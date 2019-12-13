賽事心得／花蓮太平洋縱谷馬拉松 快樂的旅跑之行

第一次參加東部的路跑賽事 主辦單位很夠意思 憑號碼布可免費入園的有很多景點

住宿花蓮的飯店憑號碼布訂房也有優惠 (真的優惠多多) 既然路途遙遠 順便來趟旅遊也很不錯

（從飯店陽台看到的日出）

回想上次到花蓮旅遊 竟然已有十年光陰 (哇~真的好久)

會場設在花蓮美崙田徑場 場地很大 各區都規劃的很好

賽道沿著濱海自行車道南下 跟新竹的十七公里自行車道頗為類似

風景一樣可望向無邊際的大海 伴隨著海浪拍打的聲音

不論視覺聽覺都很療癒 心情也跟著澎湃開闊起來

不同的是太平洋的浪花大過於台灣海峽

新竹的九降風勝過花蓮的海風 各有千秋

前二天東北季風報到讓天氣變的濕冷 心中一直祈禱著不要下雨

很開心早晨醒來 雨停了 氣溫涼爽 是適合跑步的

只不過回程逆風好大 跑的辛苦 但發現大家都好強

不畏強風 不管快慢 低頭一步歩的邁向終點

（途中補給站）

（半馬折返點）

感受最棒的是自行車道有因為舉辦賽事而封路 專屬於跑者的賽道

跑起來特別的舒服 不用擔心與自行車爭道

賽後還有熱便當及餐盒任君選擇 很優質的賽事

（開心完賽）

（便當及餐盒可自由選擇）

（賽後有烤肉可吃 但隊伍排好長）

分享 facebook

（完賽獎牌可以拼成一個圓）

跑完半馬歩行回飯店梳洗稍微休息後 就到遠雄海洋公園舊地重遊

多半的遊樂設施我都不能搭乘(會頭暈) 入園後看了海獅及海豚的二場表演

一樣的精彩 內容都在提倡環保的概念與意識 呼籲大家一同守護美麗的海洋

背負著教育下一代的責任 寓教於樂 非常的棒 值得讚許

接著到花蓮的新興景點 位於新天堂樂園的貨櫃屋星巴克(洄瀾門市)

喝杯咖啡 沉殿一下心情 享受慢活的樂趣 並搜尋著大東門夜市的美食

當夜幕低垂之際已來到網友都很推薦的 原民一條街 盤算著如何犒賞自己

無奈肚量不大的我 只能挑選三樣最想吃的 其它的只能用眼睛看啦

隔天到太魯閣國家公園內的錐麓古道祕境健行 總長約10.3K的古道

目前只開放到3.1K處(爬升約500m) 採東進東出原路折返

要入園必須提前一個月上網申請 每天有入園人數的限制(假日名額156人)

立霧溪的峽谷高聳壯麗 走到著名的斷崖處讓人膽戰心驚

看著萬丈深淵 都不敢多停留 雙腳不自覺的顫抖著

還是面向岩壁抓著繩索快速通過比較安穩妥當

太魯閣果然是名聞遐邇的景點 假日的燕子口步道外籍觀光客絡繹不絕

遊纜車一輛接著一輛載著觀光客前來 岩壁上的彩色紋路渾然天成 非常美麗

這般鬼斧神工的天然奇景 連外國觀光客都讚嘆不已

光隆博物館內有許多的館藏 有石藝展示 大型恐龍化石展示

還有特殊的體驗活動 像是3D動感、風力、地震及VR體驗

都會讓小朋友印象深刻 覺得有趣 還蠻適合親子一起同遊

行程最後一天 再安排到太魯閣知名景點

小錐麓歩道650M及砂卡礑步道(神祕谷歩道)4.1K健行

很親民的歩道 適合細細品味 慢歩悠遊在其中 宛若世外桃源

非常有型的花崗岩巨石穩穩的佇立在清澈湍急的碧綠色溪水中

這一趟跑旅留下美好的回憶 讓人流連忘返 值得回味