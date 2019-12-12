親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

獨／謝和弦認離婚、偷吃直播主 「永遠單身，不敢再結婚」

疑心肌梗塞捷運站口昏倒頭撞梯 北市刑大警官不治

運動筆記暨百萬香蕉後，再度出現競標價格破千萬的蜜棗！3/22 宜跑馬？無錫、重慶、雙遺、首爾馬，你選哪一場？
健行筆記京都/東福寺的紅葉臺北大縱走7：彷彿置身日本神社參道〡麟光站至飛龍步道
NBA焦點球員- Zach LaVine (12月12日)焦點球員- Devonte' Graham (12月12日)

3/22 宜跑馬 無錫、重慶、雙遺、首爾馬該選哪一場？

2019-12-12 10:18運動筆記 豹大王

最近突然發現，我的賽季都還沒開始，別人都開始冬訓了。最近是明年春季比賽的開始報名期間，最受人矚目的莫過於在3月22號扎堆的那些比賽。每次都選在同一天，我懷疑組委會們是故意的，但我沒有證據。以下簡單介紹一下，那些年我跑過的這些馬，說不定你看完就......不想跑了呢？

2015 重慶馬拉松

位于山城重慶的金標賽事。沿江而跑的賽道基本平缓，記憶中只有一個小坡。最令人印象深刻的莫過於賽道上的023亮麗女孩們、路旁熱情的民眾、還有賽后的火鍋宴。當年感覺賽事組織一般，獎牌也醜，近年進入中國大滿貫體系後，整體應該進步不少。缺點：賽前沒幾個外地跑友敢跟你吃火鍋。

2016 萬金石馬拉松

於台灣新北市的經典賽事，當年全台唯一IAAF銀標。沿海而跑，將北海岸的風光一覽而盡！亮點是川內優輝每年都會來！因為賽道不大，根本是可以插肩而過的距離啊！好消息是明年改成3/15，不扎堆！我只是順便介紹一下。

2017. Ironman 70.3

這一年跟老婆大寶跑去打鐵了，有圖有真相。

2018 首爾馬拉松

擁有悠久的歷史，也是傳說中的亞洲大滿貫賽事。天氣好（冷），賽道佳，氛圍嚴肅，超適合PB呀！還有吃胖！因擁有炸雞啤酒和韓牛，榮幸地登上我的千萬不要跑榜單之一。

2018 無錫馬拉松

絕美的櫻花賽道，無微不至的用心服務體驗，以各種創新引領著國內賽事的前進，用粉色的天空激蕩著無數老夫們的少男心。每年都有不同的驚喜！每年都給你一個沒去好可惜的遺憾！今年為了孩子，遺憾錯過，明年已經可以報名了！缺點：中籤不易，快去抽籤搶替補啊！

2019 成都雙遺馬拉松

途經兩處世界遺產、沿途油菜花不斷、中段上青城山的坡道、挑戰十足。賽前都江堰、賽後青城游，結合旅行超級贊。還有無數的特色小食在等著你。胃、你準備好了嗎？缺點：後10k賽道無趣。

分享

以上最吸引你的是哪一場？

萬金石馬拉松經典賽

延伸閱讀

首爾解夢妝點東大門設計廣場 冬季觀光必去

影／太平洋伴跑87年來第一次 舊蘇花公路首辦...

台北馬拉松 港人穿黑衣用跑步挺香港

首爾直擊／無懼緋聞！孫藝真甜牽玄彬「默契百分...

相關新聞

暨百萬香蕉後再度出現千萬蜜棗 屏東高樹蜜鄉馬不要錯過！

2019-12-12 10:25

跑步知識／訓練完後到底該不該趕快吃？

2019-12-12 09:51

跑步知識／年復一年 精益求精（下）

2019-12-12 10:06

跑步小品／未滿兩歲女娃 跌倒再跑起來

2019-12-12 10:09

跑步小品／雨中跑馬的裝備 (下)

2019-12-12 09:55

訓練心得／火炎山 Trail Run

2019-12-11 10:06

跑步小品／雨中跑馬的裝備 (上)

2019-12-11 09:59

賽事心得／大阪馬拉松 不搶快、跑出一場好比賽

2019-12-11 09:54

賽事心得／越山向海人車接力賽 考驗友情+見證愛情！

2019-12-11 09:50

愛你愛你 台新女子路跑前進馬拉松博覽會

2019-12-10 18:10

賽事心得／大阪馬拉松 一年拼一馬、用2200公里換17分鐘！

2019-12-10 10:34

賽事心得／南方澳海鮮馬拉松 全馬破PB 05:57:29！

2019-12-10 10:25

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 第二座半馬獎牌

2019-12-10 10:16

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 回家鄉完成承諾！

2019-12-10 10:09

2020渣打公益馬拉松 菁英跑者名單出爐

2019-12-10 10:00

跑步知識／擔憂馬拉松撞牆期？你該注意「它」

2019-12-10 09:56

跑步小品／早晚3000 當兵練出跑步功力

2019-12-09 09:46

賽事心得／大阪馬拉松 讓人欣慰的03:05:07

2019-12-09 09:39

帶小比旅跑台灣／南迴馬拉松 一生一次

2019-12-09 09:28

廣州馬拉松破個人最佳 張嘉哲拚東奧

2019-12-09 00:20

香蕉路跑 5000人吃好玩好

2019-12-09 00:03

路跑／在地冠軍球隊全員參與 閃亮礁溪溫泉馬拉松

2019-12-08 20:57

路跑人物／害羞大男孩張睿森衝破舒適圈 成為夢想騎士

2019-12-07 09:52

賽事報名／新春開跑！2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

2019-12-07 09:20

旗山香蕉馬拉松周日開跑 在地導覽體驗香蕉新樂園

2019-12-06 17:18

焦點人物／不再對自己客氣 邱郁涵迎戰初全馬的進化歷程

2019-12-06 06:00

賽前情報／2019 礁溪溫泉馬懶人包

2019-12-06 06:00

跑步知識／馬拉松賽季三階段 你該知道的肌力訓練

2019-12-06 06:00

賽事心得／日本岡山馬拉松 中年大叔的全馬之夢

2019-12-06 06:00

跑步知識／沒想過Line也能用來跑步！

2019-12-06 06:00

跑步小品／南方澳海鮮馬賽前心聲

2019-12-06 06:00

帶小比旅跑台灣／牧野池上馬拉松 風景很美

2019-12-06 06:00
看更多

熱門文章

MLB／9年3.24億美元破紀錄天價 柯爾獎落洋基

2019-12-11 13:34

NBA／喊比賽結束卻遭熱火逆轉 老鷹楊恩好囧

2019-12-11 14:12

NBA／三分砲火猛烈 伯坦斯：籃框實在太寬了

2019-12-11 16:50

NBA／3人合得100分、2人大三元 熱火紀錄之夜

2019-12-11 12:34

羽球年終賽／天王逆轉勝！ 周天成苦戰開胡

2019-12-11 16:15

中職／張建銘轉戰味全龍 進入談約最後階段

2019-12-11 16:54

羽球年終賽／戴資穎遭奧原逆轉 開胡再等等

2019-12-11 20:24

NBA／勇士湯普森恢復投籃訓練 手感狀態依舊

2019-12-11 16:17

NBA／熱火隊史最年輕大三元 阿德巴約超越韋德

2019-12-11 17:20

NBA／老鷹卡特第1500場出賽 史上第5人

2019-12-11 13:02

NBA／安比德飆退約柯奇 76人奪主場13連勝

2019-12-11 12:06

MLB／派提特的紐約故事 打動柯爾簽約洋基

2019-12-12 06:53

MLB／道奇合約均薪更高 洋基搶柯爾贏在第九年

2019-12-12 08:02

NBA／魔獸遭狂噓爆衝突 詹姆斯大三元拆穿魔術

2019-12-12 11:02

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

NBA／領冠軍戒獲掌聲 雷納德：開打後噓聲難免

2019-12-12 09:02

NBA／巴特勒、阿德巴約同場大三元 史上第10次

2019-12-11 15:09

MLB／破雙紀錄大約 柯爾當洋基輪值領頭羊

2019-12-11 23:46

中職／龍隊有興趣吸收火哥 不排除續當球員

2019-12-11 23:52

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

冬盟／日職紅隊確定例行賽第1 四強14日開打

2019-12-11 15:45

MLB／找印地安人聊林多 道奇醞釀重磅交易

2019-12-12 08:20

冬盟／味全龍達成賽前目標 葉總認為打者尤其好

2019-12-11 21:38

中職／樂天17日開記者會 公布新隊名、新球衣

2019-12-11 14:01

NBA／哈登狂轟55分 第四節隻手逆轉騎士

2019-12-12 10:38

NBA／控國王教練華頓性侵 女記者撤告未說原因

2019-12-11 17:56

日職／歐力士重大引援 正式簽陳偉殷前隊友瓊斯

2019-12-11 12:08

爆米花／參加12強很滿足 王宗豪對6搶1也有期待

2019-12-11 16:56

UBA／遲到剃髮 高師大4將平頭亮相

2019-12-11 15:46

NBA／熱火打臉楊恩逆轉 老鷹教頭：感覺很差

2019-12-11 23:41

冬盟／中職聯隊苦吞3連敗 四強要用投手車輪戰

2019-12-11 16:29

NBA／今日戰績表 甜瓜回紐約拓荒者送尼克10連敗

2019-12-11 15:36

MLB／韓職投回大聯盟多一例 林布隆加盟釀酒人

2019-12-12 08:02

羽球年終賽／王子維首戰不敵球王 明尬喬納坦拚勝

2019-12-11 23:00

羽球年終賽／「麟洋配」台灣內戰開胡 風向藏玄機

2019-12-11 14:39

UBA／義守三分雨 主場復仇退政大

2019-12-11 21:22

羽球年終賽／都鏖戰三局 小天險勝、小戴惜敗

2019-12-11 23:48

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

MLB／太空人案已查7萬郵件 主席：史上最徹底

2019-12-12 09:37

NBA／盼球衣被尼克退休 安東尼：7號仍是最愛

2019-12-12 09:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top