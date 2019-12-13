賽事心得／礁溪溫泉盃馬拉松 新開始新氣象

第一屆20130511初馬至第七屆20181110以來，原先的秒殺級全馬上千人數到去年低峰的4百多人，特色是豐富補給和賽後的紀念品，贈送多項跑步用品，衣保袋4種不同顏色，價格只要一張千元即可滿足，唯一讓跑者退卻的可能是路線歷經3個緩長上坡，使個報名人數漸漸減少，在2018完成3年的扇形將牌組合成大圓獎牌後，礁溪鄉公所重新設計並改造礁溪馬，首先顏色由黑色或白色改為討喜的Tiffany Blue蒂芙尼藍，排除跑馬多年以來的色系螢光黃，鄉公所上方也有礁溪馬的帆布廣告，由新任鄉長帶頭衝，開會都優先介紹馬拉松賽事，歡迎鄉民全力參與，自己怎麼可以錯過，報名第一天火速按下並繳費，全力支持家鄉的比賽。

收到包裏，觀看內容物，衣服和防風衣太優質，衣服還捨不得用號碼扣扣上來參賽(會留下痕跡)，防風衣更適合常溫微涼下跑步，天氣從1123冬山河超馬50公里在室外接近30度酷熱完賽後，又轉為溼冷，深怕會感冒，所以離礁溪馬中間完全沒練跑，隨遇而安吧，就在這時刻家犬''小黃"的生命來日不多了，養了12年的流浪狗，近年來左後腳深受惡性腫瘤壓迫所苦，影響到她走路，夏季之後越來越不方便，漸漸的要固定時間抱出來大小號，賽前1週內無法站立和排泄，最後連喜歡吃的肉都吃不下，看了很心疼，最終在賽前1天晚上離世解脫了，抱來瞬間快哭出來，即使寫心得當下也是有點感傷。

比賽當日早上的溫度是參與礁溪馬最冷的一次，下雨即是礁溪馬的日常，包含這次8次有6次過程一定有雨的成份，預估後段不會太冷，省去防風衣，雖不會失溫，停下來還是會冷到皮皮挫，寄物過程中遇到這次上台領獎的富傑兄，太厲害了。

0-20公里

6點準時於礁溪路開跑，自2013初馬來首次跑這條路，一開始往五峰旗上坡路段熱熱身，如果是夏天力氣就用光了，雨雖然不大，河岸邊冷風一直吹來，有些許的吃力，面對不一樣的賽道，很有新鮮感，10公里一下子就過了。

接著往觀光工廠方向前進，龍潭湖是礁溪有名的風景勝地，環湖一圈達到3公里，各項運動都可以在此進行，加上湖面週邊的步道有硬體更新，適合慢活在此，隨後和半馬跑者分開，突然幾百公尺後看到半馬女跑者跑到全馬線不好意思的折返，行經多家觀光工廠，轉往硬斗的山路。

20-30公里

看到的是寬廣的河堤，只有參賽者的身影，加上高聳的山林，很好的視野，隨里程的增加，隨之而來的是飼養豬鴨的難聞的排泄味道，突然看到年輕跑者對向我們說跑錯了，這時全馬為24公里，半馬應該是17公里，很離譜的錯誤，剛剛在龍潭湖路口沒注意到志工講，幾秒內聽了N次，想必回家鐵定會被關門，搞不好會迷路呢。

緩上坡路段增加了，後方配速員對著我們說，用手擺帶動腳來跑，從他身後看來上坡真的輕鬆慢慢跑，全馬應該有3小時的實力，對我來說難如登天啊，一直上坡，自身腳力不夠，休息居多，跑者看到我背後2015礁溪馬拉松的背心，尋問歷屆的難度，這就問對人了。

礁溪馬前身為"櫻花陵園馬拉松嘉年華"，看名字就知道靠雙腿跑到海拔768公尺的櫻花陵園，前面即是渭水之丘，下雨時能讓跑者置身在雲端，只能看到前面幾公尺，也會經過美麗的淡大及佛大的蘭陽校區，有三大長串的緩上坡，最累的應該是最後10公里處，還要在超斗的佛大興學功德牆，下坡跑來特別恐怖及過癮，記得初馬初次面對，雙腳小腿處都抽筋於6小時完成，賽後回復約2週才能練習。

30公里-終點42公里

從26公里到32公里為緩上坡路段，和跑友聊天後，才覺得速度太慢，努力加快步伐走到歷屆往櫻花園園的點，今年改為下山，可以全力衝刺，內心有些許的失望，漂亮的風景看不到，下山路線反不感到疲憊，也許想讓爺爺奶奶及爸媽看帥氣的模樣，終點前1公里處，先看到奶奶坐在門前等待，大喊一聲。隔幾公尺請媽媽幫我拍照，因而停留一段時間，最後於礁溪國小完成個人的第45馬，05時38分，慢上屆5分鐘，連8次參與，7次全馬1次超半馬。

心得感想

這次礁溪馬全馬人數增加一倍為800多人，小而美的賽事，完賽的便當是敗筆之一，雖然有熱的平安粥，少了人情味的吃到飽熱食，特別是這次天氣特別寒冷，比賽當中呼出來的氣還看的見，自己大意沒有穿防風衣，如休息過久身體會冷凍，這次更改路線，多數有車輛經過，使自己無法和過去的成績比較，賽事整體是加分的，人氣明顯提升，跑來的感受就是不一樣，連猴子在賽道邊觀賞，衣服和防風衣款式設計的出色，期許明年2020的礁溪馬因此而更茁壯，成為焦點賽事之一。

接下來參與的賽事

20191215台北馬拉松 42公里

20200223雙溪櫻花馬拉松 42公里