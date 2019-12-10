賽事心得／旗山香蕉馬拉松 第二座半馬獎牌
睽違半年
終於又報了賽事
畢竟炎炎夏日要跑馬拉松
對於超怕熱的我來說是場硬仗
既然沒冬天跑過半馬
在友人邀約下
我的初冬馬
2019.12.08
在旗山馬拉松完美落幕
因為工作繁忙
沒有太多時間，像職業級選手
都有在充分練習
坦白說到了賽前幾天
都還在擔心，會不會退步
自己是否能保持
破2的紀錄
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原本開跑一路上都還很順利的我
在碰到兩座高橋爬坡
以及剩下3km跑程身體不適時
有了想放棄跑程，改用走的念頭
但.....意志力告訴我
跑下去
就會維持破2
走下去
很有可能跳出破2的門檻
更何況還有在終點等我的友人
不能讓他久等
更不能忘記當初與他的約定
兩小時內完賽的目標
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就這樣
在濃霧化開
陽光露臉的那刻
我跑到了重點
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慶幸的是我完賽了
高興的是我保持破2成績
興奮的是我破了自己的PB
以01:54:49完成這次的半馬賽程
分組:第五名
結束這回合
謝謝堅持努力不懈的自己
謝謝老天幫忙給了我好天
讓我能舒適的跑完全成
謝謝陪我練習，一路加油打氣的友人
讓我在賽事準備上不孤單
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半馬人生-未完待待續
第二次半馬獎盃到手
繼續奮鬥努力下去
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