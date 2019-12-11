訓練心得／火炎山 Trail Run

三義火炎山是非常熱門的步道，一開始從高橋下登山口上山，沿路先緩緩的往上，慢慢的有一些陡升，再腰繞上去，沿途有空曠點可以欣賞火炎山的特殊地形。

到達稜線之後可以看到遠處海邊的風景，另外一邊也可以看到山線的風景，2.4k處更是大空曠點，可以360度環景，景色非常棒。

再繼續前進到達大空地交叉點，往上一小段就到達火炎山山頂。

往回走山下樹林，山徑前進緩下坡很好跑，不過石頭多，所以跑的時候要小心。

接到柏油路之後，再跑一小段林道，再接回公路就可以回到原來的起點。

有爬升、距離不長、可跑性也高，跑完後也可到三義市區品嘗美食，非常不錯的路線。