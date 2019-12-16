親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

新北環狀線年底開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快又省

他們被騙去爬活火山？旅行社話術 怎樣害死18人

運動筆記跌倒了，我借你勇氣，再站起來就好。【旅跑】廣州馬拉松博覽會有吃又有玩
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA賽事精華- 76人 vs. 籃網 (12月16日)賽事精華- 魔術 vs. 鵜鶘 (12月16日)

賽事心得／台北馬拉松 失敗第四年、再站起來就好

2019-12-16 10:00運動筆記 黃俊麒

12/15最差就這樣了，再爬起來就好。

賽前一週生病確實是自己身體與壓力沒準備好。

比賽差了，難過嗎？

自己感受最清楚，但難過總會過，活著才有希望。

至少我這麼慘都可以了，站不起來借我的勇氣再爬起奮鬥來一次吧。

大家辛苦了，不管今天你（妳）是否跑好跑差，來日方長。

我台北馬失敗第四年了，只能說大家做好準備，機會是留給準備好的人。

「先打從心底相信自己，有一天心中的數字將會用汗水與淚水還給你」

台北馬拉松#謝謝學生們也給我勇氣 #大家辛苦了#kobe教練 #kobe麒跑步訓練班

2019台北馬拉松15日在台北市政府前廣場開跑。 記者黃義書／攝影
2019台北馬拉松15日在台北市政府前廣場開跑。 記者黃義書／攝影
分享

相關新聞

台北馬拉松／蔣介文摘冠：退休前想破全國

2019-12-15 23:55

賽事心得／廣州馬拉松 賽前博覽會有吃又有玩

2019-12-16 09:55

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (3)

2019-12-16 09:44

台北馬首次半馬完賽 徐薇淩：本只想喝完珍奶就好

2019-12-15 20:44

黑色閃電回歸 蔣介文台北馬拉松4度摘冠

2019-12-15 11:39

台北馬拉松開跑 柯文哲：預計2022獲金標籤

2019-12-15 11:08

東吳超馬／日本石川佳彥稱王 香港吳益華封后

2019-12-15 10:46

台北馬拉松傅淑萍半馬2連霸 感謝老天幫忙

2019-12-15 10:45

圖／香港跑者舉黑旗台北馬完賽 籲持續撐香港

2019-12-15 10:40

為光復而跑 台北馬香港跑者揮黑旗跑全程

2019-12-15 09:50

台北馬楊俊瀚、陳傑合體 跑全馬列人生清單

2019-12-15 08:15

圖／台北馬拉松開跑 三太子、美少女戰士來路跑

2019-12-15 08:11

蘇花改通車前 6千選手跑馬拉松

2019-12-14 23:51

台北馬攻略／天氣晴到多雲 氣溫偏高多注意補水

2019-12-14 09:12

台北馬攻略／每個路口都有關門點 醫鐵密技看這裡

2019-12-14 09:00

賽事心得／廣州馬拉松 跑馬虐我千百遍、我待跑馬如初戀

2019-12-13 06:00

賽事心得／冬山河超馬 人生沒有全馬這個選項？別太鐵齒

2019-12-13 06:00

訓練心得／景美溪左岸小探險 要小心野狗大哥

2019-12-13 06:00

帶小比旅跑台灣／旗山馬拉松 很厲害地四小時內完賽

2019-12-13 06:00

賽事心得／大阪馬拉松 即使達標無望、也不要忘了跟自己的約定

2019-12-13 06:00

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (1)

2019-12-13 06:00

訓練心得／帝芬尼訓練營 Run Better/基礎期

2019-12-13 06:00

賽事心得／礁溪溫泉盃馬拉松 新開始新氣象

2019-12-13 06:00

賽事心得／花蓮太平洋縱谷馬拉松 快樂的旅跑之行

2019-12-13 06:00

暨百萬香蕉後再度出現千萬蜜棗 屏東高樹蜜鄉馬不要錯過！

2019-12-12 10:25

3/22 宜跑馬 無錫、重慶、雙遺、首爾馬該選哪一場？

2019-12-12 10:18

跑步小品／未滿兩歲女娃 跌倒再跑起來

2019-12-12 10:09

跑步知識／年復一年 精益求精（下）

2019-12-12 10:06

跑步小品／雨中跑馬的裝備 (下)

2019-12-12 09:55

跑步知識／訓練完後到底該不該趕快吃？

2019-12-12 09:51

訓練心得／火炎山 Trail Run

2019-12-11 10:06

跑步小品／雨中跑馬的裝備 (上)

2019-12-11 09:59

賽事心得／大阪馬拉松 不搶快、跑出一場好比賽

2019-12-11 09:54

賽事心得／越山向海人車接力賽 考驗友情+見證愛情！

2019-12-11 09:50

愛你愛你 台新女子路跑前進馬拉松博覽會

2019-12-10 18:10

賽事心得／大阪馬拉松 一年拼一馬、用2200公里換17分鐘！

2019-12-10 10:34

賽事心得／南方澳海鮮馬拉松 全馬破PB 05:57:29！

2019-12-10 10:25

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 第二座半馬獎牌

2019-12-10 10:16

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 回家鄉完成承諾！

2019-12-10 10:09
看更多

熱門文章

羽球年終賽／遭陳雨菲逆轉 戴資穎將讓出球后

2019-12-15 18:03

NBA／球員清晨5點才睡 快艇教頭砲轟賽程

2019-12-15 14:56

NBA／馬刺連4場OT寫新猷 波總：太可怕

2019-12-15 13:58

專訪／王傳家相中劉致榮 「祖先允許」才放行

2019-12-15 13:00

NBA／唐西奇開賽就傷退 獨行俠拚進延長惜敗熱火

2019-12-15 13:30

NBA／八村壘、渡邊雄太同場較勁 寫聯盟新頁

2019-12-15 17:06

羽球年終賽／朝紀錄邁進 戴資穎挑戰第3冠

2019-12-15 12:30

NBA／公牛拉文致命三分打 快艇休2大將斷4連勝

2019-12-15 12:45

NBA／祝唐西奇康復 巴特勒：願付錢看他打球

2019-12-16 09:52

專訪／「二刀流」師徒 王傳家與劉致榮情如父子

2019-12-15 13:03

冬盟／日本社會人奪首冠 教頭提及劉致榮

2019-12-15 22:03

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

NBA／安戴托昆波29分領軍 公鹿推進至18連勝

2019-12-15 13:20

冬盟／中職第4名達標 林威助讚龍隊：是團隊了

2019-12-15 16:46

桌球年終賽／林昀儒、廖振珽收亞軍 平隊史最佳

2019-12-15 13:58

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

NBA／當完兒子啦啦隊 詹姆斯轟32分擒老鷹

2019-12-16 09:57

羽球年終賽／收單季11冠 桃田賢斗超越李宗偉

2019-12-15 15:56

NBA／馬刺連4戰加班 米爾斯致勝跳投克太陽

2019-12-15 12:21

MLB／五年8500萬美元 響尾蛇簽下邦賈納

2019-12-16 07:57

冬盟／龍隊是生涯句點？ 川崎要返家繼承水電行

2019-12-15 11:49

NBA／大學恩師證實 沃爾母親不幸癌逝

2019-12-15 17:40

冬盟／完封中職聯隊 味全龍復活就拿季軍

2019-12-15 16:26

NBA／哈登續爆量得分 場均39.3分角逐MVP

2019-12-15 18:53

NBA／腳踝扭傷成傷兵 唐西奇留達拉斯觀察

2019-12-16 08:13

爆米花／假日限定的王牌 吳昇峰高人氣帶回業餘

2019-12-15 22:24

羽球年終賽／遭逆轉苦吞銀 小戴讓出球后

2019-12-15 23:54

NBA／約柯奇生涯第32次大三元 金塊主場擊敗雷霆

2019-12-15 15:37

冬盟／魏全抓6次盜壘 葉總讚表現出乎預料

2019-12-15 16:29

總統盃／伍茲領軍反撲 美國逆轉國際隊奪8連勝

2019-12-15 14:43

MLB／印地安人交易克魯柏 兩屆塞揚加盟遊騎兵

2019-12-16 08:46

NBA／獨行俠唐西奇扭傷右腳踝 恐缺賽兩週

2019-12-16 07:17

爆米花／余謙5局強力後援 大學隊兩度擊敗合庫

2019-12-15 20:18

台北馬首次半馬完賽 徐薇淩：本只想喝完珍奶就好

2019-12-15 20:44

NBA／輸不停！ 鵜鶘不敵魔術吞隊史最慘12連敗

2019-12-16 10:45

台北馬拉松／蔣介文摘冠：退休前想破全國

2019-12-15 23:55

MLB／自主訓練新招？普伊格大玩相撲

2019-12-15 11:58

爆米花／余謙終結合庫：就當對決美國

2019-12-16 00:04

爆米花／亞錦賽奪冠 陳敏賜：中華隊氣氛非常好

2019-12-15 18:58

6搶1／主辦權農曆年前解決 吳志揚還是想要洪總

2019-12-15 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top