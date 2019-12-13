賽事心得／冬山河超馬 人生沒有全馬這個選項？別太鐵齒

版上有非常多前輩跑過全馬，跑進4小時內神人也非常多，但對於一個不愛運動的我而言，要花四五個小時在不停的跑步，實在是難以想像，所以對於跑過全馬的選手我都是抱持著敬佩態度，對於跑全馬這件事，一直都是害怕大過於想要。

但有時就是這樣自虐的開始，當今年4月份意外提前完成了三鐵113的賽事後，就在想要進階到全馬了嗎？但跑全馬不是說說而已，要好好的花時間下去練習，只有累積沒有奇跡，我沒有時間參加任何跑團，上班族晚上還要接小朋友回家，練習還只能想辦法抓時間，真的要跑全馬嗎？心中仍是個問號。

然後又是一個意外，一個跑過百場全馬的朋友說『要不然你要不要報名宜蘭冬山河超級馬拉松，它的全馬組完賽時間是10小時，用走都走得完』，疑？10小時？我跑半馬用2小時，剩下時間用走的都走得完啊，而且正好用這個人數不多的比賽來看一下自己跑全馬的實測時間是多久，如果成績太差也沒多少人發現，真是GOOD IDEA。

開始練習時，有朋友跟說，要月跑量達到100K才行，嗯，好吧，一週五天，一天跑5K，應該可以吧，然後又有朋友說，100K不夠啦，要200K才行，呃..那一週五天，一天10K總行了吧？11月底的比賽，上班大叔跑者9月開始練習，10月堅定的每日跑10K，其實跑到最後累的不是腿，是心，因為往往時間關係，晚上9點開始跑10K，跑完後睡一覺起來，新的一天到臨又得跑10K，有種唸書時『不是考完試了嗎？怎麼還要唸書』的FU啊。

比賽當天的過程就如同所有跑者一樣，就不再贅述，運氣很好的我雖然沒有在最理想目標時間內完賽，但居然拿到了分鹷第四名，要感謝很多高手沒有來報名這場比賽，要不然以我這種爛成績還有分齡第四名真的殘愧。

真心推薦還沒有跑過全馬的人可以來跑這個比賽，因為一定可以完賽，而且賽道上還有很多160K、100K、50K的人來回跑著，你不會孤單，跑累了用走時還可以欣賞冬山河的美景。

最後謝謝老婆，我跑完全馬，晚餐她烤了一隻全雞來慶祝。