湖29公里路跑，但是在身體不佳的情況之下賣掉了，本來是想要全賣的，但是另外的場次都是地方型的小路跑賣不掉，只好硬著頭皮自己上。

而我的身體不適就在9月底時，小中風，一度讓我萬念俱灰，但是我相信很多事都是上天的安排，我還是打起精神，在賣不掉的情況之下，下場去跑了。