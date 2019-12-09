帶小比旅跑台灣／南迴馬拉松 一生一次

2019-12-01南迴馬拉松

「我們從來不在山上造建築，而是建一座屬於那山的建築。」被譽為美國最偉大的建築師——萊特（Frank Lloyd Wright），上個世紀的金句，早已預言建築與自然共生、環境共好的必然趨勢。

這也讓我們看到了根基營造的專業。

南迴公路歷經四年終於要在12月20日通車了，屏東到台東的距離也拉進了近30分鐘。

在通車前台東縣政府為了讓大家體會這狀闊的景象，也特別舉辦了這場南迴公路馬拉松，為了不想錯過一生一次跑南迴公路的機會，我們也報名參加了這場盛事。

參加活動的人約有6700人，全馬在早上六點就出發了。

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而半馬及健康組是在八點左右出發。

清晨一早來到會場，沿途細雨不斷，加上氣溫有點冷，所以一到會場我們趕緊躲在帳篷，就是怕小比會淋到雨。

因為大飛哥和嫂很忙，所以跟他打招呼完我們就離開，怕妨礙他做生意。

在跟我名義上的三個乾兒子聚集之後，大家愉快的拍照，然後浪人跑者大哥忽然跳出來嚇我，可惡，還騙我他已經改全馬已經起跑了。

接著也遇到了很久不見的台東好友Yiping Li她帶著她的孩子們也一起來參加這場賽事，她的孩子們很棒，都是第一次跑12K哦。

接著選手一一出發，人群很多，王萍嫂和她們的友人先跑走了，因為我們推車，所以只能慢慢前進，然後柯加祿大哥，說要幫忙我推小比，我只好恭敬不如從命，讓他推了。

結果，因為人太多，我們差點失散，幸好後面找到他。

接著我在449路段左右，遇到了上次在合歡山那個推小比的妹妹許小愛，大家開心的合照並留下聯絡方式，然後愉快的聊天前進，然後妹妹也幫我推了小比一段，而小比看到是妹妹推他，就開心的亂扭，跟大哥推他完全不一樣，這小子也太現實了，你叫阿伯情何以堪。

在回程時，因為是下坡，大哥想體驗空中飛車的快感，所以就把小比推走了，結果我在後面追的要死，好不容易追到也已經快到達終點。

到達終點領完令人空虛的貢丸湯之後，因為家裡有事，我便跟大哥大嫂告別之後，便趕回去嘉義，結束了這場賽事。

在回到停車的地方，忽然有一個賣麵線糊的老闆娘，連忙叫住我，然後她給我一碗麵線糊囑咐我在路上吃，我真的好感動哦，在這裡很謝謝這位好心的老闆娘♥

再一次謝謝辛苦的志工在雨中為大家服務。

謝謝攝影師小宇及其他平台攝影師，在雨中為大家拍照。

謝謝柯大哥和許妹妹幫推。

謝謝三位名義上的乾兒子在賽前的關心。

#2019南迴馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

#南迴解鎖🔐