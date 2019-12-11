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賽事心得／大阪馬拉松 不搶快、跑出一場好比賽

2019-12-11 09:54運動筆記 強尼快跑

有幸第一次參加大阪馬拉松就是全新路線：大阪城出發後繞行市區，最後跑回大阪城。原本設定為目標賽事，7月中旬開始執行漢森，但9～10月底都在養傷(左大腿肌肉輕微撕裂)，只能以5～10k的輕鬆跑維持體能，但也不失增加有氧能力的好機會。終於11月時復健師給了綠燈，開始質量課表，但也不期待能進步，只求找回原本的水準已是高標。平日練跑就能跑多少算多少，不硬跟團練的列車，免得翻車。11月訓練過程還算順利，比賽目標設定維持330即可，不求PB，只求無傷完賽。EXPO開放領物時間：週五～週六。建議週五可以請假者，下午就到EXPO領物&「放羊(¥)」。因為第一天早上也是會有一波人潮，反而自己15:30到會場，完全不擁擠，非常暢順。但朋友週六去就是人山人海，光走進入口就要排20min，領物綁手環又要排隊。EXPO規模就是跟京都馬類似，要買齊整套裝備、補給完全沒問題。自己買了中村匠吾代言的能量膠，以後練習可以嘗試。其它還買了蒟蒻、橘子，最後再去會場美食街高強肚訓練，完成大阪美食博覽會半日遊(整個搞錯重點XD)。週六照常觀光，但吃完晚餐就回旅館休息。

D-Day

由於當初抽籤前已勾選不寄物，所以選擇住在離大阪城只有3站距離的鶴橋。6：40出門，7點已到會場。聽說從管制區入口到分區要走好一段路，所以就早早走到分區處。據朋友提供秘訣：各分區處還有許多廁所，所以不要浪費時間在其它地方排廁所，直接先到分區旁邊的廁所。從太陽廣場走了大約13分鐘才到ABCD的分區，這是人潮還很少的狀態，有些人寄物後就用跑步過去順便當熱身。自己則是悠悠哉哉的過去，約7：45分到達。

分區旁的廁所真的超多而且沒人，害我不知道要選哪一個XD，總共去了三趟。起跑前1小時就在公園吃自備補給：膠、能量棒、止痛藥、BCAA、水。

吃完後套上透明雨衣再排一次廁所，準備進入分區。進入分區的入口很小加上有人跨欄插隊，花了一些時間。建議還是起跑前40分鐘就進入較佳，如果進入後想上廁所，男生請用尿袋解決。排分區時巧遇咱們竹北『天生玩家』的依潔(一姐)，她要跑335，330是高標，我要跑330，就建議她與我一起跟緊330 Pacer(大會Pacer是依據分區成績來配置，330Pacer就是配置在B區)。當天9點溫度約莫8～10度，穿著舊外套待在分區中並不冷，開賽前5分鐘將舊外套放置在欄杆處，大阪馬似乎並無設置專門的舊衣回收箱(如果有看到請留言告訴我)。

今日策略

1.專心跟跑：事後證明很省心力。

2.吃膠：10.3K、20.5K、29.1K、37K(彈性選擇)。賽前一定要練習和試吃。

3.葡萄糖鹽：15K、25K、35K。這款好撕、好吃、好溶解。

4.賽道上額外補充：17K香蕉蛋糕、29.1K無子葡萄，不求PB就想多吃點有趣的。

5. 30 or 35K加速回終點。

9點整，鳴槍起跑，約莫3分鐘後經過起跑線，開始Long  Long Run!起跑賽道較窄，不好突圍，大約3K左右找到330 pacer後就一路緊跟，由於在市區GPS會不準，但依照體感，2位Pacer前10K有拉快趕路，之後漸漸回到330配速。一男一女的搭配，頭上綁了2個小氣球，其實很不明顯，很容易錯過。15K左右稍感有尿意，於是稍微控制飲水量，還好不造成大礙。膠會在補水前200m內一口氣吃完，進站先抓運動飲料再抓水，這幾次進站都不是很順，還得再調整進站的節奏和切入拿水的時機。由於330列車很多人，身在其中常常要小心拐子攻擊，後來朋友建議在後方保持一點距離，既有自己的空間又不用怕跟丟。一路上為了確保在Pacer後方一～二排，無暇觀賞風景。

半馬過後一切順利，但到了23K附近，忽然感到有些無力，既不是撞牆也不是抽筋，速度還是可以維持，賽後和朋友討論也有類似的狀況，可能是因為路面有些起伏。沒多久無力感消失之後，看到遠方28～29K的上坡，心想應該就這邊比較陡，但先往旁邊跑一段再折返，這一段道路跟洗衣板一樣，上下起伏不斷，比想像中的累，這是在賽道導覽影片看不出來的。接著上高架橋，聽著Pacer口中喊的節奏，同時縮小步幅、調整呼吸，雖然有一點喘，但上橋後就平緩許多。準備進入29.1K的重點補給站：蛋糕、玉子燒、泡芙、水果任君挑選，實在是可怕的陷阱。賽前知道葡萄是最後一桌，直接跑過去抓了一把吃，真不錯吃。接下來30K很重要，是老婆加油所在地，於是跟一姐說一聲，先提速離開列車，到了30K在橋下遮蔭處看到老婆，很快的停下來拍張照。

老婆任務完成可以去吃午餐了

之後要追上列車的過程剛好在上坡處，由於擔心拖久追不上，只好提速到420追上，還好31K就跟上了。後段感到有閃神時，就跟周遭的台灣應援團喊聲：「台灣加油」或幫對向的朋友加油，都能適時的提振自己的精神，繼續邁步向前行。約莫32K感到後左大腿後較緊，33K一姐忽然跟我說了一串數學計算，當時我真的無法思考太多，為何要在此考我數學(笑)，只得到一個結論：要上調目標，問我要不要帶她。

由於大腿筋比較緊，本想龜等到35K再提速，但當下體感還OK，提早開出去應該還行，於是就從440逐漸加速，加速後反而腿不緊，跑得較順，安心了不少。37～39K頭部感到血糖有些低，但不是撞牆，體能跟今年首爾馬37K撞牆相比，是較為充沛的。趕緊補上咖啡因&最後一包膠，不知道是腎上腺素還是補給的效果，血糖有改善。最後就隨時確認一姐有跟上，就以435～440的配速奔向大阪城。

最後1K多來到大阪城腳下，開始攻城！沿路上坡跟拐彎不斷，對於已經跑40K的雙腳的確有挑戰(os:我恨大阪城啊～～)。同時跟一姐提醒，先調整呼吸&狀態，最後800m~1000m再全力開！很快的來到最後一個彎，忽然左前方的跑者大叫一聲，以漫畫般誇張的轉身倒向旁邊的石牆，看來是大抽筋，為他感到可惜，只剩最後一個彎就到終點。此時看到終點時鐘，不斷跳動。(OS:導演暫停一下且讓我思考一下進終點的POSE，腦中第一時間浮現錢總最近愛用K神SUB2的勝利姿勢，就是這個啦，攝影機請繼續拍！)

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雙腳踏上最後一個晶片感應墊、停錶、轉身一看，2秒後一姐也強勢進終點，終於攻下大阪城了！(晶片：3:24:15)

再累也要擺POSE

Adios4 很適合全馬

Adios4 很適合全馬

能幫人達成目標，感覺真的很好，PB微進步33s，則是錦上添花。賽後：由於沒有寄物，所以領到一件防風披風，雖然太陽很大，但在陰影處還是需要穿披風保暖。回到旅館一脫襪就發現右腳長出一顆麝香葡萄，可能是3K過後就感到磨腳，同樣的鞋襪組合已搭配多次，這次竟然得到跑步生涯第一顆水泡，可能跟右腳鞋帶鬆脫有關？不過還好鞋帶和水泡在比賽過程中完全無感。

回旅館的樣子真的很像是出外採買XD結論：1.新賽道上下起伏，比臺北馬還要多。2.跟著Pacer很省心力，有助後段提速。3.跟隨體感，不強求PB，PB反而來找你。

緩步走在廣場，慢慢沈澱心情，疲憊的雙腿，喜悅充實的感受，這一小段時光總是感到非常愉快且滿足，或許就是為了這一刻，才跑馬拉松吧！我真的跑出一場好比賽，很滿意，很感謝上帝。

#天生玩家

#FAT42

#可以不跑不能不飽

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