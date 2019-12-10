賽事心得／南方澳海鮮馬拉松 全馬破PB 05:57:29！

昨晚在喜悅下昏睡，今早上班，沒想到小賽事也找到自己的照片，就再來寫下完整的賽事心得。

南方澳海鮮馬在停辦三年後，今年再次的舉辦，我會選這場賽事是因為身為宜蘭人，但是說實在我還沒有去過這次要跑的路線，以前都是跟家人到南方澳吃吃海鮮就走，所以想要用自己的雙腳去走走自己的家鄉。

就在舉辦前一個多月，南方澳大橋竟然……倒了。

這是我的第三個全馬，也是本年度最後一個賽事，尤其是再第二馬跑了一個關門馬以後，這一個月我都很緊張，半夜還一度磨牙，讓我牙痛很久，也應該是我最正經在練跑的一個月，也讓我在11月首度的跑量破200，一週最少都有跑到4天。

但是我還是很緊張，因為這個月一練跑，所以膝蓋上的傷一直沒有好，更讓我緊張，所以跑前一天，我去打了止痛消炎的針，更再網路上買了BCAA，覺得這次一定要做好萬全的準備保護自己的身體。

跑前一天，腦袋放空休息之外，我發現我一直用筆在畫太陽，哈哈，我可以忍受寒流，但是我不能忍受下雨，因為長過一次水泡的我知道，如果腳溼了，就宣告比賽結束。前一晚，不跨張的，真的是緊張到整晚沒有睡的到三點，起床蒸饅頭，煮超濃咖啡，這次，10個腳指都纏上3M膠帶，二邊側邊也都貼好貼滿，哈哈好像是用3M又黏上一雙襪子的感覺，鞋子也都噴了二次防水。

從宜蘭市騎車到南方澳是一段很長的路，尤其是我真的是第一次要自己從宜蘭騎濱海，又一大堆橋，有點緊張，有很很很冷，騎到快到利澤簡的好不容易遇到二台機車，趕緊上前問路，他們說我們二個是南方澳的裁判跟著我們騎就可以，我問如果跑超過時間會怎樣，他們二個同時轉過來說，我們有沿路都有車會載走。天呀!我整晚害怕的問題，他們好嚴肅的回答，讓我真的更緊張。

到了會場，昨晚辦桌的東西還留著，我趕緊的躲在寄物區的室內，真的好冷，我帶了1運動背心+防風外套 2.活動短袖+防風外套 3長袖運動衣，一直不知道到底要選那一種，剛好有幾個昨天跑過礁溪馬的大哥給我意見，不要傻了，天氣真的很冷，穿長袖真的熱還可以捲起袖子，我想也是，立馬趕緊換上。

起跑了，話說南方澳大橋斷了，到底要跑那裡，天呀~一起跑就跑上坡，上山去，一路的山上折返，幸好阿姐我，在最後一週有練了一下，我一路的深呼吸，還不致於太喘，到山上再折反下山時，好美的海案跟日初的雲霞，在一面看著美麗風景就不知不覺的下山了，我當時還很怕膝蓋會痛，沒想到輕鬆下坡，昨天自費打一針，真值! 這次比賽有好多香港來的朋友，好多人講廣東話，出乎我的意料之外，地區的跑馬也吸那麼多海外的人來跑，但是說實在的，跑友不多，但是我發現每一個都衝很快，害我也莫名其妙的跟著衝了5公里之後，這時想起來提醒自己跑慢一點，穩一點，下山之後，又回到出發點，這時第一站是海鮮粥，因為是海鮮馬，沿路都是海鮮，我只喝二杯舒跑就往蘭陽隧道跑去，只有一個字形容「冷」。

接著就穿越一些民宅的小巷子，說實在的我覺得有趣，很少跑馬路線會跑民宅的小巷子，出了民宅的巷弄以後，就來到海堤邊了，好多船停在旁邊真的很美。接著就跑進海攤了，真的很有趣，整個爛泥，有的地方因前幾天淹水，一個又一個的水窪，不是小的，有的超大的，是這次我覺得最有趣的路線，不平的石子路，很有越野的路線，跳的時候要看準，不然不小心會踩到水，哈哈，出了海灘就往河堤跑，這一路都沒有廁所，這時我覺得當男生真的很方便耶!隨便躲在草叢就可以。

第一個小時，我順利按照我自己的計劃跑到8.7公里，我的計劃是2個小時15.5m。出了河堤就往利澤簡的工業區跑去，一間又一間的大型工廠，還看到珍奶博物館還有警衛先生跑出來跟我們加油。身為宜蘭人，這是我身平第一次到利澤簡，還可以看到遠處的臘筆構成的城堡，應該就是蠟筆博物館。這時小捲補給出現了，還有啤酒，我看許多大哥開始喝了，哈哈。

跑完工業園區，進入民宅的省道，二個小時到了，我也順利的跑到15.5超開心的。告訴自己，我通過1/3了，不遠不遠。因為這一馬，規定時間是6個小時，沿路就聽許多大哥都一直討論這件事，不是7小時嗎？6小時太緊了，他們越說，我越緊張。

2個小時後，又跑進鄉間民宅跟小路，我很害怕，因為一隻又一隻的開門狗都站在門口看著我們，可能連狗也覺得為什麼會有那麼多人一直一直跑過去，出來看還有˙阿北拿金棗要給我吃，我說謝謝，就往前繼續跑，還有阿北說，我少年時馬是今敖走的。

跑過民宅後，有一段產業道路，這段太陽出來了，有點曬，因為很長，來到18以後，我過去常常從這個地方開始掉速，果真我看了一下，現在一公里掉到8:24。在過去一個小時中，我每10公里吃2顆BCAA說實在的，我沒有什麼特別的感覺，只是覺得沒有特別累跟厭世感，膝蓋是感覺有點怪，但是沒有痛感。

終於過了一半了，這次是2:40就跑到了，我希望可以在3小時跑到23公里，那我就有機會在4個小時，跑進30公里，想到這裡，我開始衝了一下，終於在3小時，我跑進23公里，但是也因為剛剛衝了一下，現在好疲憊，我知道，我在變慢，太陽很大，我昨晚想，再累我也要跑到30以後才可以停下來用走的。

這時沿著河提炸魚跟啤酒又來了，我看一個大哥直接拿給半瓶的玻璃啤酒開始喝了。跑到河堤，就是要去折返點了，我這時看了一下，看到非常清楚的龜山島，靜靜的躺在被灑下的陽光下，如果我沒報這一場比賽，我可能沒有機會看到這一幕美麗的景物。終於到了蘭陽出海口，就是折返點，差不多是25.2公里耶!!我又因為這樣衝了一公里，哈哈。海鮮燒賣出現了，但是我還是都沒有吃，原因是不想浪費時間，也怕自己腸胃出問題。

這時因為衝了一下，我的膝蓋有點怪，我吃了第一包的止痛藥，希望可以撐到30公里，一直跑到28公里的牌子，我受不了了，我想走，我剛剛停下來用走的不到10步，一位女跑者從我背後經過，就是我今天最重要的貴人，她提醒我能跑再跑，只要停下來，就很難再跑起來，於是我再次的跑起，這時也有大哥經過跟我說你耐力很強，一路上我看你都沒有停，一直跑，這二位貴人的幫忙，我就又繼續的上路。

沿路就跟這個女跑友聊天，想起過去二年來，從減肥到跑馬，想起自己以前總是說，姐繳錢就絕不走路的毫氣，就這樣我又跑了幾公里，她一直說我的跑姿很正確，讓我開心，其實我真的都是自己跑的，也不知自己跑的如何。四小時，我跑了29公里，雖然沒有達到我原本的目標，但是很高興我還在這條路上。

跑到32時，剛剛的女跑友說，你看，我們只剩最後10公里了，沒錯耶!!最後10公里，不知是不是BCAA還是止痛藥的效果，我竟跑了3公里，也離那為貴人有點距離了，但是我知道我們都在為自己的路奮鬥著。

倒數5公里，主辦單位竟然出來趕人，哈哈，也不算啦!就是一直要我們跑快一點，還來的及喔~再衝一下，不要看我，請快點跑，剩你們十幾個而以，快點喔~雖然是好意，但是在這時筋疲力盡時，被主辦單位摧，我真的是越緊張，我看倒數45分，其實以我自己的能力，我怕可能跑不到。

這時有一個大哥真的很好笑，是我另一個貴人，他開始喊，跑，快點跑，看什麼，深呼吸，腳抬起來，隧道快到了，出隧道就到了，好奇怪，他一路不停的喊，我也不知那來的力氣，開始認真的跑了，我事後看一下，我開始從9分速要跑到7分速，偶而還來到6分速，跑進隧道了，他的聲音更加洪亮了，快點跑，快點跑，我覺得好笑的想轉頭看他，這時他回說不要回頭，快點跑，講的好像是我，於是我就衝了。我天真的以為出隧道就到了，天呀，還有2公里，我不行了，我剛剛衝了，現在跑不到了

當我又慢下來時，我的女貴人這時又出現了，深呼吸，腳抬起來，你可以的，好的，我深呼吸三次以後，果真再次的跑起來，從看不到她，到追上她，我看到拱門了，我我我我我我，終於到了，瞬間我鼻酸了，我不相信，我可以跑進6小時了。

在等印成績時，我一直謝謝她，沒有她的鼓勵，我應該在28公里處就開始走了，謝謝最後的答數大哥，給我衝刺的力量。這次我真的深深體驗，要相信自己，不要因為一次失敗就一直活在失敗的陰影，上次用走的，不代表這次你不能跑起來，你以為你筋疲力盡，也許身體還有未發揮的潛力等你去發掘。

我沒想到可以進步01:06:27,全馬可以進步一個多小時，真的要練不要偷懶，有練身體會幫你偷偷儲備戰勝的力量。不是只有初馬最美，，能破PB馬，回想起來也是很雀躍的，我覺得我睡時好像在偷笑，哈哈，沒有磨牙了

當然跑完一定要去南方澳大買特買我因為減肥沒吃的魷魚絲，我買了2000多~耶~~要先休息一週，每晚吃魷魚絲看韓劇~耶~~