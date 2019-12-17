賽事心得／越山向海人車接力賽 跑步不是絕交就是生死之交？

想要測試麻吉們堅定不移的友情嗎？

想要體會40小時沒睡覺的跑旅賽事嗎？

這是一場永生難忘的比賽；

也是一場充滿驚奇，高潮迭起不斷的旅程；

即使完賽一週後的慶功宴回顧賽事，

更確認這標題下的絕不聳動！

雖然區區一千多人參加的比賽，

但絕對值得一生至少跑一次，這故事保證可以說很久···

—2019 BMW Hood To Coast (HTC) Relay Taiwan 越山向海人車接力台灣賽

1台車，5個人，24小時不斷電接力，174公里，從台東鹿野高台到屏東墾丁大灣。

其實這是我到了會場報到才弄清楚的幾個數字...

感到羞愧的我，因為跑完紐約馬後鐵人般的瘋狂出差行程，臨時接到邀請後一直沒機會研究賽事細節，全仰賴眾神隊友們熱心張羅訂飛機、訂車、安排棒次等大小事宜。雖然比賽前幾天倉促成軍，但紐約馬同學May說”24小時都擠在這麼小的空間裡，還要忍受汗臭味，千萬不能隨便亂找會跑的，而是要精挑細選！

感到欣慰的是，我變成菁英選手被邀請成為”We Are A Team”的一員了！

裝備打包篇

賽前在地隊友Blue持續傳來台東天氣狀況及預報，每更新一次我打包的行李又加厚了⋯⋯因為風雨持續延長且擔心山區凌晨風大容易失溫，所以家裡有的長袖長褲跑衣甚至防風防雨薄外套全都帶上，連平常只愛穿Y拖的我都多帶了2雙跑鞋，加上白天棒次的背心短褲，4條大小不一毛巾，盥洗內衣褲⋯⋯塞得滿滿40公升行李袋下班趕到松山機場時，May說：你去跑紐約都沒帶這麼多的行李耶！

（雖然未雨綢繆是好事，但由於賽事太刺激，完全沒心思換衣服，整場比賽下來只用了1雙鞋襪，1件跑褲加上2件背心到底而已。整個行李袋有5/6的衣物原封不動的背回家了...）

12/6（週五）會場報到篇

剛坐完雲霄飛車似的飛機到台東後，以美食跑者的標準，當然請在地隊友Blue帶我們享用傳統小吃：皮蛋肉醬麵+滷味就當賽前的肝醣超補法囉（Sabrina問說：現在才補來得及嗎？...我為了一己口腹之慾，也只好硬掰下去了！）

這應該是史上最狼狽不堪的報到過程了：22:00 摸黑上山到鹿野高台後，現場風雨大到一下車就披頭散髮；還搞不清楚會場的東南西北時，等會兒要比賽的跑鞋已經泥濘不堪甚至滲到腳底板了⋯⋯；原本有豐富表演節目的舞台區空無一人，開幕式也取消了；我們很狼狽地報到、領物資、在BMW前拍團體照、就趕快衝去唯一有人氣的帳篷—美食區（這我真的要為大會豎起大拇指！）：美食餐車熱咖啡+現烤麵包、濃湯、原住民糕點、老東方青草茶、綠豆蒜、大腸麵線···Blue一說這全是在地有名小吃後，我的賽前策略又被美食誘惑打敗了，大會看出我的貪心，貼心地打包裝袋掛在早已抱滿食物的雙手上，坐在車裡吹著暖氣配著美食，算是惡劣天氣中的小確幸囉！

12/7 （週六）比賽篇

00:30 輪到我們C組出發，每組只有30隊同時起跑，前後又間隔15分鐘，我其實很替第一棒的Blue擔心，下著雨在全黑的山區全速往下衝，只憑小小的頭燈勉強照路，前後可能都沒其他選手，感覺好像很可怕！

01:26 換我第二棒出發，跑著跑著前面已經看不到任何選手，雖然是平地也有一些路燈，但是看看手錶，凌晨二時...，我竟然大半夜帶著頭燈跑在台東的鄉間道路上，而且還是上了一整天的班後直接來跑，超奇妙的感覺。

02:30 交給第三棒Sabrina後，我們其實不太有機會小憩片刻，因為啦啦隊很忙的：隊友很遠就知道我們車子要接近中（謝謝May帶來紐約馬的加油鈴，又響又有創意）、要大聲喊加油、要遞水遞紅牛、要攝影拍照 、要彩繪車身、要找適當地點靠邊幫跑者加油補給、要算時間讓下一棒準備換衣服上場（真的很忙！）。這沒一定的默契是無法配合的天衣無縫！

03:27 隨著第四棒May 和第五棒 Alex 往市區跑，也接近清晨，隨口問起Blue市區有無知名早餐店: 賓果！果然”早點大王”的燒餅夾蛋配豆漿名不虛傳，不愧是每天提早打烊的名店！

（小插曲）挽救跑錯方向的選手

就在Alex 第五棒從娜路灣銀河酒店起跑後，我們隨後開車的第一個路口要左轉中興路四段上路橋時，看到有3名跑者右轉往反方向跑，我們先繼續上路橋去追Alex，確認他沒有跑錯，之後May很擔心那3位選手，於是我下路橋後又迴轉，加足馬力去找，沒想到他們已經多跑了1公里多，我們好開心看到他們，搖下車窗大喊跑錯了，指點正確方向後才回頭去幫Alex加油。心想天還沒亮，如果他們一直跑錯下去，相信他們的下一棒會等的很著急...（恭喜May抽中2020芝加哥馬，應該是好心有好報啦！）

隨著東方魚肚白，沿著南迴公路看到壯麗的海岸線，強風吹拂下助長浪花打上數層樓高，好似白色紗簾空中飛舞，令人心曠神怡！

這時我們做了最壞的示範

趁著第七棒May 在跟太麻里的海風搏鬥，奮力地為了團隊成績逆風硬撐上坡時，Blue突然要我右轉小徑去櫻木花道平交道去拍灌籃高手的場景，還真有那麼幾分神似鎌倉高校前的樣子。暫時忘卻緊張的賽事，我們忙著玩跳拍後就去太麻里車站迎接May的上半場衝線！

氣喘吁吁的May 一上車後就問：這附近好像有什麼櫻木花道的點耶。我們異口同聲回答”那沒什麼啦，不值得去，專心去下一個點，爭取時間多休息一點”。後來May跟我要照片才看到我們在櫻木花道玩的不亦樂乎，整個人氣炸了！

太麻里車站算是上半場的終點（因為太麻里車站到南興休息站是接駁路段，所有人都要上車）只要第七棒跑完時間就暫停，所以比較熱鬧，氣氛也較輕鬆，這時來碗熱呼呼的鹹粥，居高臨下欣賞太平洋，好不愜意啊！

下半場就更精彩了，從May坐上駕駛座準備開山路開始，竟然問我：”Nick，煞車在哪裡？兩個踏板哪個是油門？跟我家的車油門煞車配置不一樣耶...” 我一時反應不過來，只能確認”May，妳有開過車嗎？” 然後May很認真地加速上山，過彎時更有藤原豆腐店的架勢...

May 開車認真到我們的山道之神-Blue要把雨衣交給我們時，竟然加速開走，Blue嘶吼加速也追不上，還拿著手上的雨衣眼睜睜看著我們遠離，然後May說：下次接近Blue時要是後面沒車一定要放慢速度幫他加油。結果卻還是突然加速離開Blue，我問May:後面有車嗎？ May說啊，沒車啊！我一緊張就忘記減速了...

進入屏東縣之後又是另一種風情，由於接近賽事後段，同一路段前後差距越來越大，幾乎看不到前方的選手，所以山區可以欣賞田園風光，獨享一人的寧靜；海邊可以吹著海風，享受海天一色的風景。唯獨Sabrina跑上龍磐公園時，狂風把她秀髮吹亂成瘋女我們都認不出來，差點錯過補給，然後明明是下坡卻被逆風吹到無法前進，的確見識了龍磐大草原的落山風！

令人感動的一刻

17:10 夕陽餘暉，墾丁大灣終點區，最後一棒Alex 出現了！我們5個人一邊手牽手衝進Finish Line ，一邊大喊著我要睡覺啦！歷經17個小時的合作無間，不論晴雨冷熱，不管上坡下坡，大家都用盡全力去刷卡對手，認真地面對每一棒的挑戰！

我們好棒！我們好驕傲！

這174公里，每一公里真的都不簡單！

當5塊獎牌合體的那一刻，我知道，

Alex, Blue, May & Sabrina 這朋友我交定了，

因為我們是一輩子的生死之交！

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完賽區美食篇

大會的完賽區其實活動很豐富，有表演、打卡贈品、賽後補給各式飲料和啤酒...，從美食跑者的角度，當然只報導吃吃喝喝囉—

超大碗料多到滿出來的關東煮、超厚和牛芝士漢堡、現打新鮮蔬果汁、冰火氣泡酒...重點是: 通通吃到飽、任意拿！

這種5星級的賽事，6星級的補給美食，7星級的友誼...一生一定要參加一次啊！

感謝Alex大師剪輯的精彩影片:

2019 BMW Hood To Coast Relay Taiwan

Team: C053 We Are A Team

Distance: 174 km

Finish Time : 15:40:05

Ranking: 53

美食跑者尼克 2019.12.07