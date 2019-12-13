帶小比旅跑台灣／旗山馬拉松 很厲害地四小時內完賽

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上星期日，我和比比去參加高雄旗山馬拉松。

早期的旗山因為發展製糖業而發達，不僅帶動了旗山市街的繁榮，更讓旗山的歷史添增了許多老建築與記憶。

旗山舊稱蕃薯寮街，相傳在此地並無村落，有一位老太婆每天都在這裡賣著蕃薯，並且提供過路的旅人一處休息歇腳的地方，因而大家便給這裡起了個名叫「蕃薯寮」，而後於1920年又因「旗尾山」為境內最高的山，改名為「旗山街」，至1946年光復後，正式命名為「旗山鎮」。

清晨四點，我們便從住家出發，在開車的途中，沿路上濃霧不斷，好不容易到達會場，停好車步入會場，現場已有許多跑者到場。

因為今天有很多場賽事，所以認識的跑友不是很多。

但也和幾個相識的跑友，愉快地拍照留念。

然後還被Hey-Song Dentist抓住，檢查上次補的牙齒有沒有掉。（傻笑）

前一天和Jason Lin騎騎約好，今天一起完賽，但這小子因為貪睡，到六點多才到會場，我差點拿棍子把他打暈，真好睡齁，你欠扁😡

好不容易等到我們要出發了，騎騎問我今天打算多久完賽，我想也不想的回答他四小時。說實話，這陣子家裡有事，又加上睡眠不足和腳痛的關係，我能四小時以內完賽，我就覺得自己很厲害了。

起跑後，因為濃霧的關係，讓旗山區也多了一份朦朧美，也因為天氣冷的關係，所以跑起來比較不會累。而這次騎騎為了要讓我可以破四，我們便說好一人輪流推一站，直到賽事完成。

一路上，我們聊了很多，上至天文，下至地理（大誤），還有許多有的沒的，路上我也囑咐他注意坑洞和下坡，免得小比不舒服。

到達3K左右，剛好遇到了其他公里數的折返點，我一直嚷嚷著要回去了，騎騎一直問我，你確定你要這樣子做嗎？我一直說對啊！對啊，但腳卻不聽使喚地往正確的方向前進。

這次的補給大約3K左右一個，攤位準備新鮮香蕉和水讓跑友補充體力，各攤位另提供香蕉湯、南瓜包、香蕉蛋糕、香蕉脆片、枝仔冰、毛豆漿、香蕉蛋捲、香蕉乖乖與美濃客家糕點、麻糬、仙草茶，補給品項目真的很豐富。到旗山吃當地美食，不用東跑西跑，只要來一趟旗山馬拉松，你就可以全部吃到了。

在到達提供香蕉湯的攤位時，湯剛好煮好，志工熱情拿著一碗熱呼呼的湯給我，然後我就邊走邊吃，因為濃霧的關係，我們根本看不到前面，忽然聽到有人拿著擴音器大喊著小比媽跑起來，害我嚇了一跳，跑近一看，原來是汪汪躲在草叢裡，喂，也太嚇人了吧，當然也謝謝他辛苦的躲起來拍照，也幫我們拍了許多自然的相片。

沿途攝影師無所不在，有的在廟旁，有的在香蕉園旁邊，有的在天橋底下，因為濃霧的關係，根本看不到有攝影師，所以很多相片都是毫無準備之下被拍的，例如騎騎拉褲子，騎騎挖鼻孔，騎騎笑的花枝亂顫（怎麼都是騎騎😆

沒多久，濃霧散去，太陽出來，因為怕接下來會很熱，一路上騎騎對我半哄半騙的要我跑起來，就是要我能在330完賽，雖然後面我們是343完成，但對於我和比比來說已經是很大的進步了，真的是感謝他的用心良苦。

完賽後，我要去換晶片，結果被賣香蕉蛋捲的老闆娘叫住，她還送我一盒蛋捲帶回家，然後抱著我，一直鼓勵我，真的很大心，謝謝老闆娘對我那麼好。

因為家裡有事情要忙，所以我便跟大家告辭，離開會場結束了今天的賽事。

再一次感謝和我同月同日生比我小十歲的騎騎弟弟，一路上幫我推比比，還一直連哄帶騙的叫我跑起來，才可以完成這次的賽事。

謝謝楊明道會長，用心規劃這場賽事。

謝謝鳳山慢跑及辛苦的志工為大家服務。

謝謝陳俊瑋，謝謝薛博志，謝謝張廖君旭，謝謝汪汪，謝謝何維仁，及其他平台的攝影師在冷熱交替的天氣下為大家辛苦的拍照。

謝謝香蕉蛋捲的老闆娘。

#2019第三屆香蕉馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣