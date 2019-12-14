親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

台南縱火釀7死曾姓嫌犯 警方：疑反社會反覆犯罪

立委的必勝方程式？柱柱姐要破綠票倉 龍介仙洩5字天機

運動筆記花蓮跑旅新開始新氣象-礁溪溫泉盃馬拉松(人緯的第45馬)
健行筆記跟著冒險精靈去四川 - 那瑪峰回憶錄雲海、楓紅、斜射光，驚喜連連的加里山~
NBA賽事懶人包 (12月13日)今日最佳灌籃- Mason Plumlee (12月13日)

台北馬攻略／每個路口都有關門點 醫鐵密技看這裡

2019-12-14 09:00運動筆記 Medic Iron

許多人以為馬拉松就是有練有保佑，但其實完賽靠的不僅是體力跟意志力，許多參賽眉角更是無傷完賽的關鍵。本次臺北馬拉松除了在規格上比照國際級的水準，更因為賽道幾乎都在首都的主要熱區，所以在交通關門管制點格外嚴格及眾多，配速沒做好，肯定就有被關門的煩惱。

而除了關門點外還有哪些會影響完賽機率的，小編特別結合LP support取得醫護鐵人創辦人陳彥良12/12在台北馬拉松EXPO博覽會現場演說的機密簡報，幫大家如願達成自己的目標吧。對了對了，本次大會共邀請了超過40位以上的醫護鐵人們參加臺北馬拉松，醫護鐵人們會跟大家一起出發並根據完賽時間進行配速，均勻分布在賽道上段陪伴大家，如果路上有身體不適，歡迎隨時呼叫身旁的醫護鐵人，其會提供非侵入性的治療，或協助排除抽筋等情況。也歡迎大家跟醫護鐵人們打招呼，幫這群具備緊急醫療救護法證照資格及豐富完賽經驗的醫鐵志工們打打氣。

小編台北馬拉松EXPO第一手分享資訊

分享

看到這裡，小編便記錄了分享會只能聽得到但簡報裡看不到的隱藏版本，彥良特別提醒很多參賽者在台北馬被DNF，是因為忽略了各管制路口都有關門時間，並非想像中的只有固定幾個關門點。小編特別幫大家節錄出本次台北馬在選手秩序冊提到的各路口交通管制時間表，雖然有明寫，但許多人卻容易忽略，所以過往有人一不注意，就容易被關門坐上回收車了。這邊詳細節錄全馬的部分，半程的部分再麻煩大家到秩序冊自行查閱囉。

開賽前務必檢查是否有綁緊鞋帶，如遇濕冷的天氣建議穿著底部防滑跟防潑水的鞋子。

如果鞋子濕了，不僅容易引起水泡外也會有增加滑倒的風險　圖片來源：MERRELL官網

小編建議，運動中除了要注意過程時間外更要配戴專業運動器具觀測心率變化。 

具備有心律及配速等多功能的運動手錶 圖片來源：Garmin官網

看不過癮嗎?沒關係，12/13還有醫護鐵人知識長暨台灣鐵人賽事安全協會理事長洪緯欣在台北馬拉松現在的加碼分享，歡迎大家前往現場共襄盛舉，醫護鐵人們在此祝福大家無傷完賽取得理想的成績。

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們#撒隆巴斯#GARMIN#ZOOT#ROTOR#ZIV#諾壯BCAA#GoHiking 戶外休閒 領導品牌、#POWERMAX給力貼 、 #MAXXIS#FlipBelt 腰包、SH+ 自行車帽、SUPLEST小熊車鞋、#XTERRA#Spenco#MERRELL#活動咖#277自轉車#RESTUBE#injinji印金足五趾襪#LPsupporttaiwan 護具、#醫護鐵人 鹽礦物錠、#醫護鐵人 能量核糖、#ZIPP#EZNIPPON 日本通、#運動筆記#日光巴黎#worldgymtaiwan#ILoveWorldGymTaiwan醫護鐵人相關平台A.官方網站及報導https://www.ironmedic.biz/B.部落格https://pse.is/HPFP8C.fb粉絲團https://pse.is/HRKW5D.封閉性fb社團https://pse.is/HERHLE.蝦皮賣場https://goo.gl/y3oyhMF.官方LINELINE id: @wrz2678xG.運動筆記專欄https://goo.gl/gGw6e1H.醫護鐵人Apphttps://pros.is/F79KT 

小熊

延伸閱讀

馬拉松／銅標賽台北馬15日點燃戰火 蔣介文盼...

清水馬拉松嘉年華 邊跑邊玩 美景美食相伴

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (1)

賽事心得／礁溪溫泉盃馬拉松 新開始新氣象

相關新聞

台北馬攻略／天氣晴到多雲 氣溫偏高多注意補水

2019-12-14 09:12

賽事心得／廣州馬拉松 跑馬虐我千百遍、我待跑馬如初戀

2019-12-13 06:00

賽事心得／冬山河超馬 人生沒有全馬這個選項？別太鐵齒

2019-12-13 06:00

訓練心得／景美溪左岸小探險 要小心野狗大哥

2019-12-13 06:00

帶小比旅跑台灣／旗山馬拉松 很厲害地四小時內完賽

2019-12-13 06:00

賽事心得／大阪馬拉松 即使達標無望、也不要忘了跟自己的約定

2019-12-13 06:00

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (1)

2019-12-13 06:00

訓練心得／帝芬尼訓練營 Run Better/基礎期

2019-12-13 06:00

賽事心得／礁溪溫泉盃馬拉松 新開始新氣象

2019-12-13 06:00

賽事心得／花蓮太平洋縱谷馬拉松 快樂的旅跑之行

2019-12-13 06:00

暨百萬香蕉後再度出現千萬蜜棗 屏東高樹蜜鄉馬不要錯過！

2019-12-12 10:25

3/22 宜跑馬 無錫、重慶、雙遺、首爾馬該選哪一場？

2019-12-12 10:18

跑步小品／未滿兩歲女娃 跌倒再跑起來

2019-12-12 10:09

跑步知識／年復一年 精益求精（下）

2019-12-12 10:06

跑步小品／雨中跑馬的裝備 (下)

2019-12-12 09:55

跑步知識／訓練完後到底該不該趕快吃？

2019-12-12 09:51

訓練心得／火炎山 Trail Run

2019-12-11 10:06

跑步小品／雨中跑馬的裝備 (上)

2019-12-11 09:59

賽事心得／大阪馬拉松 不搶快、跑出一場好比賽

2019-12-11 09:54

賽事心得／越山向海人車接力賽 考驗友情+見證愛情！

2019-12-11 09:50

愛你愛你 台新女子路跑前進馬拉松博覽會

2019-12-10 18:10

賽事心得／大阪馬拉松 一年拼一馬、用2200公里換17分鐘！

2019-12-10 10:34

賽事心得／南方澳海鮮馬拉松 全馬破PB 05:57:29！

2019-12-10 10:25

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 第二座半馬獎牌

2019-12-10 10:16

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 回家鄉完成承諾！

2019-12-10 10:09

2020渣打公益馬拉松 菁英跑者名單出爐

2019-12-10 10:00

跑步知識／擔憂馬拉松撞牆期？你該注意「它」

2019-12-10 09:56

跑步小品／早晚3000 當兵練出跑步功力

2019-12-09 09:46

賽事心得／大阪馬拉松 讓人欣慰的03:05:07

2019-12-09 09:39

帶小比旅跑台灣／南迴馬拉松 一生一次

2019-12-09 09:28

廣州馬拉松破個人最佳 張嘉哲拚東奧

2019-12-09 00:20

香蕉路跑 5000人吃好玩好

2019-12-09 00:03

路跑／在地冠軍球隊全員參與 閃亮礁溪溫泉馬拉松

2019-12-08 20:57
看更多

熱門文章

中職／富邦悍將再投震撼彈 最強洋投索沙歸隊

2019-12-13 10:07

羽球年終賽／速勝布莎南 戴資穎分組第二晉4強

2019-12-13 13:05

NBA／唐西奇砍41分大三元 聯手替補小柯瑞拔活塞

2019-12-13 13:41

NBA／成為更好版本的魔獸 哈沃德肺腑之言獲隊友力挺

2019-12-13 09:43

NBA／蒙面歌手參賽者身份曝光 歐拉迪波曖昧女評審

2019-12-13 13:01

NBA／月底將滿35歲 熱火主帥讚詹姆斯找到不老之泉

2019-12-13 11:11

NBA／大學單場飆進100分 灰狼菜鳥兄稱受布萊恩啟發

2019-12-13 10:32

NBA／用行動回應質疑 安比德飆38分退綠衫軍

2019-12-13 12:11

NBA／威特斯再惹麻煩上身 本季第3度遭禁賽處分

2019-12-13 15:09

NBA／遭質疑詐傷 籃網總管：不會逼厄文復出

2019-12-13 10:28

NBA／外媒評列強交易進補候選 莫里斯、費佛斯遭點名

2019-12-13 09:59

NBA／前總裁史坦突發腦溢血 送醫緊急手術

2019-12-13 13:38

冬盟／看輕強度導致戰績墊底 韓教頭後悔沒帶王牌來

2019-12-13 19:02

NBA／德羅展關鍵罰球失手 勒夫助騎士中止8連敗

2019-12-13 13:05

羽球年終賽／安賽龍首局落後時棄賽 周天成晉級夢碎

2019-12-13 16:04

羽球年終賽／輸球仍獲晉級門票 王子維成本土第一人

2019-12-13 22:24

NBA／籃網迎接錢德勒歸隊 決議釋出薛姆波特

2019-12-13 09:35

羽球年終賽／對戰諶龍吞9連敗 周天成晉四強再等等

2019-12-13 13:50

NBA／哈沃德扮關鍵 詹姆斯：幸運能簽下他

2019-12-13 10:54

NBA／轉戰KBL聯賽 歐卡福加盟蔚山現代太陽神

2019-12-13 10:03

NBA／諾基奇持續恢復訓練 傳尋求明星賽前復出

2019-12-13 10:23

MLB／洋基繼續加碼 一年1250萬美元留賈納

2019-12-13 10:15

NBA／約柯奇全能數據 金塊輕取拓荒者止3連敗

2019-12-13 16:50

桌球年終賽／化解對手賽末點 林昀儒男雙晉決賽

2019-12-13 17:28

羽球年終賽／小戴末班車晉級 小天難敵魔咒

2019-12-13 23:42

MLB／討論大谷翔平下一步 新球季投打仍分開

2019-12-13 10:47

MLB／鈴木一朗參加研習 為獲學生棒球監督資格

2019-12-13 12:00

冬盟／戰績不如預期 日職白看球員未來性仍有收穫

2019-12-13 18:29

冬盟／島田另類致勝轟 日職白隊和局奪第5名

2019-12-13 22:02

NBA／20歲打出MVP水準 唐西奇破詹皇記錄

2019-12-13 23:46

桌球年終賽／林昀儒鄭怡靜不敵世界第一 無緣決賽

2019-12-13 16:16

SBL／九太科技重返首戰 女力報到群星、元老球星力挺

2019-12-13 15:46

MLB／太空人偷暗號傳聞 聯盟展開地毯式嚴查

2019-12-13 14:05

MLB／筒香嘉智2年3.6億簽光芒 隊史日籍第五人

2019-12-14 08:24

NBA／強調受詹皇精神感召 美大生回饋故鄉巴基斯坦

2019-12-13 10:57

NBA／橫跨拉丁美洲 發展聯盟將首度引進墨西哥球隊

2019-12-13 11:37

桌球年終賽／連2天單日3戰 林昀儒剩男雙爭冠

2019-12-13 23:43

冬盟／最優秀投手、打者獎 日職紅隊包辦

2019-12-13 20:50

棒球／韓職英雄隊來台春訓 明年進駐澄清湖球場

2019-12-13 17:02

中職／悍將簽回「最強洋投」 這次將待整季

2019-12-13 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top