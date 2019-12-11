賽事心得／越山向海人車接力賽 考驗友情+見證愛情！

HOOD TO COAST TAIWAN從台東鹿野高台跑到墾丁大灣沙灘

除了考驗友情還讓我見證到愛的力量有多強大

該從何開始說起呢？八月的某一天大神貼了此賽事的連結說：F問他說 你要不要跑：他女友也會跑(靠！他女友要跑我能不跑嗎！)(當時的我還是一個沒有規劃課表訓練的小廢物，現在也還是，持續努力中)超級龜速的我很怕當拖油瓶但基於面子還是得咬緊牙根的說：好 我跑！

幾年前比過一場傑人盃接力賽，但那一個人只要跑五公里多一點點

而這場人車接力賽，是五個人+車接力跑「200公里」的賽事既然答應了也沒有反悔的機會

從八月到十二月還有四個月可以練習，大神說不要有壓力，我們是娛樂組輕鬆跑歡樂跑

不過我自己還是給自己報了幾場賽事，這期間還偷偷報名古屋還不小心的抽到

除了練習還是練習不斷的跑-休息-跑-休息

身體持續沈重的我，撞牆期比別人長，體重卡關卡的比別人久，

肥肉怎麼樣就是不願意減少，這樣的狀況下，我要用什麼爛速去跑接力賽

常常會跑步跑到很難過，覺得自己怎麼都沒有進步，進步的速度怎那麼慢

我是不是會拖累大家，常常這樣負能量的跑著

就這樣慢慢的訓練自己終於在長榮半馬有所突破沒有很快的速度破了半馬的PB也知道短時間內不可能跟大神或他朋友們一樣可能跑再更快

於是乎「我還是好好享受台東到墾丁的賽道好了」

就這樣五個人在12/06的中午一路殺到台東鹿野高台

開了快七小時的車，屁股差點爛掉的我們，一下車全都醒了

台東的天氣太！冷！了！吧！16度不打緊，狂風又大雨！一路上不斷看著天氣預報，相信起跑前風雨會停...

因為風雨過大，鹿野高台的會場也受到影響，

工作人員沒辦法順利地搭好原本分配的帳篷給我們

檢錄取消，地上滿是泥濘，只有一片混亂可以形容

天氣太冷了，距離起跑還有五個小時

先到山下進補一番，太餓了哈

到最近的7-11取暖換裝然後

拍張起跑前還笑得出來的團體照

總共有235組夥伴一起參賽，起跑分了10個梯次，跑越快的越晚起跑

(這樣才不會有參賽者到了，工作人員還沒到的問題產生)

因為他們真的都超級快，第一名不到11個鐘頭就跑完了...200公里欸!!!!!

終於，一點半，第七梯，

輪到我們起跑時，雨小了些

還好天公伯知道我們都在努力的用雙腿奔向墾丁，天氣漸漸穩定，風依然狂，至少沒有雨

第一棒、第二棒、第三棒每個隊友跟大神都跑出比平常還快的成績，第四棒的我....看來還是只能當拖油瓶哈既然拖定了，那就開心跑吧哈

謝謝天公伯派出蓋兒推我一把

讓我在前面四公里跑出蓋兒般的速度，

然後四公里就爆了哈，

心跳飆到191，嚇到，只好慢一些，

但風太猛又慢不下來，

天氣實在太冷又怕身體會受不了只好走一段，

緩和後再繼續，而這一棒，

我也跑出比平常快了一點點的成績🤘🏼

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我的第二棒，山路。

慶幸的是週六的中午沒太陽一路上慢慢跑，快不起來了哈，山路太硬了，

慢慢的嚕終於嚕到剩下最後一個好漢坡

喘了兩口氣，衝！在我衝出去的同時旁邊的隊友們整個大喊哦哦哦哦哦哦哦哦哦！跑起來了！跑起來了！

其實我也不知道我當下怎麼有辦法跑起來，也因為這個好漢坡，隔天上下樓梯都好痛啊～

跑了兩棒，腳踝和膝蓋開始不是那麼聽話，我還在評估自己能不能跑的同時

大神說：你的第三棒我跑這樣的霸氣大概只有他可以了

你以為見證愛情是指我們嗎？不是隊友高粱情侶這個小故事是這樣的女生跑了三棒不想跑第四棒男生跑了三棒但已經跑了40公里而且爬升已經816女生的第四棒又有爬升還有119男生實在沒力了但由於愛情力量大所以他就默默換上衣服了

就這樣，最後五棒由隊上三位猛將衝出最速成績，讓我們能夠快速的結束這場需要驚人的意志力、耐力、體力和精力的越山向海人車接力賽

最終我們以均速5:54的成績完賽，總時間為16:42:22，排名第99名

這三天兩夜的環台之旅 五個人的瘋狂高粱 情侶的瘋狂放閃 跑步還能豔遇的小鐘 還有謝謝大神連續兩週跑完上海馬跟大阪馬還幫我多跑一棒

如果沒有你們 我的人生中大概怎麼樣也不會有這樣瘋狂的賽事體驗

因為每一個賽道轉彎後會看到什麼都想像不到

每一個爬坡後都還有一個你意想不到的好漢坡

而親身體驗台灣的這種長距離的賽事之後，雖然天候狀況不佳，但的確也有很多需要改善的空間

東部大車砂石車太多又太快沒有一個司機會對你客氣山路一樣可以開超快可能閉著眼睛都能開

賽道上的指標不夠顯眼，還不是每個人生交叉口都有指揮的人，工作人員真的很辛苦，雖然他們也沒有很專心，漫不經心的，連我踩到三角錐跌倒也沒人關心，只顧自地聊天🤷🏻‍♀️

被我們遇到的車禍就兩起，沒遇到的呢？

連警察都對著我罵，你們辦活動的人怎麼連交管都沒有！

欸欸欸欸欸乾我屁事哦！我是來參賽的誰知道主辦那麼鳥🤷🏻‍♀️

相信那些會年年參加的跑友們不會因為這些鳥事就不想再次報名

因為比賽的過程遠遠勝過這些芝麻小事

對了，如果想要早一點跑到終點

記得一定要找可以跑四分速的人跑高難度棒次

山路真的不是一般的硬阿 ( 嘆

#每一公里都不平凡

#neverstoprunning

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