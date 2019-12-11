親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
綜合
路跑

汪喵網紅超吸金！科學說話：淪陷不是你的錯

哲學普及蒸蒸日上，哲學系卻步步危機？

運動筆記越野大玩咖-火炎山 Trail Run雨中跑馬的裝備(上)
健行筆記京都/東福寺的紅葉臺北大縱走7：彷彿置身日本神社參道〡麟光站至飛龍步道
NBA焦點球員- Devonte' Graham (12月11日)焦點球員- Davis Bertans (12月11日)

訓練心得／火炎山 Trail Run

2019-12-11 10:06運動筆記 Jack Kox

三義火炎山是非常熱門的步道，一開始從高橋下登山口上山，沿路先緩緩的往上，慢慢的有一些陡升，再腰繞上去，沿途有空曠點可以欣賞火炎山的特殊地形。

到達稜線之後可以看到遠處海邊的風景，另外一邊也可以看到山線的風景，2.4k處更是大空曠點，可以360度環景，景色非常棒。

再繼續前進到達大空地交叉點，往上一小段就到達火炎山山頂。

往回走山下樹林，山徑前進緩下坡很好跑，不過石頭多，所以跑的時候要小心。

接到柏油路之後，再跑一小段林道，再接回公路就可以回到原來的起點。

有爬升、距離不長、可跑性也高，跑完後也可到三義市區品嘗美食，非常不錯的路線。

分享

相關新聞

賽事心得／大阪馬拉松 不搶快、跑出一場好比賽

2019-12-11 09:54

賽事心得／越山向海人車接力賽 考驗友情+見證愛情！

2019-12-11 09:50

跑步小品／雨中跑馬的裝備

2019-12-11 09:59

愛你愛你 台新女子路跑前進馬拉松博覽會

2019-12-10 18:10

賽事心得／大阪馬拉松 一年拼一馬、用2200公里換17分鐘！

2019-12-10 10:34

賽事心得／南方澳海鮮馬拉松 全馬破PB 05:57:29！

2019-12-10 10:25

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 第二座半馬獎牌

2019-12-10 10:16

賽事心得／旗山香蕉馬拉松 回家鄉完成承諾！

2019-12-10 10:09

2020渣打公益馬拉松 菁英跑者名單出爐

2019-12-10 10:00

跑步知識／擔憂馬拉松撞牆期？你該注意「它」

2019-12-10 09:56

跑步小品／早晚3000 當兵練出跑步功力

2019-12-09 09:46

賽事心得／大阪馬拉松 讓人欣慰的03:05:07

2019-12-09 09:39

帶小比旅跑台灣／南迴馬拉松 一生一次

2019-12-09 09:28

廣州馬拉松破個人最佳 張嘉哲拚東奧

2019-12-09 00:20

香蕉路跑 5000人吃好玩好

2019-12-09 00:03

路跑／在地冠軍球隊全員參與 閃亮礁溪溫泉馬拉松

2019-12-08 20:57

路跑人物／害羞大男孩張睿森衝破舒適圈 成為夢想騎士

2019-12-07 09:52

賽事報名／新春開跑！2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

2019-12-07 09:20

旗山香蕉馬拉松周日開跑 在地導覽體驗香蕉新樂園

2019-12-06 17:18

焦點人物／不再對自己客氣 邱郁涵迎戰初全馬的進化歷程

2019-12-06 06:00

賽前情報／2019 礁溪溫泉馬懶人包

2019-12-06 06:00

跑步知識／馬拉松賽季三階段 你該知道的肌力訓練

2019-12-06 06:00

賽事心得／日本岡山馬拉松 中年大叔的全馬之夢

2019-12-06 06:00

跑步知識／沒想過Line也能用來跑步！

2019-12-06 06:00

跑步小品／南方澳海鮮馬賽前心聲

2019-12-06 06:00

帶小比旅跑台灣／牧野池上馬拉松 風景很美

2019-12-06 06:00

焦點人物／初馬之後才是開始 鄧新詮逐頂之路正要展開

2019-12-05 10:19

賽事心得／菊島跨海馬拉松 破風手之旅破58秒PB

2019-12-05 10:11

訓練心得／入跑團週年 只為證明我可以

2019-12-05 10:02

賽事心得／南投馬拉松 拚總1紀念第一場配速

2019-12-05 09:54

賽事心得／澳門馬拉松 第一次海外上凸台

2019-12-05 09:44

跑步小品／在運動的過程中 受傷是難免的

2019-12-05 09:39

訓練心得／鳳崎落日步道 Trail Run

2019-12-05 09:33
看更多

熱門文章

日職／投完12強賽回歐力士 隊友虧張奕別囂張

2019-12-10 15:25

NBA／羅斯談致勝一擊：天生就是要幹這事

2019-12-10 17:10

NBA／羅斯末節獨拿17分 致勝跳投賞鵜鶘9連敗

2019-12-10 12:24

NBA／大號三分球絕殺 國王畢耶利察射穿火箭

2019-12-10 12:02

NBA／再登交易檯面 傳勒夫渴望加盟爭冠強隊

2019-12-10 10:12

NBA／公鹿豪取15連勝 字母哥：菜鳥年才贏15場

2019-12-10 17:50

日職／年薪800萬日圓要忍耐 張奕：明年等著看

2019-12-10 17:14

6搶1／棒協、中職爭辦賽事 辜仲諒八個字回應

2019-12-10 20:05

NBA／喬治遭狂噓 瑞佛斯沒料到溜馬迷仍有恨意

2019-12-10 11:27

日職／12強變成大英雄 張奕一度擔心失業

2019-12-10 14:51

NBA／「該被噓的不是我」 喬治回應話中有話

2019-12-10 22:07

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

NBA／雷霆施羅德當板凳暴徒 保羅：他是全明星

2019-12-10 15:45

日職／受美式訓練衝擊 張奕明年想學江少慶

2019-12-10 15:58

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

NBA／安戴托昆波準大三元 公鹿笑納15連勝

2019-12-10 13:07

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

2019-12-10 13:40

NBA／葛里芬讚羅斯：對他擁有整個宇宙的信心

2019-12-10 23:43

中職／獅隊慘吞70敗後 明年聘用外籍投手教練

2019-12-10 16:18

MLB／掰掰洋基 葛瑞格里歐斯轉費城合夥吉拉迪

2019-12-11 07:58

SBL／博斯轉播喊卡 改由Eleven Sports接手

2019-12-10 12:44

NBA／迎接雷納德 球評稱全加拿大都不會有噓聲

2019-12-11 08:12

舉重／拋開勝負包袱 郭婞淳「越級」戰64公斤級

2019-12-10 16:09

NBA／盼加盟家鄉球隊 傳勒夫想聯手拓荒者雙槍

2019-12-11 10:09

MLB／偷暗號害的？ 年度第一隊沒太空人野手

2019-12-11 08:00

NBA／太陽賞灰狼5連敗 布克：第三節火力釋放

2019-12-10 16:04

日職／12強拿投手3獎項 張奕一度擔心被開除

2019-12-10 23:46

UBA／鍾凱聖單節飆19分 明道嚇出政大冷汗

2019-12-10 22:23

NBA／推特年度熱議排行 湖人、詹姆斯領先全聯盟

2019-12-11 08:49

MLB／小史破紀錄約續留 波拉斯：他倍受國民尊重

2019-12-10 23:52

中職／獅新聘外籍投手教練 曾和王建民共事

2019-12-10 23:54

MLB／不只3豪門搶柯爾 波拉斯：還有2隊新買家

2019-12-11 10:21

爆米花／亞錦賽國手神救援 合庫收下三連勝

2019-12-10 13:40

羽球年終賽／台將對決打頭陣 王子維壓軸登場

2019-12-10 23:57

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-11 07:45

足球／中華男足換帥 陳柏良：不能只靠教練

2019-12-10 19:27

NBA／今日戰績表 雷霆輕取爵士奪3連勝穩西區第7

2019-12-10 15:17

NBA／菜鳥首進外線 綠衫軍：先前都叫他西蒙斯

2019-12-11 10:43

少棒／蘇俊璋代言諸羅山盃 241隊參賽破紀錄

2019-12-10 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top