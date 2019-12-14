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台北馬攻略／天氣晴到多雲 氣溫偏高多注意補水

2019-12-14 09:12運動筆記 天氣職人 吳聖宇

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【天氣職人】單元，由全馬成績突破 330 的天氣分析師吳聖宇執筆，為跑友提供每週賽事天氣及打包準備建議，除了長期觀察守望台灣的天氣，私底下也是個跑馬狂熱份子，目前跑過另類大四喜（冬山河100k、勇闖南橫100k、鎮西堡100k、如來神掌100k），希望接下來可解鎖北橫百K。

很快又到了周末假期，這個周末全台依然是大小賽事不斷，其中也包括了全台最大的馬拉松大拜拜－台北馬拉松，各家好手大部分都會在這場出現，以此為目標賽事苦練許久的朋友應該為數眾多，因此對於天氣的預報非常受到關注，依照現在的預報來看，這個周末(14-15日)全台天氣大致良好，除了週六(14日)在宜蘭、花蓮一帶有些局部下雨的機會外，週日(15日)幾乎全台灣都會是晴朗穩定的天氣，溫度也將跟著偏高，尤其是週日大環境風向轉南風，暖空氣增強，配合陽光照射，許多地方的高溫都會來到26-28度，甚至有機會上看30度，這個天氣跟溫度對於長程耐力的馬拉松而言並非有利，提醒跑友們要預先做好準備。下週看來前半段將會維持高溫晴朗的天氣為主，週四(19日)之後東北季風再度增強，天氣跟溫度才會有新的變化出現，但整體來看一直到12月後半冷空氣活動都還是偏弱，何時會再明顯變冷仍有待觀察。

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2019 台北馬拉松 12/15 (日)這場堪稱是台灣規模最大的馬拉松賽事之一，全部參賽(全馬+半馬)的人數超過萬人以上，也是許多人心目中的目標賽事，更是許多跑團跑班苦練的驗收場，因此可說是各家好手匯聚，不管是已經有成績的高手還是仍在突破階段的素人，當天都會匯聚在這條熟悉的賽道上一起努力。今年的路線跟去年相比略作調整，最遠的折返點重新拉回成功橋，但也多了許多90度的大迴轉，繞來繞去的情況變多了，更加考驗跑者們對於賽道變化的應變能力。今年的台北馬拉松作為成功申請銅標賽事的第一屆，不論是軟硬體都比以往更下功夫，作為台灣代表性的賽事之一，希望它每年都能更加成長，越來越好。

預估週日(15日)台北為晴到多雲天氣，清晨可能還有些低雲，上午之後雲層漸開，陽光普照的機會頗高，因此清晨低溫預估還能在18-19度，陽光出來開始照射後就會逐漸增溫，近中午的高溫有機會達到27-28度，陽光明顯的地方不排除會更高一些，提醒跑友們要預先做好準備，途中要隨時注意補水、補電解質，同時多留意自己的身體狀況，量力而為。

往年台北馬在河濱賽道容易遇到東北風或偏東風的強風逆風情況，今年看起來也會是偏東風，不過因為天氣好的關係，預估風力會比往年要來的弱，平均風可能只有2-3級，偶爾才有稍強4-5級陣風，逆風的現象應該不比以往，供大家做參考。

2019 通霄濱海追風馬拉松 12/15 (日)除了台北馬拉松，週日在苗栗通霄海邊也有這場通霄濱海追風馬拉松同時舉辦，通霄是一個靠海又有山的小鎮，擁有連綿十幾公里的海岸線，追著海風，在沒有紅綠燈的海堤上路跑，可以聽見海浪的拍打聲以及海線火車奔馳呼嘯而過的聲音，還有機會見識萬年的貝殼化石以及百年火車隧道，賽道途中也會經過香火鼎盛的白沙屯媽祖廟，記得經過的時候跟媽祖娘娘祈求來年一切平安順利。整條路線雖然靠海，但是在半馬處(20K附近)有一個比較明顯的上下坡，爬升高度超過100公尺，這是整條賽道上最大的難關之處，提醒跑友們要留意。

週日(15日)在苗栗通霄同樣是晴朗穩定的天氣，陽光應該會非常明顯，清晨低溫約17-18度，略有涼意，不過白天高溫會上升到28度以上，日夜溫差變化大，提醒跑友們要多留意自己的身體狀況，做好沿途補給，怕曬的跑友們也要做好防曬準備。預估周日苗栗海邊的風力並不強，陣風應該都在3-4級以下，比較不必擔心逆風的問題。2019慶祝台9線蘇花公路山區路段改善計劃全線通車半程馬拉松 12/14 (六)如果沒有意外，這場很可能又會是絕無僅有，錯過不再的路線賽事，之前在蘇澳到南澳段通車的時候也有辦過，這次則是南澳到大清水路段全線通車而舉辦的紀念賽事，賽事進行路段為南澳至觀音隧道間，有高聳的高架橋路段，也有綿長的隧道路段，將可以充分體驗這個工程的辛苦以及大南澳地區壯觀的景色。

週六(14日)在南澳一帶的天氣預估會比較不穩定，東風從海上帶來水氣，有機會出現一些短暫陣雨的情況，雨勢不大，但有可能干擾活動的進行，要提醒跑友們注意做好雨天的準備，清晨低溫約18度，白天高溫23-25度，溫度大致適中，東風會稍強一些，在高架段上要留意可能有比較大的陣風機會。

本單元由「天氣風險」公司提供，「天氣風險」為全台首間成立之民間氣象預報及顧問公司。目前服務項目包含台灣及全球氣海象預報、全球氣候風險評估、政府防災應變整合服務、企業營運持續管理、氣象經濟、天氣保險、氣象播報影音製作、氣象科普教育、氣候變遷調適及節能減碳推廣等。☀ WeatherRisk官網☀ WeatherRisk影音專區

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