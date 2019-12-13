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賽事心得／廣州馬拉松 跑馬虐我千百遍、我待跑馬如初戀

2019-12-13 09:45運動筆記 李吳菊

廣州馬拉松場上賽道一端，有一位男子正以配速3:12的速度衝向終點，最終他以2:15:02完成了比賽，朝著台灣男子紀錄許績勝老師的紀錄邁向了一步，而那個男人就是 張嘉哲，但很抱歉，今天故事的主角不是嘉哲，畫面回到賽場上的另一端一位步履蹣跚，隨時都快不行的男子，正拖著他該死抽筋到無法自拔的雙腿緩慢地往終點前進⋯⋯而你猜的沒錯，那個人就是我。

比賽日｜廣州主辦單位還我廣馬寶貝！

清晨5點廣州，冷得讓人直打哆嗦，氣溫約在10度左右，算是適合跑者來破PB的氣溫，住在離起跑點不遠的我，緩步前往會場，路上的工作人員會引導你前往會場及寄物車，來到天河體育館西側已經有需多跑者駐足等待了，通過檢查站，近到體育場內許多跑者沿著天河體育中心的跑道上進行熱身，而我選擇進到分區裡面進行卡位及熱身。

現場不只官方配速員，也有許多跑團配速員到場，幫忙跑友突破自我（圖片來源：李吳菊）

寄物車方式跟台灣沒什麼不同（圖片來源：李吳菊）

等待的過程，大會廣播介紹了廣州馬的歷史、由adidas的教練來帶跑者進行熱身操等，而身在最後一組的我，自然無緣看見勁歌熱舞的廣馬寶貝(嘆)，按照慣例起跑前，眾人齊聲高唱中國國歌，我彷彿回到了軍中的生活，腦子裡滿滿的「風雲起～山河動～」，7:30準時起跑，全馬組有將近20,000人，排在D組最前排的我過起點，已經是開賽8分鐘後的事情了。

菜不是該死，是會被凍死，你還在菜！（圖片來源：李吳菊女友）

中國的跑友基本上就是next%到底，幾乎人腳一雙（影片來源：李吳菊女友）

雙腳逐漸母湯｜咖麻西北安吶皂

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為了將失去的時間追回來，付出更多時間（圖片來源：廣州馬拉松官方）

為了能達到此次初馬設定目標330，在人群不斷超車試圖找到330的列車，但直到我爆掉前，我都並未能看到330列車的車尾燈，在經過獵德大橋與琶洲國際會展中心賽程來到了一半，笑容也逐漸母湯了起來，配速逐漸失守，腳步愈發沉重，趕緊補充能量膠，卻發現一點用都沒有...

當時心底想著：喂～大會嗎？可以先幫我叫台救護車嗎？😂

沿途景色優美如果不在意成績，可以邊跑邊拍，廣州馬串連了很多特色景點（圖片來源：李吳菊）

發現老司機的車不太對勁｜但我仍堅持在車上

此時的我，腦裡想著100種跳車的方法，如何華麗跳車然後給公司一個膠帶（可能在便利商店），然後一邊懷疑人生，到底為何而跑的各種小劇場，但想起張酥酥的話:「酒可以喝，但不可以醉；比賽可以輸，但是不可以跳車。」就這樣被救了下來，但只是讓我苟延殘喘來到25K，基本上我已經雙腿不聽使喚，雙腿從髖部一路向下到膝蓋沒有一塊肌肉不抽筋。（如果尾牙也能這樣一直抽（獎）就好了🙋🏻‍♂️）

路上許多跑者跟我一樣，都已經都抽到不行了，但！沒有一個人想放棄（圖片來源：李吳菊）

25K後的路程，基本就是跑跑走走走走走走走走走走的概念，感覺十分不甘心，因為從此我再也沒辦法像村上春樹一樣在墓誌銘寫下「至少到最後，我都沒有用走的」....就這樣拖著接近崩塌的身體持續往終點前進，我覺得跑步總是能讓人有所體悟，而這些體悟都可以套用於任何事上，跑友分享過的話：「只要我的雙腳還在移動，就會往終點更靠近」，灌滿了心靈雞湯，繼續出發！

（圖片來源：李吳菊）

跑馬虐我千百遍｜我待跑馬如初戀

終於迎來最後5公里，再也顧不了抽筋了，小跑起來結束這God Damn 42km，就算爬也要爬過終點，終場就以4小時37分完賽，賽後心情沒有初馬完賽的感動，只有滿腔不甘，下次會做好準備再來挑戰一次，而我想這就是馬拉松的魅力了，跑馬虐我千百遍，我待跑馬如初戀。

捲縮在一角，看樣子超級可憐，女友說要幫我放個碗，賺點機票錢回去（圖片來源：李吳菊女友）

賽後感｜台灣跑友大解惑

普遍跑友關心的「空氣品質」，只能說至少我沒覺得呼吸不順、身體不適，禮拜五到當地也並未覺得有任何像是霧霾狀況的情形，本身也沒有任何過敏的情況，可能跟我個人體質比較不敏感（遲鈍）有關😆

跑友素質如何？就我跑下來的感覺是，雖然時常看到他們集體作弊行為，騎腳踏車等等令人啼笑皆非的舉動，但其實用簡單的話就是「樹多必有枯枝，人多必有白癡」，大多數的人還是奉公守法，用自己雙腳努力完賽！在切向水站時也會舉起手來告知後方跑者。

就算抽不到廣州馬的名額，建議還是可以來趟廣州，體驗珠江沿岸的跑步樂趣，真的十分漂亮！

到此廣州這趟旅行就畫下句點了，如果還有下次會不會想來，當然會！

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