賽事心得／大阪馬拉松 即使達標無望、也不要忘了跟自己的約定

我想，每一場馬拉松都有一個屬於自己的故事！

看著賽道旁的志工，舉著最後一公里的告示牌路旁擠滿加油應援的民眾，並高喊著甘巴爹我從城見通順順的跑進大阪城公園賽道兩旁被太陽照射，透出金黃色光芒的銀杏好美就快到終點了嗎？跑馬拉松不是越快跑完越高興？明明雙腳只能用接近抽筋的臨界速度前進，怎麼突然間捨不得結束，好想就這樣一直跑下去。雖然早已知道沒能如願順利破四，但我似乎突然領悟了什麼！原來我不想結束的並不是這場大阪馬拉松，不想結束的其實是這半年來對自己的堅持及努力。

去年，用了半年的時間，單純累積月跑量的方式將全馬的PB由4:53進步到4:21，不過當時原本目標是希望能破四。在經過2018台北馬及隔月的新竹馬之後，確定單純累積月跑量是有幫助的，但不足以破四，新竹馬四小時配速列車長竣欽大哥看過我的數據，只給了我一個建議，多跑有氧跑吧！

今年原訂希望台北馬再次挑戰全馬破四，不過六月得知年底的大阪馬拉松中籤，於是便將挑戰全馬的賽事改成大阪馬拉松。接著就忙著訂機票跟住宿，也加入大阪馬LINE群，這個大阪馬群大家互動比較熱絡，感覺比較活潑很多跑友也都勇於表達自己在大阪馬的目標。有的想破幾小時，有的想破PB，有的是初馬有的是海外玩賽，有的已經跑很多次大阪馬的老手，大家目標不同，但互動還不錯。

七月多時，有位跑友的目標跟我一樣是破四，然後她說她要跟漢森課表，並每天上傳訓練紀錄。看過漢森課表，強度、跑量、時間都不是我能負荷，最後決定參考「Jay的跑步筆記」裡的破四課表，然後稍做調整以配合自己的時間，畢竟平日大多只能靠上班午休時間完成課表，這已是最能達到家庭、上班、課表平衡的最大限度。

除了跟課表，也要求自己每天完成簡易的核心訓練，包括伏地挺身、腳踏車卷腹、負重深蹲。前面兩個月每天每項完成30次，之後增加為50下，後期增加棒式及側棒式，確實要求每天都要完成。

大阪馬Line群裡的跑友會互相分享練跑的紀錄，對於比自己快的跑友，感到景仰佩服對於比自己慢的跑友，給予加油鼓勵，但比較有感的是目標一致的跑友，反而能互相激勵。尤其是看著同樣破四目標且每天上傳漢森課表紀錄，心想別人漢森課表都可以了，自己也絕對不能偷懶，這種警惕自己也激勵對方的正向互動真的很棒。

17週的課表，很順利的進行過了一半，第8週的永慶盃10.5K也跑的很滿意，但到了第10週，卻突然風雲變色發，生疑似足底筋膜炎或夾脛症，肌肉痠痛的症狀看了醫生，很慶幸排除疲勞性骨折的可能，只建議休息，另開消炎藥及肌肉鬆弛劑，就這樣，原訂第10週與第11週的課表就完全沒進度，徹底休息兩週。恢復課表後的日子一樣過的很充實，第13週的長榮半馬原訂希望按進度要跑進兩小時內，但結果不如預期，覺得應該是休息兩週影響了進度，心裡有些小失望，但仍照課表進度持續訓練

第15週的板橋馬拉松半馬，是賽前最後一次檢驗靴下屋的五指襪，搭配Adidas Adizero Boston 6。另外補給品選擇味之素的aminoVITAL，意外從容順利的再次跑出半馬破二，還跑出了新PB，又讓我對於大阪馬全馬破四產生了無比的信心。

課表到了賽前最後一週的第17週，健康管理沒做好腸胃型感冒，雖然這週本來就是賽前減量週，但這腸胃型感冒來的時機實在很不巧。身體虛弱的連減量週維持體感的輕鬆跑也沒完成，只在出國前一天強迫自己再跑個輕鬆有氧6K，就這樣帶著不安的心情，跟家人出發來到大阪下飛機，出機場，直接搭海南電鐵到難波。

寄放了行李，吃了念念不忘的自由軒名物咖哩，直接前往大阪馬拉松EXPO因為是EXPO第一天，人潮不多，很快就領到物資，接著逛展場，排隊、拍照、打卡、玩遊戲、拿贈品最後買了一個Mizuno大阪馬紀念腰包，還買了一雙跑友推薦的靴下屋跑步五指襪Air系列，然後回到難波拿了行李直奔黑門市場的民宿，晚上吃飽飯跑去夾娃娃，度過了在大阪的第一天。

第二天一早，在民宿附近跑一下，感受一下溫度，接著跟家人逛黑門市場、道頓堀、心齋橋，然後又搭電車到大阪近郊賞楓景點箕面山賞楓，晚上回到民宿洗完澡，整理好明天馬拉松的行李後，早早上床就寢，意外睡的很好。

其實去年台北馬跟隔月的新竹馬，前一晚都睡不好，可能心理素質不夠，給自己太大壓力反而睡不好。而這次可能心裡已知無法順利破四，看開了反而沒壓力，反而能輕鬆的入睡。

終於到了大阪馬拉松這天，睡的很好但起床卻頭痛沒辦法，先吃早餐後吞了頭痛藥就出發前往會場，氣象顯示馬拉松期間，氣溫會從9度升到15度左右，這溫度正好跨越了厚排汗衣跟薄排汗衣的適用區間。因為身體的關係，最後選擇厚排汗衣搭電車前往指定車站下車，順著人群指標到寄物處寄完物，上了一次廁所趕緊到Line群指定的地點拍照拍完照，各分區的跑友各自前往各分區走走逛逛拍照，進分區前又去了一趟廁所進C區等待起跑區，這已有一群台灣跑友在這等候，大家互相寒暄聊天，天氣冷有尿意又再一次區廁所。

回到起跑區等待，Line群群主澎湖王原來也是C區，他在Line群詢問C區的跑友在哪？我回他在最前面右邊有一群台灣跑友，澎湖王出現，果然把大家的氣氛炒熱了起來，還拍了很多C區跑友的合照。

後來跟漢森課表的跑友出現了，大家都想跟她合照我也很高興終於能跟她合照，並親口給她加油祝福，畢竟每天上傳訓練紀錄，嚴格要求自己也激勵別人，我也是被她激勵才能不偷懶怠惰的完成大部分課表，很棒的人格特質，我真的打從心裡很感謝她。

九點整，第一槍的A、B區跑者準時鳴槍起跑過了五分鐘，我們開始往前前往起跑區九點十分整，第二槍的我們準時鳴槍起跑。我的計畫很簡單，就是跟著眼前的四小時配速列車，能跟多久算多久，每一個補水站都會進站能量果凍、BCAA、鹽錠按之前計畫里程補給，其他就隨機應變吧！

跟著大阪馬官方四小時配速列車，真的很穩定，所以我只要看到水站進站補水，按照里程計畫準時補給即可，前半馬跑的算輕鬆，印象前半馬大約花了一小時58分左右，很精準。

大約到了27-28公里左右，雙腳突然有了緊繃感，是因為早上的止痛藥讓我排汗異常嗎？進水站時順便按摩一下，也因此看著配速列車離去28公里多，從腰包拿出鹽錠補充，突然啪一聲不知是什麼聲音？到30公里前準備拿BCAA，才發現原訂30公里要吃的BCAA跟32公里的能量果凍掉了，原來啪一聲就是我那貴森森能量果凍掉地上的聲音。好吧！真的只能隨機應變了。

其實看著配速列車離開後，我就知道破四無望。不過我並沒有打算就此當步兵，或改成玩跑模式，我還是打算用自己當下最大的努力去完賽，畢竟相較於前兩次挑戰，我還是有明顯的進步。前半馬跟的更輕鬆，更晚才離開配速列車，第一次跟路旁的加油民眾拿噴劑，舒緩緊繃處。

持續用自己能維持的最快速度前進，29.1公里的超豐盛補給站，我拿了兩樣東西繼續前進。Do my best！Don't give up！到了34-35公里左右，終於還是抽筋了依靠著路旁圍欄，先對兩腳小腿拉筋再按摩，敲打著膝蓋旁內側已僵硬抽痛的肌肉，旁邊加油的民眾關心的對我說大丈夫？甘巴爹！

他們的加油聲給了我能量，讓我再次跑起來。第二次、第三次跟路旁的加油民眾拿噴劑舒緩，持續用接近抽筋的臨界速度前進，除了雙腳的抽筋感外，其實內心是平靜愉快的。目前的配速是多少一點也不重要，從今里筋要轉到城下通前，有個水果商私補放滿一籃籃新鮮的橘子，供跑者自取補給。我無意識的挑了一顆又大又漂亮的橘子繼續前進，不是都快抽筋了？為什麼手上還要拿一顆大橘子？

左轉城見通，通過40公里告示牌這才回神，為什麼手上拿著一顆礙事的大橘子，想吃也不是，想丟也不是，只好拿著它繼續往前，不過我想它一定非常美味甜美多汁，因為它不輕。

最後一公里，就如文章最前面所述看著大會計時器跳著4：18：XX，我踏過終點線扣掉第二槍的時間十分鐘，以4小時8分17秒完賽跨過終點線，往前幾步，回身向終點線鞠躬，雖然沒能順利破四，但我如賽前給自己的約定Do my best！Don't give up！

分享 facebook

跟隨完賽的跑者往前幾步，我才拿出手機對著終點線大會時間拍照跟自拍，往前幾步，看到漢森課表的跑友跟另一位跑友，確認她順利破四，真的替她感到高興。再次大家一起聊天拍照留念，突然被一個熟悉身影叫住「你也來跑大阪馬哦？」原來是三年前就認識的日月潭pacer肉鹹妹，哈哈！能在海外馬終點還能被偶像認出，真的好巧。肉鹹妹舉起她手中的橘子「你也跟我一樣拿橘子」哈哈！有沒有那麼巧呀！又是一陣互相相認拍照後，大家一起隨人群前進。領了完賽獎牌、大浴巾、完賽禮後大家互道珍重再見，各自朝各自的方向解散。

要跑好一場達標的馬拉松，有很多成功要素訓練、生理、心理、健康、補給、設備、天候......回頭看，至少這次心理、補給、設備、天候都不錯雖然沒能達到賽前高標破四，但有完成低標破PB，很棒的一場海外馬經驗，讓我收穫滿滿。

要感謝的人很多，感謝新竹馬配速員竣欽大哥建議我多跑有氧跑打底。感謝大阪馬群變裝跑者周廣華周大哥的耳提面命，也恭喜他在大阪馬前的阿公店馬就完成破四目標。感謝大阪馬群群主澎湖王，熱心幽默又會帶氣氛。感謝大阪馬群同樣破四目標跟漢森課表的Wowhaha，每天看你po紀錄已成習慣，一天沒看到還會怪怪的，你對自己的努力堅持也激勵我，才能完成大部分課表，看你毫無懸念順利破四，比我自己破PB還要高興。感謝大阪馬群其他訊息互動加油的跑友。感謝家人體諒我要練跑，最後感謝自己的不放棄。至於未來還會不會繼續挑戰破四？我也不知道，就先讓我休息一陣子再說吧！