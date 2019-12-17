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運動筆記挑戰每一次的自己！RACE ON！從八分速到半馬111分的故事
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賽事心得／台北馬拉松 挑戰每一次的自己！

2019-12-17 10:44運動筆記 Chia-Liang Lin

從2017萬金石初馬後，就開始以破四為目標，期間也參加了跑班，進行了科學化的訓驗、跑了課表，卻總是因為大大小小的原因失敗，唯一最接近的一次是2019年的新竹城市馬拉松(4:09)，但還是在34km的時候前大腿抽筋爆掉了，再隔一個多月的姬路城馬拉松，也是後半段大腿抽筋，開始走跑收場。

之後便開始思考是我的補給方式有問題，還是我跑量累積不夠，要不換個課表試試，在校長的推薦下，就在夏天開始跑漢森訓練課表，月跑量也慢慢突破了三百公里，期間的LSD練習，也嘗試的以比賽配速跑了兩次，感覺狀況很好，可以這樣的配速輕鬆跑到32公里，到了二水馬拉松的時候，起跑後雖然左小腿有點緊，但終於破四了(3:59)，不過在34km的時候，還是掉速跟快抽筋，終點前還是抽筋了。比賽結束雖然終於破四了，但總感覺如果能不抽筋、不掉速，我是不是可以更好！便把目標放在下個月的台北馬拉松，並想想我的補給方式是不是要更改一下、更科學一點，以往不是吃太多到後面打嗝、反胃，就是吃太少後面有點頭昏、撞牆。

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二水跑完，距離臺北馬也就剩下六周的時間，課表就維持原本的漢森繼續跑。而補給的方式在看到朋友Raymond成功地在今年的紐約馬破四，並進步了30分鐘，而且到了後面還能盡情衝刺到終點，以往他也是跟我一樣在後半段掉速、抽筋，便跟他聊了起來，並詢問了補給的方式，認識了RACE ON的產品，不再只憑感覺，以科學的方式收集數據，計算了平均耗能、表現、熱量的補給，也順利地在起跑前一天拿到了水動能電解質液。

到了台北馬當天，氣溫比前一周暖了許多，減量周出現的些微疲勞感到了會場也都消失了，起跑後有一點想上廁所，不過今天體感狀況很好，也就先緩緩了，台北馬果然是大拜拜人很多，只能慢慢找機會往前超越，一邊也要注意地上的貓眼石，過了第一個5k補給站以後，人群才逐漸散開，體感的配速也跟計畫中差不多，10K補給了第一條能量膠，12.5K進站前補給了一包電解質粉，配水喝下有點鹹，很像鹽錠的味道。

接著20K又補了一條能量膠，21K看了錶(過了1:48:46)，想著再一半就結束了，照計畫在22.5K跟27.5K各吃了一包，32K的時候開始沒甚麼遮蔽，太陽直射下身體開始有點熱了起來，不過汗流的不算多，不知道是不是補給起了作用，身體保水度變好了，來到以往的34K，身體也沒甚麼狀況，腿也沒有任何快抽筋的症狀，感覺這補給方式有用，吃下最後一條能量膠，在最後五公里的時候開始加速，抵達了終點，晶片成績3:35:52，比上次進步了23分多！(前半馬：1:48:46, 後半馬：1:47:06)

萬金石

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