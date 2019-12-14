台北馬攻略／每個路口都有關門點 醫鐵密技看這裡

許多人以為馬拉松就是有練有保佑，但其實完賽靠的不僅是體力跟意志力，許多參賽眉角更是無傷完賽的關鍵。本次臺北馬拉松除了在規格上比照國際級的水準，更因為賽道幾乎都在首都的主要熱區，所以在交通關門管制點格外嚴格及眾多，配速沒做好，肯定就有被關門的煩惱。

而除了關門點外還有哪些會影響完賽機率的，小編特別結合LP support取得醫護鐵人創辦人陳彥良12/12在台北馬拉松EXPO博覽會現場演說的機密簡報，幫大家如願達成自己的目標吧。對了對了，本次大會共邀請了超過40位以上的醫護鐵人們參加臺北馬拉松，醫護鐵人們會跟大家一起出發並根據完賽時間進行配速，均勻分布在賽道上段陪伴大家，如果路上有身體不適，歡迎隨時呼叫身旁的醫護鐵人，其會提供非侵入性的治療，或協助排除抽筋等情況。也歡迎大家跟醫護鐵人們打招呼，幫這群具備緊急醫療救護法證照資格及豐富完賽經驗的醫鐵志工們打打氣。

小編台北馬拉松EXPO第一手分享資訊

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看到這裡，小編便記錄了分享會只能聽得到但簡報裡看不到的隱藏版本，彥良特別提醒很多參賽者在台北馬被DNF，是因為忽略了各管制路口都有關門時間，並非想像中的只有固定幾個關門點。小編特別幫大家節錄出本次台北馬在選手秩序冊提到的各路口交通管制時間表，雖然有明寫，但許多人卻容易忽略，所以過往有人一不注意，就容易被關門坐上回收車了。這邊詳細節錄全馬的部分，半程的部分再麻煩大家到秩序冊自行查閱囉。

開賽前務必檢查是否有綁緊鞋帶，如遇濕冷的天氣建議穿著底部防滑跟防潑水的鞋子。

如果鞋子濕了，不僅容易引起水泡外也會有增加滑倒的風險 圖片來源：MERRELL官網

小編建議，運動中除了要注意過程時間外更要配戴專業運動器具觀測心率變化。

具備有心律及配速等多功能的運動手錶 圖片來源：Garmin官網

看不過癮嗎?沒關係，12/13還有醫護鐵人知識長暨台灣鐵人賽事安全協會理事長洪緯欣在台北馬拉松現在的加碼分享，歡迎大家前往現場共襄盛舉，醫護鐵人們在此祝福大家無傷完賽取得理想的成績。

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們#撒隆巴斯、#GARMIN、#ZOOT、#ROTOR、#ZIV、#諾壯BCAA、#GoHiking 戶外休閒 領導品牌、#POWERMAX給力貼 、 #MAXXIS、#FlipBelt 腰包、SH+ 自行車帽、SUPLEST小熊車鞋、#XTERRA、#Spenco、#MERRELL、#活動咖、#277自轉車、#RESTUBE、#injinji印金足五趾襪、#LPsupporttaiwan 護具、#醫護鐵人 鹽礦物錠、#醫護鐵人 能量核糖、#ZIPP、#EZNIPPON 日本通、#運動筆記、#日光巴黎、#worldgymtaiwan、#ILoveWorldGymTaiwan醫護鐵人相關平台A.官方網站及報導https://www.ironmedic.biz/B.部落格https://pse.is/HPFP8C.fb粉絲團https://pse.is/HRKW5D.封閉性fb社團https://pse.is/HERHLE.蝦皮賣場https://goo.gl/y3oyhMF.官方LINELINE id: @wrz2678xG.運動筆記專欄https://goo.gl/gGw6e1H.醫護鐵人Apphttps://pros.is/F79KT