親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

獨／謝和弦認離婚、偷吃直播主 「永遠單身，不敢再結婚」

疑心肌梗塞捷運站口昏倒頭撞梯 北市刑大警官不治

運動筆記暨百萬香蕉後，再度出現競標價格破千萬的蜜棗！3/22 宜跑馬？無錫、重慶、雙遺、首爾馬，你選哪一場？
健行筆記京都/東福寺的紅葉臺北大縱走7：彷彿置身日本神社參道〡麟光站至飛龍步道
NBA焦點球員- Zach LaVine (12月12日)焦點球員- Devonte' Graham (12月12日)

暨百萬香蕉後再度出現千萬蜜棗 屏東高樹蜜鄉馬不要錯過！

2019-12-12 10:25運動筆記 Opcc Act

這是一件百萬藝術品外表看似平凡，品質、甜度卻過於常人　在短短7分鐘的時間，競標價格即破千萬

分享

以水果補給、伴手禮聞名路跑界的2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，隨即推出蜜棗競標抽獎活動。參加者於留言處，留言欲競標價格即可參加抽獎，最後將從留言中抽出10為的幸運得主，獲得「真正、在地、可食用」的伴手禮，一盒蜜棗與一盒香蕉。開放活動不到1小時即獲得近百名的跑者一同響應，競標價格高達千萬元，跑者們紛紛響應春節喜氣，留言88888888、168888等吉祥數字競標，更有跑者創意發想以高樹馬拉松的活動日期20200216作為競標價， 競標留言抽獎活動至12/18，想要參與百萬藝術品競標的朋友們，千萬不要錯過！

屏東高樹蜜鄉國際馬拉松將於明年二月十六日舉辦，即將於12/19截止報名，因應明年一月遇到總統大選及農曆過年，此次馬拉松將延到年後結合新春氛圍並結合農村市集一起舉辦，在蜜棗盛產期讓每位跑者都能帶回豐富的水果伴手禮。此次特別結合新春抽獎活動，讓每位選手都有機會獲得一個春節大獎，亦將邀請屏東高樹在地的舞龍舞獅隊，讓跑者們體驗高樹當地的春節氣氛，感受不一樣的過年文化。此次獎牌更以大武山與日出為主題，讓跑者奔跑於綠意盎然的賽道的同時亦能以獎牌收藏當下的畫面與感動，並期盼每位跑者的新年都能有旭日東昇般的希望。

2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，於2020年2月16日盛大舉辦，最新鮮、在地的水果補給與伴手禮、價值破萬元的抽獎好禮都在屏東高樹等你喔！高樹鄉已經磨刀霍霍，準備用最「澎湃」的水果饗宴、最熱情的加油聲來迎接跑者們，新春第一跑，歡迎來高樹水果之鄉呷飽飽。

🚩2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

▶報名時間：至12/19(四)23:59止

▶活動日期：2020年02月16日(星期日)

▶活動網址：https://ppt.cc/fTkBJx

▶活動地點：屏東縣高樹鄉高樹國中

▶賽事組別：全馬組42km/半馬組21km/挑戰組12km/休閒組5km

粉絲團香蕉棗子藝術品競標活動：https://www.facebook.com/gaushumarathon/?epa=SEARCH_BOX 

相關新聞

3/22 宜跑馬 無錫、重慶、雙遺、首爾馬該選哪一場？

2019-12-12 10:18

跑步知識／訓練完後到底該不該趕快吃？

2019-12-12 09:51

跑步知識／年復一年 精益求精（下）

2019-12-12 10:06

跑步小品／未滿兩歲女娃 跌倒再跑起來

2019-12-12 10:09

跑步小品／雨中跑馬的裝備 (下)

2019-12-12 09:55

訓練心得／火炎山 Trail Run

2019-12-11 10:06

跑步小品／雨中跑馬的裝備 (上)

2019-12-11 09:59

賽事心得／大阪馬拉松 不搶快、跑出一場好比賽

2019-12-11 09:54

賽事心得／越山向海人車接力賽 考驗友情+見證愛情！

2019-12-11 09:50

愛你愛你 台新女子路跑前進馬拉松博覽會

2019-12-10 18:10

賽事心得／大阪馬拉松 一年拼一馬、用2200公里換17分鐘！

2019-12-10 10:34

賽事心得／南方澳海鮮馬拉松 全馬破PB 05:57:29！

2019-12-10 10:25

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 第二座半馬獎牌

2019-12-10 10:16

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 回家鄉完成承諾！

2019-12-10 10:09

2020渣打公益馬拉松 菁英跑者名單出爐

2019-12-10 10:00

跑步知識／擔憂馬拉松撞牆期？你該注意「它」

2019-12-10 09:56

跑步小品／早晚3000 當兵練出跑步功力

2019-12-09 09:46

賽事心得／大阪馬拉松 讓人欣慰的03:05:07

2019-12-09 09:39

帶小比旅跑台灣／南迴馬拉松 一生一次

2019-12-09 09:28

廣州馬拉松破個人最佳 張嘉哲拚東奧

2019-12-09 00:20

香蕉路跑 5000人吃好玩好

2019-12-09 00:03

路跑／在地冠軍球隊全員參與 閃亮礁溪溫泉馬拉松

2019-12-08 20:57

路跑人物／害羞大男孩張睿森衝破舒適圈 成為夢想騎士

2019-12-07 09:52

賽事報名／新春開跑！2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

2019-12-07 09:20

旗山香蕉馬拉松周日開跑 在地導覽體驗香蕉新樂園

2019-12-06 17:18

焦點人物／不再對自己客氣 邱郁涵迎戰初全馬的進化歷程

2019-12-06 06:00

賽前情報／2019 礁溪溫泉馬懶人包

2019-12-06 06:00

跑步知識／馬拉松賽季三階段 你該知道的肌力訓練

2019-12-06 06:00

賽事心得／日本岡山馬拉松 中年大叔的全馬之夢

2019-12-06 06:00

跑步知識／沒想過Line也能用來跑步！

2019-12-06 06:00

跑步小品／南方澳海鮮馬賽前心聲

2019-12-06 06:00

帶小比旅跑台灣／牧野池上馬拉松 風景很美

2019-12-06 06:00
看更多

熱門文章

MLB／9年3.24億美元破紀錄天價 柯爾獎落洋基

2019-12-11 13:34

NBA／喊比賽結束卻遭熱火逆轉 老鷹楊恩好囧

2019-12-11 14:12

NBA／三分砲火猛烈 伯坦斯：籃框實在太寬了

2019-12-11 16:50

NBA／3人合得100分、2人大三元 熱火紀錄之夜

2019-12-11 12:34

羽球年終賽／天王逆轉勝！ 周天成苦戰開胡

2019-12-11 16:15

中職／張建銘轉戰味全龍 進入談約最後階段

2019-12-11 16:54

羽球年終賽／戴資穎遭奧原逆轉 開胡再等等

2019-12-11 20:24

NBA／勇士湯普森恢復投籃訓練 手感狀態依舊

2019-12-11 16:17

NBA／熱火隊史最年輕大三元 阿德巴約超越韋德

2019-12-11 17:20

NBA／老鷹卡特第1500場出賽 史上第5人

2019-12-11 13:02

NBA／安比德飆退約柯奇 76人奪主場13連勝

2019-12-11 12:06

MLB／派提特的紐約故事 打動柯爾簽約洋基

2019-12-12 06:53

MLB／道奇合約均薪更高 洋基搶柯爾贏在第九年

2019-12-12 08:02

NBA／魔獸遭狂噓爆衝突 詹姆斯大三元拆穿魔術

2019-12-12 11:02

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

NBA／領冠軍戒獲掌聲 雷納德：開打後噓聲難免

2019-12-12 09:02

NBA／巴特勒、阿德巴約同場大三元 史上第10次

2019-12-11 15:09

MLB／破雙紀錄大約 柯爾當洋基輪值領頭羊

2019-12-11 23:46

中職／龍隊有興趣吸收火哥 不排除續當球員

2019-12-11 23:52

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

冬盟／日職紅隊確定例行賽第1 四強14日開打

2019-12-11 15:45

MLB／找印地安人聊林多 道奇醞釀重磅交易

2019-12-12 08:20

冬盟／味全龍達成賽前目標 葉總認為打者尤其好

2019-12-11 21:38

中職／樂天17日開記者會 公布新隊名、新球衣

2019-12-11 14:01

NBA／哈登狂轟55分 第四節隻手逆轉騎士

2019-12-12 10:38

NBA／控國王教練華頓性侵 女記者撤告未說原因

2019-12-11 17:56

日職／歐力士重大引援 正式簽陳偉殷前隊友瓊斯

2019-12-11 12:08

爆米花／參加12強很滿足 王宗豪對6搶1也有期待

2019-12-11 16:56

UBA／遲到剃髮 高師大4將平頭亮相

2019-12-11 15:46

NBA／熱火打臉楊恩逆轉 老鷹教頭：感覺很差

2019-12-11 23:41

冬盟／中職聯隊苦吞3連敗 四強要用投手車輪戰

2019-12-11 16:29

NBA／今日戰績表 甜瓜回紐約拓荒者送尼克10連敗

2019-12-11 15:36

MLB／韓職投回大聯盟多一例 林布隆加盟釀酒人

2019-12-12 08:02

羽球年終賽／王子維首戰不敵球王 明尬喬納坦拚勝

2019-12-11 23:00

羽球年終賽／「麟洋配」台灣內戰開胡 風向藏玄機

2019-12-11 14:39

UBA／義守三分雨 主場復仇退政大

2019-12-11 21:22

羽球年終賽／都鏖戰三局 小天險勝、小戴惜敗

2019-12-11 23:48

嘴砲王vs.牛仔 一場意外的BMF大戰

2019-12-12 07:00

MLB／太空人案已查7萬郵件 主席：史上最徹底

2019-12-12 09:37

NBA／盼球衣被尼克退休 安東尼：7號仍是最愛

2019-12-12 09:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top