跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (3)

4. 2019/05/26 炳翰龍潭到五峰旗超半馬 23公里 03:26:50

這是我第一次在自己的家鄉跑的賽事，從小我就在龍潭湖玩了，更常常在這走路或是環湖。此次的路線是從龍潭湖跑一，然後從產業道路跑到五峰旗來回，中間有一段是要跑上九龍山的玉清宮，再下山，有夠抖的，不是開玩笑的，而天5月底，天氣已經是非常非常的熱了。

這真是一場另我痛苦跟捶心肝的馬拉松…但是也是改變我2019下半年生活的馬拉松，因為國道我自認為跑了一場不錯的馬拉松以後，就幾乎都沒有再練跑了，一直想要用減輕體重，來讓自己更輕盈更好跑，反而是忽略了認真的練跑才是王道。

結果一上路才跑3公里，我就覺得痛苦萬分，再加上天氣太熱了，我沖涼時，沒有注意把鞋子、襪子都弄濕了，沒錯，從7公里處開始的磨擦腳，12公里，水泡長起來了，後半段生不如死的在關門前回來。

但是這是我第一次開始在跑區域的賽事，也是第一次跑在田中的小路，才知道跑在鄉間的小路，一切是如此的美好。

而且這是第一次男友來陪我跑，跑得很爛，也是在這次我終於知道，沒有練習是不行的，也發現我的核心不夠。

在龍五馬拉松比賽之後，開始我真的練跑，但是也因為一下子就想要讓自己變強，不小心的受傷了，當時以為只是在練核心時，肌肉拉傷，沒有想到竟然是骨刺發作，每跑一下就痛，如果我的步頻是一分鐘167那就代表在一分鐘之內，有人用針刺了我167下，就可以知道那有多痛了。

但我的意志沒有因為這樣就被催毀，反而是更加認真的練跑，絕不讓我自己的偷懶讓成績退步。整個暑假，不但是認真練跑，加上我常常的做耐熱訓練，久了以後，我真的不是只有跑步時，我發現今年的暑假我真的有夠耐熱的。在這段練跑的過程，說實在，我才由心裡真正的愛上跑步這件事。有時走在一段風景宜人的路上，我總是會停下機車的跑一小段，這個跑在大自然中的感覺，讓我整個身心靈都感到真正的放鬆，覺得很快樂。