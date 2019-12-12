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跑步知識／年復一年 精益求精（下）

2019-12-12 10:06運動筆記 余文彥

最近三篇專欄都在介紹跑者如何突破重重考驗，維持長期進步的6點關鍵原則，這6點關鍵原則是Run faster from the 5K to the marathon的作者Brad Hudson教練提出，目的幫助跑者能夠不斷地精進，年復一年，精益求精。

年復一年，精益求精（上）年復一年，精益求精（中）兩篇專欄已經介紹了六6原則中的前4點：

  1. 維持訓練連貫性

  2. 避免運動傷害

  3. 立基於過去訓練

  4. 從經驗與教訓中學習

本週專欄我們要介紹最後2點關鍵原則：

抱持開放的態度

為什麼我們應該對訓練抱持開放的態度呢？最簡單的原因是身體因為訓練不斷地產生改變。

長期進行長跑訓練像是持續地改造身體：「提高肺泡壁微血管交換氧氣的效率、增加心臟每一搏打出的血液量、長出更多的微血管增加氧氣傳輸效率、大腦神經元不斷優化跑步動作方程式、不論一型或二型肌肉的耐力都變得更好、韌帶與肌腱更富有彈性...」訓練讓身體變得越來越適應長跑、適合長跑。

身體不斷地變化迫使訓練不可能一成不變，對目前很有效的訓練方式，之後不一定還那麼有效。因此完美的訓練法是個迷思，並不存在完美的訓練，因為完美意味著唯一、長久不變，也意味著停滯，與不斷改變的身體狀態牴觸。Hudson教練發現：「嚴肅跑者（competitive runners）容易傾向重複自己熟悉的訓練方式，就算訓練效果很差依然如此。」當發現訓練效果不好時，即時撤換才是正確的。

實際上，教練們的作法可能更積極，一項訓練還沒失效就會積極尋找更好的方式。以Hudson教練為例，他表示自己隨時都在嘗試新的方式訓練跑者，例如引用澳洲教練Nic Bideau的訓練課表：

  1. 熱身

  2. 400公尺 x6圈（第一圈由10公里配速開始，每圈逐漸加速，最後一圈3公里或1,500公尺配速）

  3. 緩和跑 x1圈

  4. 200公尺間歇跑 x8趟（5公里或3公里配速，每趟搭配100公尺緩跑動態恢復）

  5. 重複流程2～4 x數組（第一次練習1組就好！）

Hudson教練很喜歡這個練習，可以讓跑者一次完成大量（不同配速）的練習，一次對身體產生不同維度的刺激卻不至於太疲勞，也可以根據不同訓練目的調整配速（例如起始配速由10公里改為馬拉松配速），安排在不同的訓練時期。

介紹這個課表的目的並非強調它有多厲害，而是強調態度保持開放，永遠抱著可能有更好方法的可能性。越是期待身體不斷進化，腦袋越必須靈活開放。

抱持開放態度不代表應該頻繁地變換訓練方式。訓練需要時間與耐心，讓身體適應訓練的刺激而進步，頻繁地改變會使身體來不及適應而無法產生應有的效果，原本有效的訓練也變得無效。實務操作上應該遵循：

  1. 一旦決定訓練內容後，就要貫徹執行。調整只能限於細節處，大幅度的調整只能在一段訓練結束後。

  2. 調整改變不意味著全盤否定過去的訓練內容。長期的訓練是一個連續的過程，過去的訓練幫助成就今日的你。基於過去，在維持連貫性的前提下改變訓練內容，尋找到適合當下的練習方式。

我們無法準確預測身體對訓練的反應，因為每一位跑者都是獨特的。試著以實驗創新的態度進行訓練吧！抱持開放的態度，不斷地嘗試調整，找到往前邁進的路。

設定更高的目標

每個人都需要一個目標來砥礪自己進步，但在過了新手蜜月期之後，進步不再那麼容易，進步之路不再平坦無阻礙，變得充滿荊棘與絆腳石。許多跑者遭受失敗的打擊後，逐漸喪失對自己的信心，儘管訓練依然非常認真，內心卻不再相信自己，喪失突破的信心。

如果不幸你正處於上述的狀況，回顧前面5點關鍵原則一定有值得參考調整之處。例如第4點「從經驗與教訓中學習」提及：「訓練是否失衡？」訓練失衡讓跑者徒然耗費大量的精力與時間練習，卻無法進步。並且必須記住前文提到的嚴肅跑者心理偏差：「傾向重複熟悉的訓練方式，即使是效果很差依然如此。」告訴自己不能順著感覺走，必須直視自己的缺點與盲點才有可能走出困局。

「設定更高的目標」不僅僅是把目標說出來而已，而是圍繞著目標設計訓練、營養、生活作息等一系列行動。設定目標是一個技術工作，不切實際或過於鬆散的目標都無法凝聚行動。在專欄週期化訓練：訓練課表是怎麼產生的？介紹過「SMART原則」，能夠幫助設定具體可行的目標，是非常實用有效的工具。

「只有真正想獲得進步，才有可能進步。」設定更高的目標幫助自己凝聚內心的能量。保持著對進步的飢渴，不斷為自己設定更高的目標，才有可能維持長期進步。

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雖然訓練是練身體，但是該練什麼？什麼時候練？怎麼練？在實際訓練之前就開始考驗我們的認知、判斷、與意志。邁向進步就像在一個越來越窄、越來越晦暗的階梯往上爬，越往上越困難。這6點關鍵原則像是一個指引，希望能幫助你安全地步上每一階，保持長期的進步，達到年復一年，精益求精。

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