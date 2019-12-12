跑步小品／雨中跑馬的裝備 (下)

6.如果你的肌耐力可以，當然會建議穿短褲，如果需要穿壓力褲或是長褲，切記切記，千千萬萬不可以穿有棉的成份的，那跑起來腳真的是有萬斤重。而且整個的黏在身體上，非常的不舒服。

7. 腳為了保險起見，請在你容易長水泡的地方，如腳指之間，大姆指旁的側邊貼上3M的膠帶，以防止長水泡，下雨天一定要貼因為一旦長水泡，那後面的整條路，只有痛苦。有的跑者說抹凡士林，我個人試沒有效因為容易跟襪子磨擦就被吸了，雖說油水分離，除非抹很厚，不然真的還是跑一段以後就有可以會長。

8.雨天的期間我一定會穿五指襪，其實功效也都是為了防水泡。我個人會穿二雙，五指+馬拉松襪，因為馬拉松襪比較厚，所以有時馬拉松襪就把水份吸飽了，所以腳會還是乾的，而且這樣比較緊，也可以避免鞋子會滑，不用鞋帶綁很緊，因為我個人鞋帶綁緊，腳板會痛

9.是最重要的鞋子，如果鞋子不濕，襪子就不會濕，襪子不濕就比較不會長水泡，現在的跑鞋都強調通風排氣，而且要輕，所以鞋面很容易濕，為了排氣，連鞋底都有通風口，所以即始不下雨，如果你踏過有水的路面，會從下方濕上來，所以我去買了一瓶防水噴霧，整雙鞋面跟鞋底都要噴，我自己試過幾次是真的很有效，不要忘記鞋底也要噴。

以上是我個人試過在雨天跑馬的裝備，重點就是鞋子不要溼，跟保護身體不要因衣服濕，吹風感冒，嚴重也有可能會失溫的危險。