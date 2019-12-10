賽事心得／大阪馬拉松 一年拼一馬、用2200公里換17分鐘！

前言

全馬330是一個很奇妙的數字，是一位初階跑者進入中階跑者的門檻，只要全程五分速就有了，感覺不難，卻又沒想像中容易，練了一整年，330就是我的目標！經過去年慘痛的挫敗，今年下定決心好好打底，一、二月好好養傷之後，決定從三月恢復訓練，不求速度只求身體沒有病痛，逐步地累積跑量。剛好Jay許立杰攜帶冠軍選手回台舉辦分享會，讓我在訓練開始前可以好好的重新檢視自己跑步的觀念！以前的錯誤不能再犯！

三月重新訓練，加入Jaybird跑團

開訓同時迎來一個意外的驚喜，幸運入選超高顏值的Jaybird跑團，正式拜入萌教練雅芬門下，接受線上選手的專業訓練，從熱身、馬克操、訓練方式到課表安排都與以往截然不同！最喜歡萌教練開出一週課表後，由我們自行安排課表要在那一天執行，尤其是身體尚未完全復原，這樣的安排給了更多彈性，也能充分掌握自己當下的狀況！前測在下大雨的台大操場舉行，開訓第一天老天爺就給了下馬威，勉強跑進24分，距離自己的最佳狀態，還有很長的路要走，不過我不急，一切才剛開始！

四月-六月連續三個月跑量二百公里，驗收賽事：雲林半馬

四月再次來到我們炮團的年度重要賽事追火車，這次直接升級分成兩隊PK，依然跑第四棒的我，成績也較去年下滑不少，雖然有些失望，但狀態已慢慢恢復，跑量也悄悄的突破200。五六月繼續再堆，第一次連續三個月突破200K，期間剛好看了陳彥博的『出發』，他四場超馬超過我半年跑量，一週賽事超過我一個月跑量，一個long day超過我一週跑量。甚至有時候我根本不覺得他在跑步，明明就是極限版的野外求生，只差沒大喊Wilson而已。跑在各種莫名奇妙的地面，和各種不可思議的溫度，卻同時享受著我們一輩子都不會經歷過的美景，我只能感受到他0.01%的痛苦，但能體會他100%的快樂！最感動的不只是他經過終點奪冠那刻，更感動的是他跑到熱衰竭，其他選手牽著他完成比賽，哭著說I don’t want to lose！這種比賽建立起來的友誼更是難得！大家好，我是迪倫，我的夢想是拿到BQ!

練了16週，想找場半馬驗收自己的狀況，但卻在比賽前週四團練意外拉傷右小腿，週五週六全休，週六睡前用肌貼把小腿包得像木乃伊，期待奇蹟發生，週日賽前熱身就覺得狀況不妙，只能隨機應變。比賽開始團長帶著我跟昇哥出發，速度雖然不快，但小腿的疼痛感更明顯了，去年小腿受傷的惡夢又再次充滿我的腦中，才剛跑500公尺，我就出現了退賽的念頭，跟團長和昇哥說了一聲，我直接下車，破百是不可能了，只求完賽就好。或許身體熱開了，也或許是身體找到了比較不痛的姿勢，從第2K開始我居然神奇的回到5分速，雖然每一次落地都隱隱作痛，但至少還能堅持下去。速度也不敢再加，就這樣一路撐到了18K，太陽公公還是出來了，速度掉到了530，最後3K跑得非常痛苦，不斷地說服自己，掉速沒關係，只要不停下來，一定可以完賽，終點終於映入眼簾，不敢衝刺也沒力氣衝刺，踏上藍色的地墊雙腿不用再受苦了！在走廊上坐了十分鐘，只覺得雙腳發麻，完賽證明還是團長幫我領的，一時之間我連走路的力氣都沒了，什麼都沒達成，但我真的非常滿足！

迎接女鵝新生命，七月-八月休息再出發

6/16是我人生重要的日子，女鵝誕生了！我升格成了奶爸跑者，陪著老婆在月子中心照顧萌萌，當然練跑還是不能中斷，夏天全身濕透的回來，護士們都以為我去游泳。也在此時得知大阪馬中籤的消息，而且是夫妻倆一起中籤，年底的驗收賽事確定，利用七八月好好養傷，多花點時間陪女鵝，挑戰才要開始！團長與二哥也一起中籤，一份漢森18週的課表已等著我們完成！

九月-十一月連續三個月跑量三百公里，驗收賽事：大阪馬

“馬拉松的本質就是長跑，逃避長跑的人，就是在逃避馬拉松。” by Jay.

這三個月工作忙加上顧女鵝，練跑時間都很難固定，但我的課表完成率還是相當的高，只有在10月因為腳踝痠痛跳過5次課表，剩下無論再艱難，都還是把課表吃完，其中最經典的是，萌媽「拋夫棄女」快閃日本參加朋友婚禮，我一大早背著萌萌去河濱，有超暖男Jimmy叔叔提供托嬰服務，四個大男人就這樣相互扶持之下，完成了當天的課表！

驚喜中開始，惋惜中結束

本來設定在年底才結束的Jaybird跑團，意外地在九月底提前結束了。從2/24的首次團練，到9/26的最終團練，我們相處了超過六個月的時間，謝謝教練與神隊友們幫助我從傷痛中重新站起來，慢慢提升自己的狀態！相對於以往教練開的課表常常跑到爆掉或DNF，九月份課表完成度意外的好，跑量也迎來首次的三百K，證明自己終於進化了！再次謝謝教練每週都開課表給我，指正我的跑姿，這半年真的獲益良多！多希望教練繼續虐待我！更謝謝JB團隊幫我們安排團練，還不時給大家驚喜，甚至在後期還盡力維持跑團的運作，真的讓人非常感動！雖然我們未如預期的走到最後，少了與大家共跑的最後機會，但路永遠都在，期待與大家不期而遇！今年只有一個目標，而離目標還有兩個月，突然沒團練還真不習慣，但我會繼續跑下去，直到終點為止！

擊敗內心的惡魔

因為要照顧萌萌，大部分課表幾乎都是自己獨推，很久沒參加團練了，常常一個人在河濱，從傍晚跑到天黑，從大雨跑到雨停，其中課表最後一次週四的馬拉松配速16K課表，因為下班時間太晚加上沒睡飽，一延再延到星期六都沒跑，週日八點醒來餵萌萌喝奶，手機跳出昇哥半馬98分的訊息，均速4'42"。刺激著我的16K課表，是要拖到什麼時候。換上衣服立刻出門，已經是早上九點，身體還是有些疲累，花了更多的時間熱身，起跑前試著閉上雙眼放鬆，起跑後發現速度好像上不來，第2K甚至掉到了504，第3K速度終於拉起來，但也同時提醒自己才剛開始而已，不能跑到爆掉。過了7K吃了能量膠，準備8K補水折返再跑一趟，內心的小劇場又再度上演，一下覺得腿沒力，一下又覺得大腿微微抽筋，第10k又掉到了5分速，DNF的恐懼又再次浮現，不斷說服自己大阪馬的最後路程就是會這麼辛苦，放棄了就什麼都沒了，一度身體出現錯覺，好像原地跑都沒在前進，還好手錶的逼逼聲喚醒了我，速度依然有維持，直到剩下最後2K，終於確認我一定跑得完，放下心跑，身體反而獲得了自由！連續三個月三百Ｋ達成！

這次的課表特別修正了幾件事：

1. 絕不超速：輕鬆都維持6分速以上，Tempo均速4'55，甚至後期的長間歇ST，我一圈只抓155秒而已。330的課表真的不用跑太快！配速穩定才是重點！

2. 訓練期間不找賽事驗收：無論什麼賽事，都是以課表為主，該輕鬆跑就輕鬆跑，因為我認為每週的Tempo就是驗收，課表跑得好就會有信心，甚至連去年創下半馬PB的長榮馬，我也都當成Long Run5'25配速跑完。

3. 有傷就休，課表跳過不補：不管練再多，只要受傷就什麼都沒了，無傷站在起跑線上才是王道。太累太忙課表不能跑就算了，硬吃完課表不會進步，反而增加受傷的風險。

大阪馬賽事

2017 跑量1576 台北馬 PB 3492018 跑量 1670 那霸馬 452（受傷）2019 跑量 2275 大阪馬 ???

賽前跑量已比前兩年多了六百公里以上，我列出了三個目標，

1. 破原PB : 非常有信心，剩下的只是破多少而已。

2. 全程不抽筋：話說跑全馬每次都爆，差別只是在幾Ｋ爆而已。這次大阪馬我寧願選擇跑完後，發現似乎自己還未盡全力，也不要賽後才再檢討，在那一Ｋ又爆掉了。

3. Sub 330：目標前10K配5'10"，11K-32K配5分整，最後10K若有餘力就開，開不了就繼續維持配速。

比賽最後一週減量，一直覺得身體未如預期的充滿活力，反而一直有些小緊繃困擾著我，一直擔心是不是休息不夠，偏偏賽前還是走了一堆路，晚上還在泡熱水放鬆。比賽當天因沒搞清楚寄物動線，繞了一大圈才寄好物，起跑前十分鐘才衝到B區，好處是熱身也免了，身體已經熱開了。閉上眼睛提醒自己冷靜，想想過去18週的練習，身體一定可以支撐到最後，一定要對自己有信心。

起跑後人雖然多，但配速前兩K還在5'30"以內，還不至於太慢，不刻意超車，耐心等耐速度慢慢提升上來，前5K花了26:33，比原定時間慢了93秒，這次大阪馬共有6個大迴轉折返點，等於會有六次強迫降速，路線其實沒想像中好跑，但溫度很棒，即使跑在陽光下也不覺得熱。約在7K左右終於進入5分速，落後的時間先不急，應該可以慢慢追回來，目標先穩定的跑完半馬再說。

突然發現PB320的二哥居然在我身邊，他被人群卡住了，我跟二哥說我已經進入目標配速不會再加，請二哥直接超車目送二哥離開，但一路上還有團長相互扶持，不時的出現在我身邊，看著身旁有好友一起奮鬥著，也短暫忘記了疲憊。

接下來速度慢慢加快，希望把落後的時間追回來，但不希望暴衝，速度還是要盡量穩定，過了半馬以後，漸漸的把落後的時間拉近到60秒左右，手錶GPS早已不準，我只能看著路邊的標示對時。左腿一直有些不適感，速度也不敢再加，再次提醒自己這次絕對不能跑到爆掉，接著28K的大上坡又把追回時間吐出去了，約在32K左右過了最後一次大迴轉，心想再不拼就沒機會330了，雙腳有些疲憊，但還在控制範圍內，希望把速度加到4'50"左右，可惜35K以後一直都是緩上坡，速度又掉回5分速，已不敢再拼，過了40K進入大阪城，還有2公里多，但只剩不到9分鐘，330確定無望，若開了最多331而且還有抽筋的風險，不開大約332差別已經不大，於是乾脆放寬心先穩穩抓完賽就好，速度其實也沒降太多，但心情卻是輕鬆了不少！

過了終點線，高舉我的雙手慶祝，心情沒有特別激動，但這次終於記得要跟賽道鞠躬了，新的PB332達成，進步了17分鐘，雖然沒有330，但我很滿足了，沒有任何遺憾！ 一切都照自已的原定計畫執行，首次全馬沒有抽筋！長達9個月的訓練都值得了！

大阪馬賽後檢討

雖然大破PB，但該檢討的還是要檢討：

1. 明明賽前應該多休息，但還是走了太多路，下次海外馬務必要修正，逛街瞎拼留在跑完以後。

2. 起終點一樣的比賽，挑個進一點的飯店就可不用寄物，這次大阪馬寄物搞得大家緊張死了，在最後一刻才衝進B區，寧願早點去卡位，起跑才能順暢一點！

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明年展望

高跑量的課表終於突破了兩年前的PB，跑完後身體的狀況也跟以往大不相同，除了下樓梯很痛苦外，身體沒有受傷，決定讓身體大休到年底，預計明年1月初重吃課表，3/22再戰亞洲最速賽道首爾馬，這次Sub330一定能夠穩穩到手，成為自己心目中真正的跑者！