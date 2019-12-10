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賽事心得／旗山香蕉馬拉松 第二座半馬獎牌

2019-12-10 10:16運動筆記 Lee En-Chi

睽違半年

終於又報了賽事

畢竟炎炎夏日要跑馬拉松

對於超怕熱的我來說是場硬仗

既然沒冬天跑過半馬

在友人邀約下

我的初冬馬 

2019.12.08

在旗山馬拉松完美落幕

因為工作繁忙

沒有太多時間，像職業級選手

都有在充分練習

坦白說到了賽前幾天

都還在擔心，會不會退步

自己是否能保持

破2的紀錄 

----------------------------------------------

原本開跑一路上都還很順利的我

在碰到兩座高橋爬坡

以及剩下3km跑程身體不適時

有了想放棄跑程，改用走的念頭

但.....意志力告訴我

跑下去

就會維持破2

走下去

很有可能跳出破2的門檻

更何況還有在終點等我的友人

不能讓他久等

更不能忘記當初與他的約定

兩小時內完賽的目標

---------------------------------------

就這樣

在濃霧化開

陽光露臉的那刻

我跑到了重點

----------------------------------------

慶幸的是我完賽了

高興的是我保持破2成績

興奮的是我破了自己的PB

以01:54:49完成這次的半馬賽程

分組:第五名

結束這回合

分享

謝謝堅持努力不懈的自己

謝謝老天幫忙給了我好天

讓我能舒適的跑完全成

謝謝陪我練習，一路加油打氣的友人

讓我在賽事準備上不孤單

------------------------------------------

半馬人生-未完待待續

第二次半馬獎盃到手

繼續奮鬥努力下去

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