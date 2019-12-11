跑步小品／雨中跑馬的裝備

冬天是跑馬的旺季，在東北季風強勁的季節中，常常會遇到雨天，小雨是還可以跑的，而且跑起來其實還算是舒適，但是如果遇到大雨，就必須要改變一些配備，才可以在雨中順利的迎戰。

我自己曾經在今年的國道馬拉松遇到下雨，因此在事前有做一些準備的工作，覺得還可以，想要跟大家分享我的經驗。

很多跑友都說，在馬場上，沒有跑與不跑的選項，是一定都要跑的，只有如何跑這個選項，所以我打算從頭到腳來好好的講一下

1.帽子:我自己平時是喜歡戴中空的跑者帽，因為我不喜歡汗都積在帽子中，很容意頭很癢，增加在跑時的不適感。但是雨中就一定要戴帽子，可以避免頭淋濕，因為一但頭濕了，很容易感冒，而且頭溼一吹風，會頭痛昏婚的，整個跑起來都不適。

2.女生，長頭髮的，真的很建議把頭髮挽起來，披頭散髮的很容易一下子頭髮就濕了。

3.MP3如果有聽音樂習慣的，當天記得要換上有防水功能的

4.衣服:如果當天不是很冷的話，記得要穿快乾功能的，如果真的不小心淋濕了，也可以在很快的時間之內可以再乾

5.雨衣:這裡有二種方式，如果你是買輕便的雨衣的話，請記得先把雨衣剪短，，剪到褲子的位置的腰載長5公分，不然就是短褲的腰頭的位置，這樣真的是比較好跑，也不會雨衣黏在褲子上，或者是阻礙你腳再跑的方式。另外是袖子如果可以的話，可以黏一點點，不要讓袖子那麼寬或是長，這樣也會影響跑步時手的擺動。另一個最完美的方法就是找一個大的透明塑膠帶，在底不撿一個洞讓頭可以伸出來，不用太大，二旁再各剪一個洞讓手可以伸出來的背心式雨衣，這個真的就很好跑，手可以自然的擺動，腳也可以自由的伸展，而且是塑膠袋，如果跑一半雨停了可以直接的丟掉，或是可以摺成一個很小的平面，不像雨衣，最後不是那麼好收，每次都看跑者擠成一團的夾在腰包，有時又太長的不好帶。