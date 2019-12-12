3/22 宜跑馬 無錫、重慶、雙遺、首爾馬該選哪一場？

最近突然發現，我的賽季都還沒開始，別人都開始冬訓了。最近是明年春季比賽的開始報名期間，最受人矚目的莫過於在3月22號扎堆的那些比賽。每次都選在同一天，我懷疑組委會們是故意的，但我沒有證據。以下簡單介紹一下，那些年我跑過的這些馬，說不定你看完就......不想跑了呢？

2015 重慶馬拉松

位于山城重慶的金標賽事。沿江而跑的賽道基本平缓，記憶中只有一個小坡。最令人印象深刻的莫過於賽道上的023亮麗女孩們、路旁熱情的民眾、還有賽后的火鍋宴。當年感覺賽事組織一般，獎牌也醜，近年進入中國大滿貫體系後，整體應該進步不少。缺點：賽前沒幾個外地跑友敢跟你吃火鍋。

2016 萬金石馬拉松位

於台灣新北市的經典賽事，當年全台唯一IAAF銀標。沿海而跑，將北海岸的風光一覽而盡！亮點是川內優輝每年都會來！因為賽道不大，根本是可以插肩而過的距離啊！好消息是明年改成3/15，不扎堆！我只是順便介紹一下。

2017. Ironman 70.3

這一年跟老婆大寶跑去打鐵了，有圖有真相。

2018 首爾馬拉松

擁有悠久的歷史，也是傳說中的亞洲大滿貫賽事。天氣好（冷），賽道佳，氛圍嚴肅，超適合PB呀！還有吃胖！因擁有炸雞啤酒和韓牛，榮幸地登上我的千萬不要跑榜單之一。

2018 無錫馬拉松

絕美的櫻花賽道，無微不至的用心服務體驗，以各種創新引領著國內賽事的前進，用粉色的天空激蕩著無數老夫們的少男心。每年都有不同的驚喜！每年都給你一個沒去好可惜的遺憾！今年為了孩子，遺憾錯過，明年已經可以報名了！缺點：中籤不易，快去抽籤搶替補啊！

2019 成都雙遺馬拉松

途經兩處世界遺產、沿途油菜花不斷、中段上青城山的坡道、挑戰十足。賽前都江堰、賽後青城游，結合旅行超級贊。還有無數的特色小食在等著你。胃、你準備好了嗎？缺點：後10k賽道無趣。

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以上最吸引你的是哪一場？