訓練心得／帝芬尼訓練營 Run Better/基礎期

嘿~我們已完成 Run Better/基礎期 預備周+4周，是不是很棒呢?

11/3 二水全馬結束後，跑了一個歡樂的田中馬，接下來緊接著投入 帝芬尼訓練營

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力量課表執行二天，跑步四天，一天休息日

也就是說，周六要跑步~要跑步，而且是質量課表

首先要改變計劃~周五要早睡咧，周六要早起囉.....

部隊集合時間:05:30 ~ 遇到要上班日課表長的，就得05:10集合

冬天這個時間起床，真的超級折磨人的....

SOP ....

動態熱身->關節操->技術訓練->主課表->技術訓練->收操

大家都一起執行，不用一個人吃著課表...

肌力課也是一起~哦~哦~好累哦~ 厚~~~累

一起完成時，YA...我們又完成一次又一次的課表囉

技術訓練這一次只有兩組動作，執行完再往前跑一小段，動作要一致

A.原地彈跳上拉

B.撐牆原地跑

主課表每星期加多一點點，讓我們無形中就能完成超過1H長距離...

真的一起跑，很快就會完成了 ....

劉大教練是一個超超棒的教練，除了傳授專業的知識，不定時陪伴團練咧，

周日的訓練日更是不斷給予新的技術及方法，我們真的很幸福~遇到這麼好的教練 ....

小梁教練是我們的守護神，大家跑跑後有傷，教練就能看出那邊有問題，解救大家，

部隊集合時，教練有空就會一起來~~這真的帶給我們超多小確幸

我這個月的心得是~~ 每天就在天黑黑中出門，因經歷過二水全馬的訓練，

所以基礎期特別珍惜，是最爽的日子，最沒壓力的時候~~也許跑慢，就能發現跑姿是否正確

喜歡我們的伙伴，一起完成每天的課表~

記得有一次，在聊天了，準備收操，我就說那還要再做技術動作嗎，要不要PASS

伙伴們說: 不行，才幾分鐘而已，還是要完成 ~

嗯，很棒 ..果然需要有認真伙伴在身邊.......

記得我們的老王教練說過，每一次跑步都要記錄跑步日誌，日後一定不會後悔的

真的，當我重新看去年的跑步日誌時，滿滿是感動及覺得自己當時超棒的~

田中馬訓練營「跑步日誌」

今年的帝芬尼訓練營，我也要做到，謝謝娜娜妹提供的表格