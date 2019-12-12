暨百萬香蕉後再度出現千萬蜜棗 屏東高樹蜜鄉馬不要錯過！

這是一件百萬藝術品外表看似平凡，品質、甜度卻過於常人 在短短7分鐘的時間，競標價格即破千萬

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以水果補給、伴手禮聞名路跑界的2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，隨即推出蜜棗競標抽獎活動。參加者於留言處，留言欲競標價格即可參加抽獎，最後將從留言中抽出10為的幸運得主，獲得「真正、在地、可食用」的伴手禮，一盒蜜棗與一盒香蕉。開放活動不到1小時即獲得近百名的跑者一同響應，競標價格高達千萬元，跑者們紛紛響應春節喜氣，留言88888888、168888等吉祥數字競標，更有跑者創意發想以高樹馬拉松的活動日期20200216作為競標價， 競標留言抽獎活動至12/18，想要參與百萬藝術品競標的朋友們，千萬不要錯過！

屏東高樹蜜鄉國際馬拉松將於明年二月十六日舉辦，即將於12/19截止報名，因應明年一月遇到總統大選及農曆過年，此次馬拉松將延到年後結合新春氛圍並結合農村市集一起舉辦，在蜜棗盛產期讓每位跑者都能帶回豐富的水果伴手禮。此次特別結合新春抽獎活動，讓每位選手都有機會獲得一個春節大獎，亦將邀請屏東高樹在地的舞龍舞獅隊，讓跑者們體驗高樹當地的春節氣氛，感受不一樣的過年文化。此次獎牌更以大武山與日出為主題，讓跑者奔跑於綠意盎然的賽道的同時亦能以獎牌收藏當下的畫面與感動，並期盼每位跑者的新年都能有旭日東昇般的希望。

2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，於2020年2月16日盛大舉辦，最新鮮、在地的水果補給與伴手禮、價值破萬元的抽獎好禮都在屏東高樹等你喔！高樹鄉已經磨刀霍霍，準備用最「澎湃」的水果饗宴、最熱情的加油聲來迎接跑者們，新春第一跑，歡迎來高樹水果之鄉呷飽飽。

🚩2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

▶報名時間：至12/19(四)23:59止

▶活動日期：2020年02月16日(星期日)

▶活動網址：https://ppt.cc/fTkBJx

▶活動地點：屏東縣高樹鄉高樹國中

▶賽事組別：全馬組42km/半馬組21km/挑戰組12km/休閒組5km

粉絲團香蕉棗子藝術品競標活動：https://www.facebook.com/gaushumarathon/?epa=SEARCH_BOX