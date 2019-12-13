跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (1)

我從2018年的11月9日這一天開始跑步的，其實跑齡非常的短，但也因為跑步這一件事，讓我今年一整年充滿了驚喜，我經歷了我從來沒有經歷過的，也去果很多我沒有去過的地方，而這些都是一場又一場的賽事，才讓我展開這一段奇妙的旅程。

這一年又一個月的過程中，我總共參加了

1.一場14公里 2.三場半馬 3.一場超半馬 4. 三場全馬，哈哈想起來真的是非常奇妙的一年。

1. 2018/12/01 太魯閣馬拉松:半馬: 03:14:41:34

這是我的人生初半馬，我很開心可以全程用跑的。因為參加初半馬之前，我才剛受傷，不要說練跑了，連走路都沒有，而參加賽事的那一天，到我開始跑，跟本不到一個月，我自己練跑，能全程用跑的，最最最多，我也只能跑一公里還喘的跟什麼似的。我很驚訝，我可以是全程跑姿，光是能跑完，就夠我開心很久了，不管再如何的慢。沿路風景很美，當時我想，太魯閣，我來過幾次，但是我沒有像現在這樣，慢慢的，靜靜的這樣看過這一片峽谷。

在跑前一個月，也是我瘦瘦最多的一個月，因為我深深的體會到，如果我真的是要去認真跑，我絕不讓體重做為拖垮我的累贅，我認真的控制每天的卡路里都在900，除了菜就是水煮蛋。

本來是計劃我以後每年都要去跑的，很高興今年也抽籤抽中，但是因為生病，作罷，沒關係，明年我要直接去跑全馬，我要去看後半段我沒有看過的風景，只有全馬選手才可以看到的天祥。