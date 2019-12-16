賽事心得／台北馬拉松 失敗第四年、再站起來就好

12/15最差就這樣了，再爬起來就好。

賽前一週生病確實是自己身體與壓力沒準備好。

比賽差了，難過嗎？

自己感受最清楚，但難過總會過，活著才有希望。

至少我這麼慘都可以了，站不起來借我的勇氣再爬起奮鬥來一次吧。

大家辛苦了，不管今天你（妳）是否跑好跑差，來日方長。

我台北馬失敗第四年了，只能說大家做好準備，機會是留給準備好的人。

「先打從心底相信自己，有一天心中的數字將會用汗水與淚水還給你」

台北馬拉松#謝謝學生們也給我勇氣 #大家辛苦了#kobe教練 #kobe麒跑步訓練班