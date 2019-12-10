跑步知識／擔憂馬拉松撞牆期？你該注意「它」

每年到了秋、冬季節，即是跑步賽事敞開的旺季。

「我要挑戰人生首場全馬賽事。」

「今年半馬的 PB目標是破 2！」

「經年累月的訓練，就等此時達成目標！」

「長途漫漫，比賽是種增強意志力的試煉。」

無論你的跑步理由是什麼，相信點進本篇文章的此刻，心中一定想好參賽的理由；或許意志堅定，或許仍存猶豫，但在比賽到來之前，捫心自問看看是否已經做好萬全的準備？

跑步，不僅是倚靠雙腳的運動，其中的學問博大精深。以下透過 Under Armour 簽約跑步教練 Hank（陳政翰）專訪的資訊整理，為大家重點式列出賽前攻略，無論你是首次參賽，或是馬場上的老江湖，相信都能從中獲得有益的資訊。

Under Armour 近日於大安旗艦店舉辦冬煉課程，透過「訓練」、「競賽」、「恢復」三大主題，幫助跑者突破自我征服馬場（圖片來源：Under Armour）

馬場決戰守則

賽前減量---「蓄勁」的哲學

比賽前三周，如果日常訓練準備充足，此時的你應該不是那位大考前臨時抱佛腳，補吃課表的學生，而是把最好的狀態，留到比賽當日在呈現出來。訓練減量除了幫助在賽前恢復最佳的體能狀態外，同時也醞釀「渴望跑長、跑快」的欲望，直到站上起跑線，猛虎準備出柙，充分發揮並享受整趟比賽過程，才是最佳的準備心態。

維持穩定配速

好的跑者在比賽前，早以透過訓練及策略模擬，想好比賽當日該以何種配速，在自我制定的時限內完賽，而非漫無目的隨其他參賽者起舞，許多新手參加馬拉松常見易犯的毛病，不外乎因為情緒興奮過頭一路猛衝，或受到身旁參賽者影響任意配速，類似狀況都會導致跑者在後半段賽程表現不佳，甚至出現撞牆期乏力的狀況發生，如果不夠了解配速的方式，建議可在比賽中「找到適合自己的配速列車」，跟著配速員的節奏邁向終點，或與跑團夥伴及教練激勵彼此，全程以最佳的狀態來完成賽事。

比賽補給的重要性

倘若你是個追求 PB 的跑者，那勢必得了解補給的重要性，常見的補給品包含跑步賽事會提供的水、運動飲料，以及能在賽前自行添購攜帶的能量包跟 BCAA。

以水分補給來說，基本上跑步賽事的每個水站都進行補充，半馬可著重於 7.5 公里、15 公里時深度補給，全馬則建議於 10 公里、20 公里、27.5 公里、35 公里時，進行能量包或 BCAA 的補給，另外也可搭配鹽錠補充流失的能量。(有關補給的時間點，以上僅供參考，詳細的規劃還是盡可能依照自身訓練狀況，與教練進行討論；另外建議在進行長距離訓練時，自身就已提前模擬過補給的狀況，才能確保比賽時能夠達到最好的效果。

心率決定配速上限

跑步賽事追求的不是一個人短時間內的爆發能力有多強，而是考驗你的穩定度及耐力。無論是何種類型的跑者，比賽時都要以「令自己感覺最為舒適」的節奏為目標，去追求最佳成績，當你感到步伐順暢，呼吸平穩時，盡可能在比賽全程維持這樣的感覺。倘若有心率錶的話亦可輔助參考。好的心率維持，才能有好的呼吸節奏，好的呼吸節奏維持，才能讓你保持好的比賽配速。

因此，若能掌控心率的穩定，不要因為自我感覺良好而暴衝，即能有效預防所有跑者最不願意面對的狀況「撞牆期」。

（圖片來源：Under Armour）

撞牆期：不要想著如何面對，而要想著如何預防

所謂撞牆期，即是大部分馬拉松跑者所說的 30 公里過後世界，此時的自己感覺不像是自己，雙腿猶如鉛塊一樣笨重，身體呈現疲勞且無力的狀態，甚至產生抽筋無法繼續邁進的狀況。

然而，Hank 教練認為最重要的觀念，在於跑者對於撞牆期的認知，應該是： “賽前不要想著遇到撞牆期時該怎麼辦，應該思考的是如何避免讓撞牆期發生。”

此句話的重點在於心態上的調整，將決定你應對比賽時的表現，甚至攸關到成績。

講簡單點，若你心裡想著的是「反正遲早要遇到撞牆期，那不如前半段配速快一點，彌補爆掉後配速下滑的時間」，那可就大錯特錯了！正確的比賽配速觀念應該是「前半段穩定步調順便熱身，後半段加快配速順利完賽」，你看出其中的差異了嗎？前捨後得，才是一名專業跑者該具備的心態，也唯有如此，才能真正追求到比賽全程用同樣配速完賽的境界。

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（圖片來源：Under Armour）

完成一場馬拉松賽事動輒兩小時起跳，其中所需的心肺、肌力、肌耐力、意志養成非一蹴可幾，想要有出色的賽事佳績，不可或缺「完善的訓練規劃」，訓練課表會根據預抓的時程與完賽目標而定，越高的標準所需付出的準備週期亦隨之拉長。如果以半馬或全馬為目標，建議最少 12 至 16週，甚至可從比賽前半年開始規劃。

首先，你要愛上訓練

「訓練、訓練、還是訓練！」，若要搞懂跑步比賽，首先必須瞭解訓練的重要性，你要挑戰多少公里的馬拉松，就必須規劃相應的訓練課表進行操練，養成跑步習慣是最基本的條件，同時你也要喜歡跑步訓練的過程。跑步是種有付出即有收穫的運動，掌握正確的訓練方式，即能從中獲得比賽好成績！

週期化訓練的三個階段

1. 打底階段：

學習正確跑步動作，以及基礎力量訓練的評估，基礎運動能力，平時可先從輕鬆跑開始練習，讓身體習慣運動的強度後，再逐漸把每次的練跑時間及距離拉長。

2. 提升表現：

利用間歇訓練、節奏跑來提升跑步能力，良好的課表規劃能夠讓打底後的能力大幅度提升，但切勿過度訓練導致受傷，建議可與跑步教練進行討論。

3. 比賽一個月前恢復期：

減量訓練，調整跑步節奏，以及維持速度，是這階段的重點。此階段的恢復期尤為重要。

跑者肌力訓練

跑步，不單是雙腿的事，而是須懂得運用全身上下肌群共同發力及分擔壓力的學問，Under Armour設計一套「UAT For Runner」課程，幫助提升單肢肌力、腳踝和臀部靈活性，藉以強化征服馬場所需的肌耐力，幫助跑者練就更好、跑就更強！

（獲得全台五大跑團口碑好評的 UAT For Runner 跑者肌力訓練，詳細可參考【UA 鬥陣尬一夏】 越炎熱，越要練！ UA Training 跑者力量訓練x 山貓祕徑大公開）

（圖片來源：Under Armour）

冬煉之下，不可或缺的鞋履夥伴

都說冬天是跑步的旺季了，當然在平時訓練或著比賽時，必定會遇到氣候嚴寒或下雨的情況發生。除了搭配運動機能衣飾、風衣及雨衣外，找尋一雙適合的跑鞋，自然也是跑者的重點課題。

（圖片來源：Under Armour）

Under Armour 冬季所推出「HOVR CG Reactor 2」，是一雙賽訓皆宜的跑鞋，平時適合長距離的練習，比賽則可針對氣候及場地適時選用，以「防水 x防滑 x 保暖」做為特點；圓弧的鞋型加上簡潔的線條搭配，充滿俐落的時尚感；科技應用上，採取UA Reactor 控溫科技，將流通的空氣以恆溫形式保存於鞋身中，讓雙腳保有透氣的同時，不因氣溫驟降而失溫，鞋面採用 UA Storm 防水技術，遇雨導致水花濺上鞋子時，可有效讓水珠順著鞋身滑落（有點類似防水噴霧的原理），使雙足微持乾燥舒爽的狀態，其中米其林大底更可陪伴跑者征服賽場上的各種地形。

即刻和 Under Armour 一同征服寒冬，利用「冬煉，強大你的強大」，透過堅強的意念挑戰自我的極限，用跑步茁壯自己的人生不會是場夢，而是此刻的你，所能完成的究極成就！

以上文章由 Under Armour 贊助刊出。

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