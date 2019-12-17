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賽事心得／台北馬拉松 從八分速到半馬111分的故事

2019-12-17 10:13運動筆記 Oneone Lu

我的跑步故事很長，用一篇文章可能不足以說明

今天只分享今年台北馬的心路歷程

一直以來跑步對我來說就是個減肥的運動，

從來就也沒有覺得跑步是一件好玩的事，

我從小就不是一個愛運動的人，體育課能躲就躲，

大學測3000我半小時都跑不完，

但自從真正的初半馬跑到踝韌帶斷裂之後，

我開始慢慢累積跑步的知識與興趣，

縱使月跑量一直都維持在50k左右，偶爾會參加10k的路跑比賽，

但一直都不敢再往半馬的路前進．

直到今年三月，累積了這麼久

「欸，你今年要不要試試看半馬？跑看看台北馬阿！」

就這樣，我開始慢慢訂了這九個月的計畫，

參考Jay大的Sub150半馬課表，我自己把配速降一些

自己安排了破二課表，但因為只有20週的課表，

所以前四個月我穩定的先將跑量拉到100k，先求穩定，

大概七月開始正式課表，

這個時後我的10k pb大概是5'30左右，

但9月開始之後，10k pb不斷被自己打破推進

直到賽前最後一場10k三商盃終於跑進五分速，

pb來到10K 49:11, P:4'55

身邊的朋友開始說著半馬破二絕對沒問題，

要不要挑戰150？

我：「不可能！」

分享

終於來到比賽的這一天，

但跑前真的太多未知數，

感冒又連續失眠兩晚，完全不知道自己狀況是如何，

對我來說今天才像是真正的初半馬，

雖然當初設定目標是破二，

但心中還是有個小小的目標是，

「破二是基本，最好有155，如果能150更好」這三段式的願望，

最後當看到手錶計時1:51:24，

我真的很開心，我無法形容那個當下的喜悅，

Pain is inevitable. Suffering is optional.

這句話在我快撐不下去時一直支撐著我，

「如果我現在放棄了，就什麼都沒有了」

あきらめたらそこで試合終了ですよ，

捏著肚子硬是撐過側腹痛的危機，

跑過地下道之後那段真的很累，

轉彎進終點後那直線大概是我人生中跑過最漫長的600公尺，

內心一堆小劇場之後以為進終點會爆哭，

但我心裡只有「e04終於結束了！」，

冷靜之後想想自己今天的表現，

我很謝謝今天的自己，縱使沒有150，

但我還是撐過來了，

「2018/9月的時候5'34的配速只能跑3k

現在5'18可以跑到8K

不知道什麼時候可以這速度跑到半馬的距離

2019/4/22 萬萬筆」

這是我自己的跑步日記，每次練習跑完我都會記下我的心得

那時候的我還不知道，

原來年底的我就做到了，我真的很感動，

沒有認識你們就沒有現在的我，

謝謝跑班的所有教練 世庭、年祐、Kobe、忠忠，

謝謝每天一起在體育場的健跑團成員們，還有財哥，

謝謝我的好同事們 每天都在聊跑步，

謝謝跑班認識的一群好夥伴們，

謝謝藏鏡人帶領我進入跑步的世界，也一直給我這麼多建議，

謝謝所有因為跑步認識的朋友與前輩們(太多了數不清)

最後最後還有一個最重要的人，

謝謝我自己，

沒有當初2015/05/01的踝韌帶受傷，

就沒有現在的我，

沒有被打倒過 我現在就不會站在這裡，

111分跑完半馬沒有很厲害，

但我努力了我嘗試了，我沒有放棄，直到終點，

曾經幻想無數次跑半馬的所有感受，

但不足以述說今天完成的感動，

沒有150沒有關係，

我留給渣打馬，

我們下次再破一次紀錄📝

最後附上蛻變後的成果

希望在跑場上大家都能夠看見更好的自己左：真正的初半馬 2:35:20 (毫無跑量😂)右：身為跑者後的初半馬 1:51:24 

Kobe

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