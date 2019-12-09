親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中職30年
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

搶錢姊妹花（上）：《冰雪奇緣2》「炸了」？

精神醫師8分鐘殺12軍人 美軍10年夢魘不斷重演

運動筆記我的路跑成長史1-當兵趣大阪馬，四年不見。
健行筆記看海的日子~鳶嘴山~尼泊爾健行-最接近天堂的地方:ABC-1
NBA焦點球員- Tyler Herro (12月9日)焦點球員- Luka Doncic (12月9日)

帶小比旅跑台灣／南迴馬拉松 一生一次

2019-12-09 09:28運動筆記 陳嘉齡

2019-12-01南迴馬拉松

「我們從來不在山上造建築，而是建一座屬於那山的建築。」被譽為美國最偉大的建築師——萊特（Frank Lloyd Wright），上個世紀的金句，早已預言建築與自然共生、環境共好的必然趨勢。

這也讓我們看到了根基營造的專業。

南迴公路歷經四年終於要在12月20日通車了，屏東到台東的距離也拉進了近30分鐘。

在通車前台東縣政府為了讓大家體會這狀闊的景象，也特別舉辦了這場南迴公路馬拉松，為了不想錯過一生一次跑南迴公路的機會，我們也報名參加了這場盛事。

參加活動的人約有6700人，全馬在早上六點就出發了。

分享

而半馬及健康組是在八點左右出發。

清晨一早來到會場，沿途細雨不斷，加上氣溫有點冷，所以一到會場我們趕緊躲在帳篷，就是怕小比會淋到雨。

因為大飛哥和嫂很忙，所以跟他打招呼完我們就離開，怕妨礙他做生意。

在跟我名義上的三個乾兒子聚集之後，大家愉快的拍照，然後浪人跑者大哥忽然跳出來嚇我，可惡，還騙我他已經改全馬已經起跑了。

接著也遇到了很久不見的台東好友Yiping Li她帶著她的孩子們也一起來參加這場賽事，她的孩子們很棒，都是第一次跑12K哦。

接著選手一一出發，人群很多，王萍嫂和她們的友人先跑走了，因為我們推車，所以只能慢慢前進，然後柯加祿大哥，說要幫忙我推小比，我只好恭敬不如從命，讓他推了。

結果，因為人太多，我們差點失散，幸好後面找到他。

接著我在449路段左右，遇到了上次在合歡山那個推小比的妹妹許小愛，大家開心的合照並留下聯絡方式，然後愉快的聊天前進，然後妹妹也幫我推了小比一段，而小比看到是妹妹推他，就開心的亂扭，跟大哥推他完全不一樣，這小子也太現實了，你叫阿伯情何以堪。

在回程時，因為是下坡，大哥想體驗空中飛車的快感，所以就把小比推走了，結果我在後面追的要死，好不容易追到也已經快到達終點。

到達終點領完令人空虛的貢丸湯之後，因為家裡有事，我便跟大哥大嫂告別之後，便趕回去嘉義，結束了這場賽事。

在回到停車的地方，忽然有一個賣麵線糊的老闆娘，連忙叫住我，然後她給我一碗麵線糊囑咐我在路上吃，我真的好感動哦，在這裡很謝謝這位好心的老闆娘♥

再一次謝謝辛苦的志工在雨中為大家服務。

謝謝攝影師小宇及其他平台攝影師，在雨中為大家拍照。

謝謝柯大哥和許妹妹幫推。

謝謝三位名義上的乾兒子在賽前的關心。

#2019南迴馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

#南迴解鎖🔐

萊特

延伸閱讀

第一屆大觀盃馬拉松海岸13度低溫出發 大家搶...

廣州馬拉松 張嘉哲飆個人最佳紀錄

旗山香蕉馬拉松 冷天中創意開跑

影／旗山香蕉馬拉松霧中開跑 沿途景色美翻

相關新聞

廣州馬拉松破個人最佳 張嘉哲拚東奧

2019-12-09 00:20

香蕉路跑 5000人吃好玩好

2019-12-09 00:03

賽事心得／大阪馬拉松 讓人欣慰的03:05:07

2019-12-09 09:39

跑步小品／早晚3000 當兵練出跑步功力

2019-12-09 09:46

路跑／在地冠軍球隊全員參與 閃亮礁溪溫泉馬拉松

2019-12-08 20:57

路跑人物／害羞大男孩張睿森衝破舒適圈 成為夢想騎士

2019-12-07 09:52

賽事報名／新春開跑！2020屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

2019-12-07 09:20

旗山香蕉馬拉松周日開跑 在地導覽體驗香蕉新樂園

2019-12-06 17:18

焦點人物／不再對自己客氣 邱郁涵迎戰初全馬的進化歷程

2019-12-06 06:00

賽前情報／2019 礁溪溫泉馬懶人包

2019-12-06 06:00

跑步知識／馬拉松賽季三階段 你該知道的肌力訓練

2019-12-06 06:00

賽事心得／日本岡山馬拉松 中年大叔的全馬之夢

2019-12-06 06:00

跑步知識／沒想過Line也能用來跑步！

2019-12-06 06:00

跑步小品／南方澳海鮮馬賽前心聲

2019-12-06 06:00

帶小比旅跑台灣／牧野池上馬拉松 風景很美

2019-12-06 06:00

焦點人物／初馬之後才是開始 鄧新詮逐頂之路正要展開

2019-12-05 10:19

賽事心得／菊島跨海馬拉松 破風手之旅破58秒PB

2019-12-05 10:11

訓練心得／入跑團週年 只為證明我可以

2019-12-05 10:02

賽事心得／南投馬拉松 拚總1紀念第一場配速

2019-12-05 09:54

賽事心得／澳門馬拉松 第一次海外上凸台

2019-12-05 09:44

跑步小品／在運動的過程中 受傷是難免的

2019-12-05 09:39

訓練心得／鳳崎落日步道 Trail Run

2019-12-05 09:33

賽事心得／馬祖馬拉松 枕鞋待旦

2019-12-04 10:49

跑步小品／沒有音樂我不會跑

2019-12-04 10:44

賽事心得／富士山馬拉松 跟著淦哥跑日本馬

2019-12-04 10:37

賽前情報／廣州馬拉松 來逛逛大元帥府吧！

2019-12-04 10:24

賽事心得／大阪馬拉松 出國跑馬一定要做好的準備

2019-12-04 10:10

賽事心得／南迴公路馬拉松 失而復得的女總1連3拉3

2019-12-04 10:03

旗山香蕉馬逗陣開跑 配速列車陪你一起前進香蕉王國

2019-12-04 09:44

泡旅兼跑旅 跟著礁溪溫泉馬配速列車療癒一波

2019-12-04 09:39

訓練心得／打造跑者肌力訓練 7-11 就可以解決

2019-12-03 09:55

訓練心得／文山古道Trail Run

2019-12-03 09:45

賽事心得／虎尾烤雞馬 一張照片的生命啟示

2019-12-03 09:42

跑步小品／課表首次破二百

2019-12-03 09:39

賽事心得／那霸馬拉松 最掙扎的一場

2019-12-03 09:36

路跑圖輯／富士山馬拉松 2019之楓葉特別紅

2019-12-03 09:20

第3屆旗山馬 5千根香蕉準備好了

2019-12-03 00:05
看更多

熱門文章

NBA／與女工作人員相撞插曲 詹皇：更該謙虛待人

2019-12-08 16:50

SBL／韓國瑜板橋造勢 球員成「受害者」

2019-12-08 20:03

NBA／衛少連三戰大三元 火箭射日收二連勝

2019-12-08 12:41

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

NBA／西蒙斯飆三分 76人痛宰騎士延續主場不敗

2019-12-08 11:33

MLB／去年靜悄悄被罵翻 洋基全力挖柯爾

2019-12-08 12:10

6搶1／賽程公布 中華隊首戰確定打澳洲

2019-12-08 19:22

NBA／傳騎士清倉拍賣 2張到期約成籌碼

2019-12-08 12:35

NBA／76人教頭許耶誕願望 西蒙斯場場外線出手

2019-12-08 14:28

游泳／美國公開賽200蝶摘銀 王冠閎寫台灣新頁

2019-12-08 11:32

NBA／激勵隊友投3分 巴特勒打賭一球500美元

2019-12-08 15:55

NBA／金州勇士成西區爐主 柯爾：很享受這季

2019-12-08 20:00

NBA／火箭提交抗議爭重賽 波總：過去就該過去

2019-12-08 16:25

專訪／12強情蒐獲好評 林聿文：不挨罵就好

2019-12-08 11:25

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

專訪／龍迷變聯盟紀錄員 林聿文：棒球不有趣了

2019-12-08 11:25

NBA／追隨安比德腳步 唐西奇獲SI最佳突破獎

2019-12-08 16:44

MLB／傳洋基已開價 柯爾價碼喊到8年2.8億美元

2019-12-09 07:48

專訪／因應亞職大賽情蒐任務 林聿文意外接招

2019-12-08 11:25

SBL／裕隆新兵談差異 簡浩：隊友台語講很多

2019-12-08 17:46

NBA／換帥也沒用 尼克1分惜敗溜馬吞9連敗

2019-12-08 11:19

ABL／吳松蔚3分神射飆分 夢想家宰黑熊開胡

2019-12-08 17:49

韓職／大都會近兩季5敗投手 斗山砸100萬美元簽人

2019-12-08 13:34

NBA／衛少連3戰大三元 哈登：展現陣容深度

2019-12-09 01:40

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

NBA／丁威迪關鍵上籃 籃網碎金塊收三連勝

2019-12-09 09:11

廣州馬拉松破個人最佳 張嘉哲拚東奧

2019-12-09 00:20

排球／黑狗點頭！ 旅日4將奧運資格賽歸隊

2019-12-08 21:37

MLB／陳偉殷目標先發 1月初回美自主訓練

2019-12-08 16:14

帶舊傷征服柬埔寨 陳彥博220公里超馬賽摘冠

2019-12-08 15:13

NBA／平喬丹全能紀錄 唐西奇：持續努力

2019-12-09 00:20

SBL／痛痛人復出 謝宗融求整季健康

2019-12-08 20:57

NBA／今日戰績表 唐西奇刷數據率獨行俠5連勝

2019-12-08 15:34

路跑／甜心主播任配速員 Firefox捍衛網路健康獻愛心

2019-12-08 18:28

爆米花／興富發重返首位 合庫完封航空城

2019-12-08 22:43

SBL／菜鳥霹靂膽 張家禾再攻全隊最高

2019-12-08 19:42

NBA／厄文何時復出？籃網：一兩周內參與訓練

2019-12-09 08:03

澳網外卡／無緣射日 莊吉生與會內賽擦肩

2019-12-08 16:57

棒球／陳偉殷赴基隆指導 盼引外界投入資源

2019-12-08 18:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top