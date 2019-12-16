賽事心得／廣州馬拉松 賽前博覽會有吃又有玩

首先，非常感謝許多的人的幫助和機會，讓我有機會能夠來到廣州，族繁不及備載，最感謝的還是老婆與家人們，願意放我三天假讓我出國跑步。

時間來的很快，12月說到就到，耳聞朋友告訴我「那邊空氣不好唷！」、「是超級無敵大拜拜！」「北上廣人超多的啊！都是人擠人！」....，雖然還是有點擔心，但憑著樂天的性子，我相信我到哪都可以玩得很開心的。廣州馬拉松博覽會早上去了ㄧ趟白雲山，本來想說要先回旅社再去博覽會，但是這裡真的是又大又遠，假若回去後又要洗澡...東摸摸西摸摸想必就是晚上了。

海拔382米的白雲山！（圖片來源:力奇）

即使白雲山在迷路下跑了27公里，我只好先和痠痛的大腿說聲抱歉...『咱們～先去博覽會吧！』常舉辦大型展覽的琶洲一出地鐵，就是爆炸多的人，不停吆喝著有兜售門票，半推半拉的我已經在入口處，即將掏出手機(註1)，想著「不對啊！這些人看起來就不是運動的，而且領物資要收門票也太不合理。」，我離開了地鐵站的入口區，到了充滿明亮光線的大門口。

一出地鐵，就差點被拐進去！（圖片來源:力奇）

廣州設計展，人好多啊！（圖片來源:力奇）

眼前是藍色的地毯，紫色的主視覺，滿滿的人，原來這一區正舉辦「2019廣州設計展」，看到一些身著運動服的跑者緩緩走來，我才知道領物資的是另一區是「進出口交易中心」，離琶洲地鐵站約步行有800公尺。

此時來剛好啊！（圖片來源:力奇）

取得小券完成報到保安指揮者選手，我來的時間算是剛好，不用排隊就可以走到第一關-「報到」。

這裡是核對身份的報到區！（圖片來源:力奇）

這裡報到要取ㄧ個「小券」，而取的小券必須拿出護照或是身分證才核對後才取得，而我在取得小券的過程中，因報名時使用的是護照，所以一時找不到資料，也驚慌了ㄧ下。

取得號碼布與紀念衣服近來會場後，則是使用小券以及護照取得號碼布。而發現我的賭神外套(註2)，與工作人員相似，他們還問我「你是志願者嗎？(志工的意思)」

領取號碼布時要綁上檢錄環。（圖片來源:力奇）

領取到號碼布啦！我是2218號！（圖片來源:力奇）

領取完重要的號碼布後，會在這過晶片確認！（圖片來源:力奇）

取得號碼布後，則是在經過ㄧ次晶片感應，確認後則在附近區域取得紀念衣和其他物資。

過了三關，終於領取完賽事物資了！（圖片來源:力奇）

這樣，就算完成報到的程序了！可以逛街囉！好玩好逛的博覽會最大的攤位廣豐汽車TOYOTA所有與廣州馬拉松相關的單位都在這裡設有大型攤位。最大的莫過於廣豐汽車TOYOTA，這裡人擠人的是排什麼？

要完成三關唷！（圖片來源:力奇）

「是玩遊戲」，首先要在櫃檯取得票券，再排隊完成「騎飛輪」、「打卡拍照」、「以秒計時」三個關卡，然後就可玩ㄧ次巨型轉蛋，挺幸運的我獲得的是車模(小汽車模型)！

換到一個車模！我好想要CH-R唷～（圖片來源:力奇）

戰馬的百米挑戰戰馬是個能量飲料品牌，明天的馬拉松也都會是提供這個能量飲。這裡人不多，加上旁邊是主舞台，正巧是「配速員見面會」，我就邊看邊排隊吧！

我獲得百米今日最佳紀錄啦！（圖片來源:力奇）

百米挑戰賽是用感應的方式原地大步，而對手則是排隊的跑者，當然我也不負眾望的跑贏了他，還拿下今天的最高紀錄，獎品是ㄧ個非常精美的束口袋。

配速員見面會旁邊剛好是主舞台，台上投影的是「配速員見面會」。與其說是見面會，也可說是活動前的集合，除了介紹馬拉松配速攻略外，也將各組配速員分批請上台，接受了民眾或是親友團的喝采。

大家都好羨慕半馬230時段的配速員唷～（圖片來源:力奇）

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所有配速員集合，框塞不下了！（圖片來源:力奇）

除了是配速員與跑者的見面會外，主辦單位也是「集合配速員」，並叮嚀集合位置、配速狀態...，看看這龐大的陣容，實在是太壯觀了！中國的嘉明台灣的Garmin身為過期的Garmin TW Pacer當然還是要去打聲招呼。

Garmin這裡人好多！（圖片來源:力奇）

但人擠人的我要怎樣才能和他們打成一片和合照呢？我隨便找了個工作夥伴，我在手機挑出一張Garmin的宣傳照『我是這個人！』

跑步錶就要戴Garmin唷！（圖片來源:力奇）

工作夥伴ㄧ看，馬上就請出了組長，ㄧ夥人開心的完成合照。依據說中國賣最好的是「Garmin FR245」，今天也賣出了好幾支呢！中國大滿貫，獎牌獎章來搜集除了世界六大馬，不知道大家知不知道有個「中國大滿貫」。在博覽會現場有個「中國馬拉松大滿貫」的攤位，再逛的同時工作人員很客氣的問我『需要幫您介紹嗎？』

世界有六大馬，中國有大滿貫！（圖片來源:力奇）

才知道「中國大滿貫」以「青山綠水，碧海藍天」為口號，青山為「山城-重慶馬拉松」、綠水為「江城-武漢馬拉松」、碧海為「羊城-廣州馬拉松」以及藍天「首都-北京馬拉松」。只要加入維信會員，完成四場後就可以取得「大滿貫獎牌」，並取得ㄧ枚「ㄧ級獎章」，最高可到達九級，成為大滿貫至尊，是無上的尊榮，而且這些都是免費的！

完成四場可以獲得大滿貫獎牌唷！（圖片來源:力奇）

當然，大滿貫還是有賣一些可以直接用現金購買的，比如大滿貫紀念酒、風衣、T恤...。珠寶設計規格的獎牌不得不說廣州馬拉松的獎牌實在是太精美，才知道是出自六福珠寶設計之手，而中國知名的賽事也都來自這家公司唷！

六福珠寶設計的獎牌！（圖片來源:力奇）

我一定要獲得這枚獎牌！（圖片來源:力奇）

現場展示了，歷屆獎牌，還有拍照區可以讓跑者們拍照，工作人員也非常熱心的指引排隊位置，並幫忙拍照，許多跑友都是來挑戰初馬的，拍照時喊著『我肯定要得到這獎牌～』

小攤位可以撿便宜可以排隊吃的有肯德基、康師傅，但還是要註冊微信加入朋友圈才能取得，我沒有電話，只好被請出隊伍。

許多小東西都是拍照就會送唷！（圖片來源:力奇）

來能量麵館，精神與身體都飽足！（圖片來源:力奇）

意外也發現了果膠GU攤位，說買10送1，只要RMB100，平均一包45元，當然就買了10個。

有批GU好便宜啊～（圖片來源:力奇）

不知不覺，我也在這裡逛了幾個小時，似乎也該回去了！

廣州馬拉松物資包除了號碼布、背心、鹽錠...讓我感到特別的還有二本書。

這就是廣州馬拉松的物資啦！（圖片來源:力奇）

一本是「馬拉松100問」將近100頁，裡頭真的是知識寶典，非常實用；再來就是「廣馬選手禮遇」裡頭記載著廣州必去的地方，而且還付ㄧ張「廣馬禮遇卡」，需要購票的景點都可以有優惠，或是送東西，像我去了珠江搭船，在不知道的情況下少用了這張，而且這一本也非常可惜的是，我直到回來台灣才發現有這本....。後記在排隊的過程中，也與其他跑友聊天，他告訴我他早上就來了，在這裡已經玩了快五小時，就一直排隊領東西，其實也滿好玩的。

pm4:00離開，外頭塞滿了人。（圖片來源:力奇）

廣州馬拉松週日開賽，博覽會是週四、週五、週六，如果早知道，我週三就該來到廣州，週四ㄧ早就是跑步加逛博覽會....ㄧ切都是早知道，早知道。

註一，手機結帳：中國不流行使用現金，拿出現金店員會用奇怪的眼神看你，所有消費小至捷運站旁的香腸攤，大至酒店，都是用微信支付款來結帳。

註二，賭神外套：帶點芥末色的跑步外套，由ASICS出品，周潤發來台宣傳電影時，專著此外套跑步，因此稱為賭神外套。